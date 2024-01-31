Mini прогревает младший кроссовер Aceman перед премьерой, он должен стать хитом

Мировая премьера субкомпактного кроссовера Mini Aceman состоится в апреле, он будет предлагаться только с электрическими силовыми установками и займёт в модельном ряду Mini место между хэтчбеком Cooper и компактным кроссовером Countryman.

Британская марка Mini, входящая в состав BMW Group, анонсировала младший кроссовер Aceman в 2022 году одноимённым концептом. В прошлом году закамуфлированные предсерийные прототипы Aceman были не раз замечены на дорогах общего пользования в разных частях света, а сегодня пресс-служба Mini опубликовала дозу официальных фотографий и раскрыла кое-какие подробности. Снимки сделаны во время доводочных испытаний кроссовера в пустыне, где температура поднималась до 50 °C — это очень суровые условия для системы терморегуляции батареи.

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Габаритная длина серийного Mini Aceman составит 4075 мм, ширина — 1754 мм, высота — 1495 мм. Для сравнения скажем, что дебютировавший минувшей осенью трёхдверный хэтчбек Mini Cooper нового поколения имеет длину 3858 мм, а кроссовер Countryman третьего поколения — 4433 мм. По платформе и технике Mini Aceman будет максимально унифицирован с новым Купером, но при этом будет заметно дистанцирован от него по части дизайна: Aceman получил наиболее угловатый в гамме Mini дизайн с многоугольными фарами и оквадраченными колёсными арками.



В пресс-релизе указано, что Aceman оснастят батареей ёмкостью 54,2 кВт·ч — такой же, как у хэтчбека Cooper SE, и что салон Aceman рассчитан на пятерых — на этом пока все официальные подробности.

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Между тем британский журнал Autocar знает и рассказывает намного больше: кроссовер, как и родственный хэтчбек, получит также младшую батарею ёмкостью 40,7 кВт·ч. Общими будут и электродвигатели мощностью 184 л.с. либо 218 л.с. Кроссовер, как и хэтчбек, может иметь только один двигатель на передней оси, полный привод для этих моделей не заявлен. Спортивная версия John Cooper Works (JCW) у кроссовера будет состряпана по тому же рецепту, что у хэтчбека, то есть без дополнительной мощности, но с агрессивным декором и особыми настройками шасси.



Если для нового Mini Cooper помимо электрических силовых установок заявлены также «углеводородные», то Aceman будет только электрическим. По сравнению с пятидверной версией Mini Cooper, которая пока не представлена, но которая, по данным Autocar, непременно будет, салон кроссовера будет заметно более просторным и практичным, а вот передняя панель с круглым сенсорным экраном по центру будет примерно такой же, как у хэтчбека.



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Британским коллегам известна также дата премьеры кроссовера — 24 апреля, она состоится в рамках Пекинского автосалона. В продажу Aceman поступит ближе к концу текущего года и, по расчётам маркетологов BMW Group, станет самой продаваемой модель Mini. Производиться Aceman будет там же, где и новый Mini Cooper, — в Китае на совместном предприятии BMW Group и Great Wall Motor (GWM), оно называется Spotlight Automotive, его завод находится в районе Чжанцзяган города Сучжоу провинции Цзянсу. В 2026 году электрические версии Mini Cooper и кроссовер Aceman получат британскую прописку на историческом заводе Mini в Оксфорде, который в ближайшее время ожидает масштабная реконструкция. Базовая версия Mini Aceman, по данным Autocar, будет стоить около 32 000 фунтов стерлингов.

