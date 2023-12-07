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  • Лучшим автомобилем Японии признали Toyota, награды также получили BMW, Mitsubishi и Nissan

Лучшим автомобилем Японии признали Toyota, награды также получили BMW, Mitsubishi и Nissan

07.12.2023 50 0 0

Модель Тойоты победила с большим отрывом: жюри понравились дизайн, динамика и маневренность.

Полный список участников традиционного конкурса Автомобиль года Японии (Car of the Year Japan) огласили в октябре, всего в сезоне 2023-2024 за победу боролись 34 модели (причем были и «китайцы»). Десятка финалистов определилась в ноябре, а сегодня, 7 декабря, огласили победителя, вдобавок организаторы раздали награды в смежных категориях. К слову, конкурс проводят с 1980 года, жюри состоит из японских журналистов и автоэкспертов (в этом году их 60 человек). Согласно правилам, главное условие для участия – присутствие машины на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Финалисты конкурса Автомобиль года в Японии

Итак, лучшим автомобилем Японии сезона 2023-2024 признан гибрид Toyota Prius пятого поколения: модель получила 360 баллов, и это в 2,4 раза больше результата ближайшего преследователя – кроссовера BMW X1. Жюри оценило революционный сдвиг в дизайне Приуса, экспертам также понравились его динамические характеристики и маневренность.

Toyota Prius

Итоги конкурса Автомобиль года в Японии 2023-2024
Toyota Prius – 360 баллов
BMW X1 – 150 баллов
Honda ZR-V – 100 баллов
Toyota Alphard/Vellfire – 90 баллов
Nissan Serena – 60 баллов
Mitsubishi Delica Mini – 60 баллов
Subaru Crosstrek – 56 баллов
Abarth 500e – 42 балла
Volkswagen ID.4 – 24 балла
Maserati Grecale – 18 баллов

Занявший вторую строчку в основном конкурсе BMW X1 все же не остался без награды: «немец» назван лучшим импортным автомобилем Японии. Этого титула кроссовер удостоен, в том числе, за подходящие для рынка размеры и широкую гамму версий. Самым красивым авто Японии, несмотря на отдельные дифирамбы дизайну Toyota Prius, стал кей-кар Mitsubishi Delica Mini: жюри, в частности, отметило «милое и привлекательное выражение лица».

BMW X1
1 / 2
Mitsubishi Delica Mini
2 / 2

Наконец, самым технологичным автомобилем страны признали минивэн Nissan Serena – за наличие у дорогих версий автопилота ProPilot 2.0, который позволяет передвигаться по трассе без рук на руле (но электроника все равно проследит за взглядом водителя – тот должен быть направлен на дорогу). Кроме того, отмечена устойчивость к боковому ветру, высокие оценки также получил входящий в гибридную установку e-Power мотор 1.4.

Nissan Serena

Напомним, главная награда прошлого сезона 2022-2023 досталась электрическим субкомпактам-близнецам Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV.

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