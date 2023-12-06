Новинки ×
  • Трёхдверный хэтчбек Mini Cooper SE получил «подогретую» версию John Cooper Works

Трёхдверный хэтчбек Mini Cooper SE получил «подогретую» версию John Cooper Works

06.12.2023 68 0 0

Изменения коснулись только внешности и салона модели британской марки, а полностью электрическая «начинка» осталась стандартной.

Бренд Mini, принадлежащий баварской компании BMW, представил Mini Cooper пятого поколения в начале минувшей осени. Напомним, марка намерена полностью переключиться на электромобили к 2030 году, а пока что хэтчбек предлагается как в версиях с ДВС, так и в варианте с полностью «зелёной» техникой. При этом у «электричек» есть прибавки E и SE к названию.

На фото: Mini Cooper SE JCW

Теперь производитель рассекретил «подогретую» версию Mini Cooper SE под названием John Cooper Works (JCW). Такой трёхдверный хэтчбек имеет ряд отличий во внешности по сравнению с обычным актуальным Купером. Так, у такой модификации слегка иначе оформлена заглушка на месте решётки радиатора, а ещё логотип выполнен из чёрного глянцевого пластика, а не «под хром».

Кузов Cooper SE JCW окрашен в фирменное сочетание чёрного и красного цветов, с указанием на особую версию: надписи можно увидеть на передней части, а также на накладках, которые являются боковинами спойлера, размещённого в верхней части багажной двери. На корме эмблема тоже оформлена в чёрном цвете, а на красной крыше имеется антенна «акулий плавник», окрашенная в тон.

1 / 2
2 / 2

Ещё «подогретый» хэтч снабдили двухцветными 18-дюймовыми 10-спицевыми колёсными дисками оригинального дизайна с красными ободками вокруг центра с фирменным знаком John Cooper Works. На капоте имеется графика в виде расходящихся в стороны полос, выполненных из красных штрихов.

На фото: салон Mini Cooper SE JCW

Салон тоже получил несколько обновок. Так, Cooper SE JCW снабдили спортивными креслами, которые отделаны экокожей с красной прострочкой. В той же чёрно-красной гамме выполнены передняя панель и рулевое колесо. Информационно-развлекательная система электрокара позволяет активировать ездовой режим Go-Kart, который помимо прочего меняет подсветку салона на красную.

Изменений в технике нет: она такая же, как у «обычного» актуального Mini Cooper SE. Это значит, что вариант с прибавкой JCW оснащается единственным электромотором, расположенным на передней оси. Его отдача составляет 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 330 Нм. На разгон с места до «сотни» такой трёхдверке требуется 6,7 секунды. Модель оснащается тяговой батареей ёмкостью 54,2 кВт*ч, а дальнобойность на одной зарядке у неё равна 402 км (при расчёте по циклу WLTP).

1 / 2
2 / 2

Пока что в компании не рассказали о том, сколько будет стоить Mini Cooper SE в версии John Cooper Works. На домашнем рынке, в Великобритании, стартовый ценник электрического трёхдверного хэтчбека составляет 30 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу). Напомним, базовая версия оснащается 184-сильным электродвигателем (290 Нм) и батареей ёмкостью 40,7 кВт*ч.

хэтчбек авторынок электромобиль новинки Mini Mini Cooper

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Попытка – не пытка: можно ли победить масложор сменой марки моторного масла Среди автолюбителей существует распространённый миф: если двигатель страдает масложором, можно исправить ситуацию, перейдя на другое масло (другой вязкости или даже бренда). Работает ли тако... 151 0 0 06.12.2023
Статьи / Практика Высоковольтные провода с нулевым сопротивлением: мифы и легенды гаражного фольклора Провода с нулевым сопротивлением от трамблера к свечам – популярная гаражная мода последних лет. На этой моде (а также на технической безграмотности автолюбителей) многие автоблогеры зарабат... 216 0 0 06.12.2023
Статьи / Интересно Куцые и хвостатые: семь аргументов хэтчбека против седана В нашей стране автомобили с трехобъемным кузовом всегда котировались выше хэтчбеков. Так уж исторически сложилось, ведь ВАЗ-21099 был гораздо престижнее, чем девятка или восьмерка. Неудив... 1434 11 0 05.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26445 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21735 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20667 10 0 08.08.2023
Change privacy settings