Трёхдверный хэтчбек Mini Cooper SE получил «подогретую» версию John Cooper Works

Бренд Mini, принадлежащий баварской компании BMW, представил Mini Cooper пятого поколения в начале минувшей осени. Напомним, марка намерена полностью переключиться на электромобили к 2030 году, а пока что хэтчбек предлагается как в версиях с ДВС, так и в варианте с полностью «зелёной» техникой. При этом у «электричек» есть прибавки E и SE к названию.

На фото: Mini Cooper SE JCW

Теперь производитель рассекретил «подогретую» версию Mini Cooper SE под названием John Cooper Works (JCW). Такой трёхдверный хэтчбек имеет ряд отличий во внешности по сравнению с обычным актуальным Купером. Так, у такой модификации слегка иначе оформлена заглушка на месте решётки радиатора, а ещё логотип выполнен из чёрного глянцевого пластика, а не «под хром».



Кузов Cooper SE JCW окрашен в фирменное сочетание чёрного и красного цветов, с указанием на особую версию: надписи можно увидеть на передней части, а также на накладках, которые являются боковинами спойлера, размещённого в верхней части багажной двери. На корме эмблема тоже оформлена в чёрном цвете, а на красной крыше имеется антенна «акулий плавник», окрашенная в тон.



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Ещё «подогретый» хэтч снабдили двухцветными 18-дюймовыми 10-спицевыми колёсными дисками оригинального дизайна с красными ободками вокруг центра с фирменным знаком John Cooper Works. На капоте имеется графика в виде расходящихся в стороны полос, выполненных из красных штрихов.



На фото: салон Mini Cooper SE JCW

Салон тоже получил несколько обновок. Так, Cooper SE JCW снабдили спортивными креслами, которые отделаны экокожей с красной прострочкой. В той же чёрно-красной гамме выполнены передняя панель и рулевое колесо. Информационно-развлекательная система электрокара позволяет активировать ездовой режим Go-Kart, который помимо прочего меняет подсветку салона на красную.



Изменений в технике нет: она такая же, как у «обычного» актуального Mini Cooper SE. Это значит, что вариант с прибавкой JCW оснащается единственным электромотором, расположенным на передней оси. Его отдача составляет 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 330 Нм. На разгон с места до «сотни» такой трёхдверке требуется 6,7 секунды. Модель оснащается тяговой батареей ёмкостью 54,2 кВт*ч, а дальнобойность на одной зарядке у неё равна 402 км (при расчёте по циклу WLTP).



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Пока что в компании не рассказали о том, сколько будет стоить Mini Cooper SE в версии John Cooper Works. На домашнем рынке, в Великобритании, стартовый ценник электрического трёхдверного хэтчбека составляет 30 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу). Напомним, базовая версия оснащается 184-сильным электродвигателем (290 Нм) и батареей ёмкостью 40,7 кВт*ч.

