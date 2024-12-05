Лучшие авто Японии: две награды Honda, самый красивый Mitsubishi, «китаец» снова в пролёте

Всех участников конкурса Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) назвали в октябре: всего в сезоне 2024-2025 за победу боролась 31 модель. Десятка финалистов определилась в начале ноября. Ну а теперь объявлены победители. Напомним, конкурс проводят с 1980 года, лучшие машины выбирают местные журналисты и автоэксперты (в нынешнем сезоне их было 59). Согласно актуальным правилам, главное условие для участия – присутствие модели на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.
Лучшим автомобилем Японии сезона 2024-2025 признан компактвэн Honda Freed – модель получила 220 баллов. Победа оказалась не слишком громкой: ближайший преследователь в лице кроссовера Mazda CX-80 отстал всего на 24 балла, тогда как в прошлом году разница между обладателем главного приза (Toyota Prius) и следующим за ним претендентом (BMW X1) составила аж 210 баллов. К слову, в этом году в финал удалось пробиться «китайцу» BYD Seal, пусть он и остался без награды. Пара моделей BYD участвовала и в предыдущем сезоне, но в десятку лучших они тогда не попали. Так что присутствие Seal в ТОП-10 – явно достижение.
Итоги конкурса Автомобиль года в Японии 2024-2025
Honda Freed – 220 баллов
Mazda CX-80 – 196 баллов
Mini Cooper – 172 балла
Suzuki Fronx – 110 баллов
Lexus LBX – 70 баллов
Hyundai Ioniq 5 N – 52 балла
Toyota Land Cruiser 250/Prado – 44 балла
BYD Seal – 32 балла
Volvo EX30 – 30 баллов
Mitsubishi Triton/L200 – 18 баллов
Что же касается Honda Freed, то жюри понравились удобный и относительно просторный трехместный салон при небольших габаритах (длина – 4310 мм). Еще отмечены «удовольствие от вождения» и то, что наряду с «традиционным» вэном клиентам доступен гибрид. А вообще Хонда празднует двойную победу: ее водородный кроссовер CR-V e:FCEV стал технологичным автомобилем года, хотя в финал основного конкурса модель не попала. Этого титула паркетник удостоен в том числе за то, что его можно заряжать от внешнего источника.
Лучшим импортным автомобилем Японии 2024-2025 стал Mini Cooper – за внушительный список водительских ассистентов, «активное использование переработанных материалов» в отделке интерьера, а также за то, что покупатели могут выбрать как бензиновую версию, так и электрокар.
Награду в категории лучший дизайн забрал пикап Mitsubishi Triton/L200: эксперты оценили «смелое» оформление передней части и «хорошо сбалансированные пропорции». Любопытно, что в прошлом году самым красивым автомобилем японского рынка стал кей-кар Mitsubishi Delica Mini, у которого, напротив, был отмечен «милый» облик.
Наконец, специальной награды в нынешнем сезоне удостоена Mazda – за внедрение роторно-поршневого мотора в гибридную силовую установку (вся система получила название e-Skyactiv R-EV).
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