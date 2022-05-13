Обновлённный Lexus UX: прежний дизайн, более жёсткий кузов и улучшенная эргономика

UX — младший кроссовер в гамме Lexus, его премьера состоялась весной 2018 года , с тех пор по всему миру было продано около 240 тысяч экземпляров этой модели, а теперь пришло время планового обновления.

Главным рынком сбыта для марки Lexus традиционно являются США, но младший кроссовер UX на протяжении трёх последних полных лет лучше продавался в Европе. 2021 год стал для Lexus UX наиболее удачным: в США, по данным ресурса CarSalesBase, продано 17 581 шт, в Европе — 20 320 шт. Хорошие показатели в Европе отчасти связаны с появившейся в 2019 году электрической версией UX 300e, которую из-за скромных технических характеристик не стали предлагать в Америке. В целом же в своём сегменте Lexus UX пока проигрывает основным конкурентам: в США в нём в 2021 году лидировал Audi Q3 (продано 34 462 шт.), в Европе — Volvo XC40 (123 547 шт.).

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Обновление у Lexus UX получилось преимущественно техническим, заметные визуальные изменения есть лишь в салоне. Эргономисты Lexus отказались от неудобной сенсорной панели на центральном тоннеле, через которую приходилось коммуницировать с мультимедийной системой: теперь у Lexux UX сдвинутый на 143 мм вглубь салона сенсорный экран с диагональю 8 либо 12,3 дюйма (раньше было 7 либо 10,3 дюйма), функцией голосового управления, обновлением «по воздуху» и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Смартфон можно превратить в ключ от автомобиля, если установить специальное приложение.



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Место тачпада на центральном тоннеле заняли переехавшие с центральной консоли копки обогрева руля и обогрева/вентиляции сидений. Слот для CD под блоком микроклимата упразднён как рудимент, увеличен размер полочки для беспроводной зарядки смартфона, рядом с ней на всякий случай есть два разъёма USB-C.



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Журналисты и блогеры поругивали дорестайлинговый Lexus UX за невнятную управляемость и разработчики их услышали: жёсткость кузова стала выше за счёт добавления 20 сварных точек в районе дверных проёмов, заново настроены подвеска, рулевое управление и ESP. Версия F Sport оснащается адаптивными амортизаторами Yamaha и распорками в передней и задней подвеске.



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Электронные ассистенты водителя Lexus UX тоже обновлены: фронтальная камера и радар теперь лучше распознают переходов и велосипедистов, добавлена функция контраварийного подруливания в пределах полосы. Адаптивный круиз-контроль теперь более точно соблюдает дистанцию до впереди идущего автомобиля, в том числе при движении по криволинейной траектории, а если водитель уснул и потерял сознание, система включит «аварийку», плавно затормозит машину и разблокирует двери.



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Новых силовых агрегатов для Lexus UX не предусмотрено, а из прежней гаммы в строю осталась только гибридная версия 250h в сочетании с передним либо полным приводом. Эта модификация построена вокруг бензинового 2,0-литрового «атмосферника» (152 л.с., 190 Нм), которому ассистирует 109-сильный электромотор, а дирижирует энергетическими потоками электромеханический вариатор, максимальная совокупная мощность системы — 184 л.с. У полноприводной версии E-Four задние колёса вращает собственный небольшой электромотор мощностью всего 7 л.с.



Об электрической версии 300e в пресс-релизах, посвящённых обновлённому Lexus UX, не сказано ни слова — возможно, её решили тихо снять с продаж, тем более что гамме марки недавно появился куда более технически продвинутый электрический кроссовер RZ.



В России Lexus UX пользовался слабым спросом: в 2021 году продано 443 шт., за первый квартал этого года — 26 шт. Из-за известных геополитический событий и санкций обновлённый Lexus UX может попасть в нашу страну только по каналам параллельного импорта, одобренного недавно Минпромторгом.

