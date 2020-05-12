Рестайлинговый хэтч Kia Picanto: теперь один мотор на родине, а за рубежом ждут новую коробку

Компания Kia официально представила рестайлинговый компакт, предназначенный для домашнего рынка. Модели подправили внешность, также был расширен список доступного оборудования. А вот моторная гамма в Корее, напротив, урезана.

Маленький хэтчбек Kia Picanto актуального поколения (с заводским индексом JA) стартовал в 2017-м. Пришло время планового рестайлинга, и первыми посвежевший компакт получат корейцы: на родине продажи такой модели начинаются с сегодняшнего дня, 12 мая. Напомним, на корейском рынке «пятидверка» зовется Morning, а обновленный хэтч обзавелся еще и «фамилией» — Urban.

Итак, разделения на стандартную и «оспортивленную» (GT Line) версии у компакта в Корее больше нет – все варианты исполнения имеют новые бамперы единого дизайна. Также заменили радиаторную решетку, противотуманки и фары (в дорогих комплектациях они проекционного типа, с четырьмя светодиодными элементами, выполняющими роль ДХО). Задние фонари сохранили свою форму, но в них иная начинка. Вдобавок на корме появились две накладки, имитирующие патрубки выхлопной системы. Кроме того, была расширена палитра цветов кузова, у колесных дисков тоже новый дизайн (предусмотрены 14- и 16-дюймовые, а вот 15-дюймовые больше недоступны).

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Главные обновки внутри – экран диагональю 4,2 дюйма в панели приборов (дисплей есть и у дореформенной модели, но он меньше) и мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (ранее был 7-дюймовый планшет) и голосовым управлением. Ну и для хэтча еще можно заказать оранжевые декоративные вставки (прежде были доступны серые, черные или белые), а у водительского кресла появилась вентиляция. Также список оборудования Morning Urban пополнился системами мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений с поперечно движущимися транспортными средствами при движении задним ходом.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В Корее обновленный хэтч доступен только с одним мотором – это модернизированный «атмосферник» 1.0 MPI. Двигатель все так же выдает 76 л.с., но при этом в компании заявили, что он стал экономичнее. «Турботройки» 1.0 T-GDI (100 л.с.) и газового литрового мотора LPi (74 л.с.) компакт после рестайлинга на родине лишился, по крайней мере, пока. В отставку отправлена и пятиступенчатая «механика» — Morning Urban предлагается лишь с прежним четырехступенчатым «автоматом».



1 / 3 2 / 3 3 / 3

На родине цена посвежевшей модели начинается с отметки в 11 950 000 вон, что эквивалентно примерно 723 000 рублей по актуальному курсу.



Глобальный рестайлинговый компакт Kia Picanto, вероятно, представят в ближайшее время. В других странах сокращение моторной гаммы не ожидается. В Европе, например, хэтч оснащается теми же литровыми «атмосферником» (но уже с отдачей в 67 л.с.) и «турботройкой», плюс «четверка» 1.2 (84 л.с.). А вот на смену 4АКП, по неофициальным данным, может прийти роботизированная коробка – как у родственного Hyundai i10.

На российском рынке хэтчбек Kia продают только с атмосферными моторами. До нас обновленная «пятидверка» Picanto тоже, скорее всего, доберется, но вряд ли с «роботом».

