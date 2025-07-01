Крылья без бороды: Bentley показала новую эмблему перед дебютом эпохальной новинки

Британская компания Bentley Motors, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, в четвёртый раз за свою историю обновила эмблему, первым её примерит программный концепткар, премьера которого состоится 8 июля.

Компания Bentley Motors была основана в 1919 году, первую эмблему для неё по заданию Уолтера Оуэна Бентли разработал автомобильный художник Ф. Гордон Кросби: придуманная им буква «B» с крыльями дожила до наших дней, пусть и в несколько изменённом виде. Оригинальные крылышки от Кросби были несимметричными, с разным количеством пёрышек слева и справа — это была своеобразная защита от подделок. На приведённом ниже фирменном коллаже самая старая, нижняя эмблема имеет почему-то равное количество пёрышек слева и справа, поэтому мы приведём для начала правильный, несимметричный вариант (13 пёрышек слева, 14 справа).

В 1931 году эмблема Bentley была обновлена первый раз, после того как компания перешла под контроль Rolls-Royce: крышки стали симметричными и более прямыми — такая эмблема продержалась в строю аж до 1996 года, когда её в знак уважения к Ф. Гордон Кросби сделали более ретроспективной и увеличили изгибы перьев на крылышках.

В 1998 году компания Bentley была поглощена концерном Volkswagen, который в привязке к первой разработанной под его крылом модели, Continental GT 2002 года, ещё раз обновил эмблему Bentley: крылышки слегка поднялись вверх и вновь стали несимметричными (10 пёрышек слева, 11 справа).

Самый свежий, только что представленный вариант эмблемы разработан под началом нового директора по дизайну Bentley Робина Пейджа, занявшего этот пост в 2023 году после перешедшего на работу в Volkswagen Андреаса Миндта. Новая эмблема была выбрана в результате конкурса внутри команды дизайнеров Bentley, победил вариант от специалиста по интерьерам Янга Нама.

Впервые эмблема Bentley лишилась пёрышек в нижней части медальона с буквой «B», они слегка напоминали бороду. Асимметрия в крыльях сохранилась и даже была усилена благодаря пересечениям пёрышек — этот приём вдобавок позволил вернуть эмблеме ромбики из первого варианта, придуманного Ф. Гордоном Кросби, и сделать крылья похожими на бриллианты.

Обновление эмблемы приурочено к открытию новой, трёхэтажной дизайн-студии Bentley в штаб-квартире компании в Крю — оно состоится 7 июля, а 8 июля Bentley покажет программный концепткар с новой эмблемой, который определит ключевые черты ближайших серийных новинок британской марки. Надеемся, публике понравится дизайн этого концепта и не будет, как с прошлогодним концептом Jaguar, который поклонники марки решительно отвергли.

