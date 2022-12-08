Конкурс ×
  • Авто года в Японии: лучшими стали Nissan и Mitsubishi, самым красивым – снова BMW с ноздрями

Авто года в Японии: лучшими стали Nissan и Mitsubishi, самым красивым – снова BMW с ноздрями

08.12.2022 183 0 0

Впервые за всю историю существования конкурса главную награду получили чисто электрические модели. Впрочем, почти все финалисты нынешнего сезона так или иначе электрифицированы.

Полный список участников конкурса Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) сезона 2022-2023 огласили в конце октября, всего в нем было 48 моделей (без учета близнецов и различных модификаций). Уже в начале ноября определились финалисты, причем за главную награду в этот раз боролись 11 машин вместо десяти (видимо, пара моделей набрала одинаковое количество баллов). И вот объявлены итоги. Напомним, конкурс проводят в Японии с 1980 года, в состав жюри входят местные журналисты и автоэксперты (в этом году их 60 человек). Согласно актуальным правилам, главное условие для участия – присутствие автомобиля на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Итак, главную награду сезона 2022-2023 разделили две модели – электрические субкомпакты-близнецы Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV (у них 399 баллов). К слову, полностью «зеленые» машины победили впервые. Любопытно, что совсем новыми эти модели все же не являются: за основу взяли кей-кары Nissan Dayz и Mitsubishi eK актуального поколения, которые дебютировали в 2019 году (если точнее, то Mitsubishi оснастила электромотором кросс-версию eK X). Но Ниссан хотя бы переделал дизайн своего «малыша», а вот Mitsubishi ограничилась лишь заменой техники. 

Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV

Как бы то ни было, лучшими компакты были признаны за доступность, жюри также понравились управляемость и неплохое оснащение (в частности, упомянуты системы безопасности). Отметим, для Nissan это уже шестая победа в основном конкурсе и вторая победа подряд: лучшим автомобилем Японии сезона 2021-2022 стал хэтчбек Note.

Итоги конкурса Car of the Year Japan 2022-2023

Одновременно объявлены победители в смежных категориях. Лучшим импортным автомобилем стал электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 (его только что сертифицировали в РФ, но не факт, что «пятидверка» выйдет на наш рынок) – за «инновационный дизайн», приличную дальнобойность и богатые комплектации.

Hyundai Ioniq 5

Самым красивым автомобилем второй год подряд признают модель BMW: в прошлом сезоне награду за дизайн забрала «четверка» с огромными «ноздрями» (участвовало все семейство), в сезоне 2022-2023 – электрический паркетник iX, у которого этот элемент и вовсе имеет гипертрофированные размеры. Между тем именно «ноздри» электрокросса и пришлись по нраву японцам, ну и еще жюри отметило «совершенно другое мировоззрение» по сравнению с предыдущими разработками BMW, плюс «элегантный интерьер».

BMW iX

Самым технологичным автомобилем Японии стал кроссовер Nissan X-Trail с гибридной установкой e-Power. Тут интересно то, что в прошлом году эта награда досталась брату Икс-Трейла – Mitsubishi Outlander. Ниссан же победил из-за «сочетания инновационного ДВС и технологий электромобиля» («традиционный» мотор в системе e-Power не связан с колесами, он работает только как генератор). 

Nissan X-Trail и Honda Civic e:HEV/Civic Type R
1 / 2
Nissan X-Trail и Honda Civic e:HEV/Civic Type R
2 / 2

Награду «Высокопроизводительный автомобиль года» отдали семейству Honda Civic, причем это, по сути, разные машины: стандартный гибрид e:HEV и действительно «горячий» хэтч Civic Type R. Ну а лучшими кей-карами признали все те же Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV.

Япония авторынок авто и общество новинки конкурс Nissan Mitsubishi BMW Hyundai Honda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Недорого и надежно: пять живучих кроссоверов до миллиона рублей В наши непростые времена в системе автомобильных ценностей надежность выходит на первое место. Главное, чтобы машина походила подольше, дефицитных и дорогих запчастей требовала поменьше и бы... 298 3 0 07.12.2022
Статьи / Авто и технологии Что такое Лангепас – это люди, нефть и газ! Сегодня мы публикуем впечатления Алексея Жирухина и Сергея Лысенко о дне, который завершает первую половину пути «от скважины до потребителя», и расскажем о том, откуда Лангепас получил тако... 465 0 0 07.12.2022
Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: парадный внешний вид, ржавое днище и слабая электрика В свое время Focus второго поколения российской сборки стал одной из первых народных иномарок в России. С тех пор утекло много воды, а легковой Ford давно покинул Россию. Третье поколение... 2737 7 1 07.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 18383 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14708 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12035 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings