Хватит кормить Китай: новые электрические Mini будут собирать в Великобритании

BMW Group объявила сегодня о том, что инвестирует более 600 млн фунтов стерлингов в расширение производства Mini в Великобритании: в 2026 году головной завод в Оксфорде освоит сборку электрических хэтчбеков Mini Cooper нового поколения и родственного кроссовера Aceman.

В начале сентября британская марка Mini, принадлежащая BMW Group, представила новые поколения хэтчбека Cooper и кроссовера Countryman. Все версии нового Countryman будут производиться на заводе BMW в немецком Лейпциге вместе с соплатформенным BMW X1. С новым Mini Cooper ситуация оказалась намного сложнее.

Начнём с того, что имя Cooper теперь относится ко всем хэтчбекам, а не к отдельным модификациям, как это было раньше, при этом «углеводородные» и электрические хэтчбеки имеют разные платформы. Версии с ДВС — это, по сути, старая платформа UKL1 в новом кузове, такие машины будут по-прежнему собираться в британском Оксфорде. Электрические Mini нового поколения разработаны на новой платформе в рамках основанного в 2019 году в Китае совместного предприятия BMW Group и Great Wall Motor (GWM) — оно называется Spotlight Automotive, его завод находится в районе Чжанцзяган города Сучжоу провинции Цзянсу, именно здесь новые электрические Mini пропишутся в первую очередь, чтобы выйти на мировой рынок в 2024 году.

Новый Mini Cooper 1 / 3 Новый Mini Cooper 2 / 3 Новый Mini Cooper 3 / 3

Сегодня выяснилось, что завод в Чжанцзягане будет единственным местом сборки новых электрических Mini только до 2026 года включительно, затем их производство наладят на домашнем заводе в Оксфорде вместе с младшим кроссовером Aceman, премьера которого намечена на апрель этого года. Завод в Чжанцзягане продолжит собирать Mini и после 2026 года, но предназначены они будут в основном для китайского рынка, тогда как завод в Оксфорде станет выпускать все версии хэтчбеков Mini для всех остальных рынков, кабриолет тоже пропишется здесь (кабриолеты уходящего поколения собирает на контрактной основе нидерландский завод VDL Nedcar).



Завод Mini в Оксфорде

Таким образом, BMW Group хочет максимально консолидировать производство основного семейства Mini в Оксфорде, для чего мощность завода, который, к слову, в этом году отметил 110-летний юбилей, нужно увеличить до 200 000 машин в год, установить линию монтажа батарей, провести преобразования в области логистики. Кроме того, планируется модернизировать кузнечный цех на заводе в Суиндоне (он производит различные комплектующие) для изготовления кузовов новых Mini — на это пойдёт часть нового транша инвестиций в размере более 600 млн фунтов стерлингов. Всего объём инвестиций немецкой компании в британские заводы Mini с начала 2000-х должен превысить 3 млрд фунтов стерлингов, но пока не решена судьба моторного завода в Хэмс-Холле, ведь в 2030 году марка Mini планирует полностью переключиться на электромобили.



Завод Mini в Оксфорде

Развитие производственных площадок Mini в Великобритании происходит при довольно щедрой финансовой и административной поддержке со стороны британского правительства. Профсоюзы заводов в Оксфорде и Суиндоне могут быть спокойны за будущее своих подопечных — прежде они сильно нервничали из-за того, что Китай отбирает у них работу и может полностью лишить её в будущем.

