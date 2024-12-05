Лучшие авто Японии: две награды Honda, самый красивый Mitsubishi, «китаец» снова в пролёте

Главный приз престижного японского конкурса достался модели компании Honda, ее же автомобиль получил награду в одной из сопутствующих категорий. Еще отметились Mitsubishi, Mini и Mazda.

Всех участников конкурса Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) назвали в октябре: всего в сезоне 2024-2025 за победу боролась 31 модель. Десятка финалистов определилась в начале ноября. Ну а теперь объявлены победители. Напомним, конкурс проводят с 1980 года, лучшие машины выбирают местные журналисты и автоэксперты (в нынешнем сезоне их было 59). Согласно актуальным правилам, главное условие для участия – присутствие модели на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Финалисты конкурса Автомобиль года в Японии 2024-2025

Лучшим автомобилем Японии сезона 2024-2025 признан компактвэн Honda Freed – модель получила 220 баллов. Победа оказалась не слишком громкой: ближайший преследователь в лице кроссовера Mazda CX-80 отстал всего на 24 балла, тогда как в прошлом году разница между обладателем главного приза (Toyota Prius) и следующим за ним претендентом (BMW X1) составила аж 210 баллов. К слову, в этом году в финал удалось пробиться «китайцу» BYD Seal, пусть он и остался без награды. Пара моделей BYD участвовала и в предыдущем сезоне, но в десятку лучших они тогда не попали. Так что присутствие Seal в ТОП-10 – явно достижение.

Honda Freed

Итоги конкурса Автомобиль года в Японии 2024-2025

Honda Freed – 220 баллов

Mazda CX-80 – 196 баллов

Mini Cooper – 172 балла

Suzuki Fronx – 110 баллов

Lexus LBX – 70 баллов

Hyundai Ioniq 5 N – 52 балла

Toyota Land Cruiser 250/Prado – 44 балла

BYD Seal – 32 балла

Volvo EX30 – 30 баллов

Mitsubishi Triton/L200 – 18 баллов

Что же касается Honda Freed, то жюри понравились удобный и относительно просторный трехместный салон при небольших габаритах (длина – 4310 мм). Еще отмечены «удовольствие от вождения» и то, что наряду с «традиционным» вэном клиентам доступен гибрид. А вообще Хонда празднует двойную победу: ее водородный кроссовер CR-V e:FCEV стал технологичным автомобилем года, хотя в финал основного конкурса модель не попала. Этого титула паркетник удостоен в том числе за то, что его можно заряжать от внешнего источника.

Honda CR-V e:FCEV

Лучшим импортным автомобилем Японии 2024-2025 стал Mini Cooper – за внушительный список водительских ассистентов, «активное использование переработанных материалов» в отделке интерьера, а также за то, что покупатели могут выбрать как бензиновую версию, так и электрокар.

Mini Cooper

Награду в категории лучший дизайн забрал пикап Mitsubishi Triton/L200: эксперты оценили «смелое» оформление передней части и «хорошо сбалансированные пропорции». Любопытно, что в прошлом году самым красивым автомобилем японского рынка стал кей-кар Mitsubishi Delica Mini, у которого, напротив, был отмечен «милый» облик.

Mitsubishi Triton, он же L200

Наконец, специальной награды в нынешнем сезоне удостоена Mazda – за внедрение роторно-поршневого мотора в гибридную силовую установку (вся система получила название e-Skyactiv R-EV).