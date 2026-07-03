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У Land Rover Discovery появилась новая версия Landmark, цена известна

03.07.2026 167 0 0
У Land Rover Discovery появилась новая версия Landmark, цена известна

В гамме модели новое исполнение располагается между базовой комплектацией S и вариантом Tempest. Его стоимость равна 75 860 фунтов стерлингов.

Британская марка представила внедорожник Land Rover Discovery ещё в 1989 году, актуальная модель дебютировала осенью 2016-го, обновление этот автомобиль пережил в ноябре 2020-го. Информация о преемнике появилась в 2024-м: сообщалось, что у Discovery шестого поколения будет кардинально отличный от предшественников дизайн, а сам он скорее будет похож на минивэн, а не на традиционный внедорожник. Ожидалось, что новинка появится в 2026-м, однако производитель пока хранит по этому поводу молчание, и даже замаскированные прототипы на тестах фотошпионам пока не попадались.

На фото: Land Rover Discovery Landmark

Пока что британцы показали лишь новую версию Land Rover Discovery, которая получила прибавку Landmark к названию. Стоит отметить, что вариант с таким названием был у модели и ранее. В гамме внедорожника это исполнение находится между базовой комплектацией S и исполнением побогаче Tempest. Цена Discovery Landmark уже известна – в Великобритании за этот автомобиль просят 75 860 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 7,8 млн рублей по текущему курсу.

Вариант с приставкой Landmark отличается от других версий за счёт эксклюзивного тёмно-синего цвета кузова – Tasman Blue metallic. В компании отметили, что он был вдохновлён оттенком Clearwater Blue, который появился ещё в 1989-м, в год появления Land Rover Discovery. Он дополнен радиаторной решёткой и вставками с названием модели на передних крыльях, которые выполнены в тёмно-сером цвете Graphite Atlas.

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Отличительным знаком стала эмблема в виде схематичного изображения гор, которую можно увидеть в виде шильдика на кузове, на алюминиевых накладках на пороги (вместе с названием версии), в виде изображения с проектора, расположенного в нижней части передних дверей, а также на передней панели со стороны водителя и т.д. Профиль украшен чёрными глянцевыми легкосплавными дисками размером 21 дюйм.

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В салоне Land Rover Discovery Landmark установлено четырёхспицевое рулевое колесо, отделанное кожей с алюминиевыми вставками, аналогичные элементы есть и на центральной консоли. На крыше установлен раздвижной панорамный люк, а в центральном тоннеле предусмотрен холодильник.

На фото: салон Land Rover Discovery Landmark
На фото: салон Land Rover Discovery Landmark
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На фото: салон Land Rover Discovery Landmark
На фото: салон Land Rover Discovery Landmark
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Техника у модели стандартная, так что новое исполнение Discovery предлагается с мягкогибридной силовой установкой, в основе которой находится 3,0-литровый дизельный двигатель Ingenium D350. Его отдача составляет 350 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. На разгон с места до «сотни» внедорожнику требуется 6,3 секунды, а буксировать он способен прицеп массой до 3500 кг.

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Для модели предусмотрены различные режимы ездовой электроники, позволяющие передвигаться по отличающимся типам дорог, рельефам местности и с учётом разных погодных условий. Есть и система All Terrain Progress Control, которая позволяет устанавливать и поддерживать постоянную скорость в условиях бездорожья. Ещё отметим, что максимальная глубина брода у Discovery составляет 900 мм (соответствует показателю Land Rover Defender).

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