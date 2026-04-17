Недавно в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии прототипов нового паркетника Bentley, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

На сегодняшний день в гамме Bentley есть единственный кроссовер Bentayga, премьера которого состоялась в 2015 году. Летом 2020 года среднеразмерный паркетник получил плановый рестайлинг, а ещё через два года гамму пополнила длиннобазная версия EWB. Уже давно подошло время для смены поколений, однако вместо этого британский автопроизводитель готовит полностью новую модель, которая встанет на ступеньку ниже Bentayga.

Ожидается, что новинка получит имя Barnato (в честь британского автогонщика и одного из владельцев Bentley Вулфа Барнато) и станет первой полностью электрической серийной моделью компании. В целом по пропорциям прототипы похожи на нынешний кроссовер Bentayga, при этом новинка явно будет компактнее по размерам. Пока на кузове достаточно много маскировки, однако уже видно, что кроссовер получит полностью новую вертикальную переднюю часть. Фары будут достаточно крупными по размеру, а решётка радиатора может быть выполнена в стиле недавнего концепта EXP 15. Сбоку можно отметить традиционные дверные ручки под «естественный хват», обычные зеркала на ножках и безрамочные двери. Сильнее всего пока закамуфлирована корма паркетника, здесь пока проглядываются лишь узкие горизонтальные фонари и ниша номерного знака, расположенная в заднем бампере.

Рендер нового Bentley Bernato

Новый Bernato будет построен на платформе Premium Platform Electric (PPE) концерна VW Group, которую также использует новые Porsche Cayenne Electric. Силовые установки также могут быть позаимствованы у родственного кроссовера Порше, самая производительная из которых располагает мощностью в 1156 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.

Премьера новинки ожидается до конца этого года. Между тем, в прошлом месяце стало известно о том, что первый электромобиль Bentley может стать и последним, так как остальные «электрички» отменены.