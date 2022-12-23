Премьеры Nissan: роскошные Serena и X-Trail, особый спорткар Fairlady Z и подержанный Cube

В середине января 2023 года в Токио заработает автосалон: он посвящен в основном тюнингу, хотя там будут и серийные модели. Компания Nissan домашнюю выставку пропускать не намерена, причем марка традиционно привезет сразу несколько новинок. Рассмотрим самые интересные из них.

Одной из главных премьер Ниссана на Tokyo Auto Salon-2023 станет купе Fairlady Z Customized Edition (на других рынках стандартная модель известна как Nissan Z) – это массовый вариант шоу-кара Fairlady Customized Proto, который показали на Токийской выставке в начале 2022-го.

Серийное купе Nissan Fairlady Z Customized Edition

Особый спорткар пойдет в серию практически без изменений, фишки такого купе – оригинальный передний бампер, разделенная надвое радиаторная решетка, оранжевый цвет кузова (дань уважения модели Fairlady Z432R из 1970 года) и черный декор. Двигатель же перешел с обычного Nissan Fairlady Z: модель оснащается бензиновым битурбированным V6 3.0 мощностью 405 л.с. (475 Нм).



Nissan Serena Autech Customized и Serena Highway Star Accessory Concept 1 / 2 Nissan Serena Autech Customized и Serena Highway Star Accessory Concept 2 / 2

Недавно сменивший поколение минивэн Nissan Serena на январской выставке предстанет в двух версиях – Autech Customized и Highway Star Accessory Concept. Первая представляет собой чуть доработанный вариант «просто» Autech: вэн получил 18-дюймовые колеса вместо 16-дюймовых, плюс у него заниженная подвеска. Второе исполнение отличилось двухцветной окраской кузова, наличием «золотых» акцентов, наклеек в виде полосок и спойлера на крыше. Вдобавок Serena Highway Star Accessory Concept обещаны некие «элементы», которые «повышают комфорт» в салоне, но фото интерьера пока нет.



Nissan Cube Refreshed & Retro Concept

Также на выставке покажут Nissan Cube Refreshed & Retro Concept, то есть доработанный подержанный хэтчбек Cube (модель сняли с производства в 2019 году). В компании заявили, что «новые детали заменили старые» как снаружи, так и внутри (какие именно – не уточняется). Другие особенности – двухцветная окраска (верхнюю часть сделали матовой), декор медного оттенка и багажник на крыше.



Nissan X-Trail Autech Customized и Roox Suite Concept 1 / 2 Nissan X-Trail Autech Customized и Roox Suite Concept 2 / 2

Наконец, в Токио представят Nissan X-Trail Autech Customized и прототип Roox Suite. Кроссовер сделан на базе серийной версии Autech, единственная значимая обновка – белая кожаная обивка кресел вместо черной. Ну а концепт Nissan Roox Suite пока засвечен лишь на тизере, при этом известно, что он базируется на микровэне Roox, и что внутри установлены «премиальные» сиденья и «электронное пианино».

