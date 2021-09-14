Hyundai полностью раскрыла паркетник Casper: бюджетный, но не бедный

Первые официальные изображения компакта Hyundai Casper опубликовали в начале текущего месяца, теперь же модель раскрыта полностью, вдобавок в родной для марки Корее объявлены цены и открыт прием заказов. К слову, оформить заявку можно только онлайн, старт полноценных продаж намечен на 29 сентября. Напомним, свое имя новинка получила вовсе не в честь того самого привидения, а в честь трюка, который проделывают скейтбордисты, переворачивая доску в воздухе.

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В основе Каспера лежит «тележка» K1, на которой построен и хэтч Kia Picanto (в Корее зовется Morning), причем по длине (3595 мм), ширине (1595 мм) и размеру колесной базы (2400 мм) машины совпадают. Тем не менее, в Хёндэ считают свою модель кроссовером «начального уровня»: у нее есть черный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше, плюс Casper выше Picanto (1575 против 1485 мм). Ну и для сравнения, габариты Hyundai Venue , который прежде был и самым маленьким, и самым дешевым кроссом в гамме марки: 4040/1770/1565 мм, расстояние между осями – 2520 мм (приведены размеры корейской версии).

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«Фишки» экстерьера Casper – круглые фары с интегрированными светодиодными «обручами» ходовых огней, замаскированные ручки задних дверей и спрятанные под стеклом фонари. Также за доплату можно заказать пакет Active, у такого кросса свои радиаторная решетка и «защитные» накладки, к тому же в решетке этого варианта есть пара круглых отверстий, одно из которых отвечает за обдув интеркулера. Casper Active бывает исключительно с турбомотором, но про технику ниже.



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Внутри – двухспицевое рулевое колесо и «парящая» центральная консоль, на которую вынесли не только блок управления «климатом», но и селектор коробки. Передние сиденья сделали двухцветными, от подушки водительского идет «аппендикс» с подстаканниками, сверху нависает изогнутый подлокотник. Спинка складывается не только у пассажирского, но и у водительского кресла (в Hyundai отметили, что «впервые в мире»). На галерке более-менее с комфортом смогут устроиться лишь двое, при этом сиденья второго ряда можно двигать вперед/назад на 160 мм, а их спинки наклоняются на 39 градусов. Объем багажника со сдвинутыми вперед задними креслами — 301 литр.



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В Корее Hyundai Casper предложен с двумя двигателями. Базовый – бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 от Kia Picanto, он выдает 76 л.с. Casper Active оснащается бензиновой литровой «турботройкой» мощностью 100 л.с. (в Корее компакт Kia лишился турбомотора после рестайлинга). Коробка одна – четырехступенчатый «автомат». Привод, разумеется, лишь передний.



Несмотря на статус паркетника «начального уровня», «бедным» Каспера не назовешь: «в базе» есть семь подушек безопасности (в том числе центральная — она раскрывается между водителем и передним пассажиром), обогрев наружных зеркал, круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. Хотя за мультимедиа-систему с 8-дюймовым тачскрином все же придется доплатить. Топ-версии положены 17-дюймовые колеса (у остальных исполнений по умолчанию 15-дюймовые), «кожаный» салон, подогрев рулевого руля и передних сидений, система выбора режима движения, адаптивный «круиз», системы мониторинга «слепых» зон и автоторможения при движении задним ходом.

Hyundai Casper с «атмосферником» стоит от 13 850 000 до 18 700 000 вон, что эквивалентно примерно 861 000 – 1 163 000 рублей по актуальному курсу. Доплата за турбомотор составит 900 000 – 950 000 вон в зависимости от комплектации (56 000 – 59 000 рублей). Цена родственного хэтча Kia Picanto/Morning в Корее начинается с 12 050 000 вон (750 000 рублей), а за паркетник Hyundai Venue там просят минимум 16 890 000 вон (1 051 000 рублей).



В Хёндэ пока не сообщили, выберется ли новый кросс за пределы корейского рынка. Каспера еще ждали в Индии, ведь там любят маленькие машины, но недавно некоторые местные СМИ заявили о том, что в этой стране модель все же не появится.