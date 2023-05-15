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  • Представлен совсем другой паркетник Toyota Yaris Cross, он бросит вызов Крете

Представлен совсем другой паркетник Toyota Yaris Cross, он бросит вызов Крете

15.05.2023 430 0 3

Новый кроссовер предложат с полуторалитровым «атмосферником», будет и гибридная версия. А вот привод – исключительно передний.

В гамме Тойоты уже есть паркетник Yaris Cross: эта «пятидверка» дебютировала в 2020-м, она построена на платформе GA-B, созданной в рамках архитектуры TNGA. Такой кросс продают в основном в Европе, Японии и Австралии. А вот для стран Юго-Восточной Азии подготовлен совсем другой Toyota Yaris Cross, попроще: его премьера состоялась сегодня, 15 мая, в Индонезии.

Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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В основе свежего кроссовера лежит «тележка» DNGA (Daihatsu New Global Architecture; разновидность тойтовской TNGA), на которой также базируются субкомпакты Toyota Raize и Daihatsu Rocky (у этой парочки еще есть братья от Subaru и малазийской марки Perodua). Предназначенный для Юго-Восточной Азии Yaris Cross является одноклассником Hyundai Creta и Kia Seltos, длина новинки Тойоты равна 4310 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1615 мм, расстояние между осями – 2620 мм. Для сравнения, размеры соплатформенного глобального Raize (этот паркетник, к слову, представлен, в том числе, и в Индонезии): 4030/1710/1635 мм, колесная база – 2525 мм. Ну и приведем размеры европейского Yaris Cross: 4180/1765/1590 мм, расстояние между осями – 2560 мм.

Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии

У азиатского кросса свой дизайн экстерьера, ему достались крупная трапециевидная радиаторная решетка и вытянутые фары с интегрированными диодными «галками» ходовых огней, а задние фонари сделали в стиле старшего Toyota RAV4. Одновременно показали «оспортивленную» версию Yaris Cross GR Sport, ее фишки – массивная черная рамка решетки и более внушительный обвес.

Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии, версия под спорт

Внутри паркетник в целом повторяет остальные относительно недорогие Тойоты, в салоне установили мультимедиа-систему с «парящим» планшетом и блок управления «климатом» с шайбами. Yaris Cross также обещаны цифровая приборка, панорамная крыша, электропривод багажной двери, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон.

Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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Toyota Yaris Cross для Юго-Восточной Азии
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В Индонезии кроссовер предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 106 л.с. и 138 Нм и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроме того, покупателям будет доступен «стандартный» гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе атмосферного мотора 1.5. А вот привод в любом случае только передний.

Европейский Toyota Yaris Cross и Toyota Raize
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Европейский Toyota Yaris Cross и Toyota Raize
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Европейский Toyota Yaris Cross и Toyota Raize
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Европейский Toyota Yaris Cross и Toyota Raize
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Европейский Toyota Yaris Cross и Toyota Raize
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Европейский Toyota Yaris Cross и Toyota Raize
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На рынок другой Toyota Yaris Cross должен выйти до конца текущего года. Цены еще не объявлены, но новый паркетник точно окажется дороже Toyota Raize. Последний кросс в той же Индонезии сегодня стоит примерно от 16 000 долларов.

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