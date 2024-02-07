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  • Новый бензиновый Mini Cooper: на вид, как электрический, но на старой платформе

Новый бензиновый Mini Cooper: на вид, как электрический, но на старой платформе

07.02.2024 239 1 0

Бензиновый Mini Cooper нового поколения сохранил платформу UKL1 своего предшественника, но получил облик в духе действительно нового электрического тёзки, справившего мировую премьеру минувшей осенью.

Под общим именем Mini Cooper теперь скрываются две разные по своему происхождению модели. Для электрического Купера разработана полностью новая платформа, которую также получит субкомпактный кроссовер Mini Aceman, эта платформа не рассчитана на установку ДВС, поэтому для бензиновых хэтчбеков Mini сохранена платформа UKL1 материнской компании BMW — полностью переключиться на «электрички» марка Mini планирует лишь к 2030 году.

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Снаружи новый бензиновый Mini Cooper старательно копирует электрический, но «уши» старой платформы видны невооружённым глазом — это более коротка база, старые дверные ручки под естественных хват и старый разъём капота, охватывающий фары. Габаритная длина нового бензинового хэтчбека — 3876 мм, ширина — 1744 мм, высота — 1432 мм, колёсная база — 2495 мм. Для сравнения дадим соответствующие размеры электрического Mini Cooper: длина — 3858 мм, ширина — 1756 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2526 мм.

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Салон у бензинового Mini Cooper тоже на первый взгляд такой же, как у электрического, но если поиграть в игру «найди 10 различий», то легко обнаружить дополнительный центральный воздуховод на обитой текстилем передней панели, более широкую центральную консоль и совершенно иные дверные карты с более высоким расположением ручек. Кроме того, у бензинового хэтчбека свой дизайн сидений и центрального подлокотника между ними. В целом в мелочах заметно, что бензиновая модель более старая, чем электрическая.

Новый бензиновый Mini Cooper в отделке JCW Trim

Щитка приборов на передней панели у Mini Cooper больше нет, его заменяет проекционный экран на лобовом стекле, часть оперативных показаний дублируется на центральном круглом мультимедийном экране. Объём багажника — 210 л, со сложенными спинками задних сидений — 725 л. Линий отделки на старте продаж заявлено четыре — Essential, Classic, Favored и JCW, последняя — это не хот-хэтч, а стилизация под него, настоящий хот-хэтч, по данным британского журнала Autocar, ожидается к концу года. Также вроде как будет 5-дверный вариант хэтчбека, но пока неизвестно, у какого именно — у бензинового, электрического или у обоих.

На данный момент для трёхдверного Купера заявлены два бензиновых турбомотора — 1,5-литровый для версии Cooper C (3 цилиндра, 156 л.с., 230 Нм) и 2,0-литровый для версии Cooper S (4 цилиндра, 204 л.с., 300 Нм). Коробка передач — только 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод — только передний. Селектор режимов АКП находится на центральной консоли, версий с МКП больше не будет. Mini Cooper C разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с, максимальная скорость — 225 км/ч, соответствующие показатели Mini Cooper S — 6,6 с и 242 км/ч.

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Заказы на бензиновый Mini Cooper уже принимаются, Cooper C в базовой комплектации Essential стоит в Германии от 28 900 евро, топовый на данный момент Cooper S JCW Trim стоит от 41 660 евро. Для сравнения скажем, что электрический Mini Cooper стоит в Германии от 32 900 евро.

Бензиновый Cooper будет по-прежнему собираться на собственном заводе Mini в британском Оксфорде, тогда как за сборку электрического хэтчбека отвечает китайский завод Spotlight Automotive в районе Чжанцзяган города Сучжоу провинции Цзянсу. Spotlight Automotive — это, напомним, основанное в 2019 году совместное предприятие BMW Group и Great Wall Motor. В 2026 году сборку электрических версий Mini Cooper также освоит завод в Оксфорде.

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1 комментарий
07.02.2024 18:26
Papirus

Еще один производитель автО отказался от электрички (точнее спихнул неликвид в китай). Алилуйя!

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