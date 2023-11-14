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  • Лучший автомобиль Японии: в финале шесть «японцев» и три «европейца», «китайцы» - выбыли

Лучший автомобиль Японии: в финале шесть «японцев» и три «европейца», «китайцы» - выбыли

14.11.2023 376 0 0

Всего в этом сезоне в конкурсе было заявлено более 30 моделей. Победитель станет известен в начале декабря.

В Японии в разгаре традиционный конкурс Автомобиль года (Car of the Year Japan). Всех участников огласили в конце октября, всего в нынешнем сезоне 2023-2024 за победу боролись 34 модели. Теперь же определилась десятка финалистов. Напомним, конкурс проводят с 1980 года, в состав жюри входят японские журналисты и автоэксперты (в этом году их 60 человек). Согласно нынешним правилам, главное условие для участия – присутствие машины на рынке Японии в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Среди финалистов сезона 2023-2024 – шесть моделей родных брендов и четыре «европейца». Из японских марок отличилась Тойота: на звание «самого-самого» претендуют сразу два ее автомобиля (конкурс не учитывает различия между близнецами и модификациями). В финал также пробились по одной модели Honda, Nissan, Mitsubishi и Subaru. «Старосветские» бренды – это Abarth, BMW, Maserati и Volkswagen.

Автомобиль года в Японии 2023-2024, финалисты:
Abarth 500e
BMW X1
Honda ZR-V
Maserati Grecale
Mitsubishi Delica Mini
Nissan Serena
Subaru Crosstrek
Toyota Alphard/Vellfire
Toyota Prius
Volkswagen ID.4

А вот теперь про марки и модели, которые были заявлены в первоначальном списке, но выбыли из конкурса. Среди японских брендов не повезло Лексусу, за бортом остались два его кроссовера – Lexus RX и RZ. Кроме того, титул лучшего автомобиля уже не светит Subaru Impreza и Levorg Layback. Ну а самое интересное то, что в финал не смог пройти бестселлер Страны восходящего солнца – микровэн Honda N-Box.

Toyota Vellfire
1 / 6
Toyota Prius
2 / 6
Subaru Crosstrek
3 / 6
Nissan Serena
4 / 6
Mitsubishi Delica Mini
5 / 6
Honda ZR-V
6 / 6

Вылетевшие «европейцы»: Alfa Romeo Tonale, Audi A8 60 TFSI e, Audi Q4 e-tron, BMW M2, BMW M3 Touring, BMW XM, Fiat Doblo, Land Rover Defender 130, Range Rover Sport, Mercedes-Benz A-Class (в том числе, седан), Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz EQS, Mercedes-Benz GLC, Peugeot 408 (кросс-лифтбек), Renault Kangoo и Volkswagen Polo GTI.

Любопытно, что в японском конкурсе были заявлены и две китайские модели, правда, от одной марки. Но и они уже не смогут получить главную награду: это электрические паркетник BYD Atto 3 и хэтчбек BYD Dolphin.

BMW X1
1 / 4
Volkswagem ID.4
2 / 4
Maserati Grecale
3 / 4
Abarth 500e
4 / 4

Между тем у премии есть и сопутствующие категории, они варьируются от года к году. Так что какую-нибудь модель из первоначального списка вполне могут признать самым красивым или самым технологичным автомобилем Японии. Всех победителей конкурса объявят 7 декабря. Напомним, главная награда прошлого сезона 2022-2023 досталась электрическим субкомпактам-близнецам Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV.

Япония авторынок авто и общество конкурс Toyota Nissan Mitsubishi Honda

 

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