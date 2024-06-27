Новый компактвэн Honda Freed выходит на рынок: более солидный дизайн и кросс-версия

В новом поколении вэн Хонды преобразился как снаружи, так и внутри. Вдобавок он слегка подрос. Покупатели по-прежнему могут выбрать чисто бензиновую машину или гибрид, в обоих случаях для модели предусмотрен полный привод.

Дизайн компактвэна Freed третьего поколения компания Honda рассекретила в мае. А теперь в Японии раскрыты все характеристики и опубликован прайс-лист. Старт «живых» продаж там состоится в пятницу, 28 июня. Напомним, предшественник продержался на конвейере почти восемь лет, полноценный рестайлинг «второй» Freed пережил в 2019-м.

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Как и предыдущая модель, свежий вэн предложен в двух модификациях: стандартная отныне носит приставку Air, а «внедорожный» вариант сохранил «фамилию» Crosstar. В обоих случаях Honda Freed выглядит солиднее прежнего MPV — «ломанных» линий больше нет. Фишки «кроссовера» — неокрашенный пластиковый обвес, отдельные противотуманки, рейлинги на крыше, «защитные» пластины спереди и сзади. Длина Freed выросла на 45 мм до 4310 мм, колесная база не изменилась – 2740 мм.



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Интерьер тоже получился более строгим. От узкой приборки поверх передней панели отказались – цветной экран интегрирован непосредственно в панель. Тачскрин мультимедийной системы теперь «парит», центральные дефлекторы обдува расположены под ним, а не по бокам, на потолке появились воздуховоды для задних седоков. Перед передним пассажиром есть вместительная полка. При этом Freed все так же имеет множество небольших ниш, отсеков, крючков и кармашков. Еще заявлено, что компактвэн получил более удобные кресла.



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Freed Air и Freed Crosstar бывают с шести- или семиместным салоном. А вот пятиместная версия предусмотрена исключительно для «кроссовера». Кроме того, только Crosstar имеет двухэтажный багажник и очень низкий уровень пола (аналогичные решения использованы и в предыдущей модели). Зато в Freed Air кресла третьего ряда можно закрепить вертикально на стенках грузового отсека.



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В список стандартного оборудования новинки вошел комплекс Honda Sensing: это адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков, плюс функции подавления фальстарта и внезапного ускорения.



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Японцам Honda Freed по-прежнему предложен как только с ДВС, так и в виде гибрида. Но техника новая. «Традиционный» компактвэн оснащен бензиновым атмосферником L15D 1.5 мощностью 118 л.с. и вариатором. Гибридный Freed имеет установку e:HEV нового поколения, она состоит из атмосферника LEB 1.5 (106 л.с.) и двух электромоторов: тяговый имеет индекс H5, он выдает 123 л.с., второй работает как генератор. И чисто бензиновый вэн, и гибридный доступны с передним или полным приводом.



Цена Freed Air начинается с отметки в 2 508 000 йен (около 1,38 млн рублей по текущему курсу), новый Honda Freed Crosstar обойдется минимум в 2 812 700 йен (1,55 млн рублей). Также доступны версии, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Всего же Хонда рассчитывает продавать по 6500 компактвэнов ежемесячно. О планах поставлять модель на экспорт компания не сообщала.

