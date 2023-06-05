Представлен новый кроссовер Lexus LBX – самый маленький и дешёвый в гамме

Нетипичное для Лексуса трехбуквенное обозначение LBX зарегистрировали еще несколько лет назад. И вот, наконец, такая модель полностью раскрыта: этот индекс присвоили самому маленькому и доступному кроссоверу Lexus, то есть в гамме бренда он расположился под паркетником UX. Кстати, название LBX сама компания расшифровывает как Lexus Breakthrough Crossover (второе слово в переводе означает «прорыв»): мол, «пятидверка» призвана привлечь новую аудиторию и стать «прорывом» для бизнеса марки в Европе. Между тем «старосветский» рынок не будет единственным для кросса – его также планируют продавать в Японии и «некоторых других странах».

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Как и предполагалось, Lexus LBX состоит в тесном родстве с Toyota Yaris Cross, который предназначен для Старого Света, Японии и Австралии (есть еще Yaris Cross для Юго-Восточной Азии, но это совсем другая машина). В основе паркетников лежит платформа GA-B, созданная в рамках архитектуры TNGA. У переднеприводных кроссов сзади – полузависимая подвеска, у полноприводных – независимая двухрычажка.

Lexus LBX крупнее, но ниже брата от Тойоты: длина премиального паркетника равна 4190 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1545 мм, колесная база – 2580 мм. Размеры базового Yaris Cross: 4180/1765/1560 мм, расстояние между осями – 2560 мм. Ну и для сравнения, длина Lexus UX на «тележке» GA-C (в европейской спецификации) – 4495 мм, колесная база – 2640 мм.



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Разумеется, у LBX свой дизайн. Особенности внешнего облика – компактные фары с интегрированными «росчерками» ходовых огней, безрамочная радиаторная решетка с «сотами» (как у других последних Лексусов) и задние фонари в виде единой плашки с «ломанной» линией стоп-сигнала. Модели положены 17- или 18-дюймовые колеса.



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Главная фишка внутри – фактически заменивший центральную консоль экран мультимедиа-системы диагональю 9,8 дюйма, хотя под планшетом все же расположен ряд физических клавиш. Дефлекторы обдува спрятали в единую линию, она проходит над дисплеем. Материалы отделки и декор разнятся в зависимости от комплектации.



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Еще Lexus LBX получил виртуальную приборку на 12,3 дюйма и двухэтажный центральный тоннель. Для модели также предусмотрены проекционный дисплей, функция удаленной парковки, электропривод багажной двери, камеры кругового обзора и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.). За доплату можно будет заказать аудиосистему Mark Levinson с сабвуфером, встроенным в багажную дверь. Объем грузового отсека – 332 литра (переднеприводный вариант).



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Европейцам LBX предложат исключительно в виде гибрида, технику же кроссовер разделил с Toyota Yaris Cross: в состав установки входят бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.5, электромотор и электромеханический вариатор. При этом паркетник Lexus все же мощнее модели Тойоты, совокупная отдача – 136 л.с. и 185 Нм против 116 л.с. и 120 Нм у Яриса-кроссовера. Полноприводный LBX имеет отдельный электромотор на задней оси. Заявлено, что первую «сотню» паркетник Lexus способен набрать за 9,2 секунды (Yaris Cross проделает это упражнение за 11,2 или 11,8 секунды, в зависимости от версии). Между тем на некоторых рынках у родственного кросса Тойоты есть и «традиционная» версия с «атмосферником» 1.5, то есть не исключено, что и Лексусу кое-где достанется аналогичное исполнение.



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На конвейер Lexus LBX встанет в конце текущего года (где наладят производство – пока не уточняется), в продажу модель поступит в начале 2024-го. По цене LBX, очевидно, будет между Toyota Yaris Cross и Lexus UX. Первый кроссовер в Германии, например, сегодня стоит от 25 340 евро, паркетник премиум-бренда там же обойдется минимум в 42 150 евро.

