Авто года в Японии: лучшими стали Nissan и Mitsubishi, самым красивым – снова BMW с ноздрями

Впервые за всю историю существования конкурса главную награду получили чисто электрические модели. Впрочем, почти все финалисты нынешнего сезона так или иначе электрифицированы.

Полный список участников конкурса Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) сезона 2022-2023 огласили в конце октября, всего в нем было 48 моделей (без учета близнецов и различных модификаций). Уже в начале ноября определились финалисты, причем за главную награду в этот раз боролись 11 машин вместо десяти (видимо, пара моделей набрала одинаковое количество баллов). И вот объявлены итоги. Напомним, конкурс проводят в Японии с 1980 года, в состав жюри входят местные журналисты и автоэксперты (в этом году их 60 человек). Согласно актуальным правилам, главное условие для участия – присутствие автомобиля на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Итак, главную награду сезона 2022-2023 разделили две модели – электрические субкомпакты-близнецы Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV (у них 399 баллов). К слову, полностью «зеленые» машины победили впервые. Любопытно, что совсем новыми эти модели все же не являются: за основу взяли кей-кары Nissan Dayz и Mitsubishi eK актуального поколения, которые дебютировали в 2019 году (если точнее, то Mitsubishi оснастила электромотором кросс-версию eK X). Но Ниссан хотя бы переделал дизайн своего «малыша», а вот Mitsubishi ограничилась лишь заменой техники.

Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV

Как бы то ни было, лучшими компакты были признаны за доступность, жюри также понравились управляемость и неплохое оснащение (в частности, упомянуты системы безопасности). Отметим, для Nissan это уже шестая победа в основном конкурсе и вторая победа подряд: лучшим автомобилем Японии сезона 2021-2022 стал хэтчбек Note.



Итоги конкурса Car of the Year Japan 2022-2023

Одновременно объявлены победители в смежных категориях. Лучшим импортным автомобилем стал электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 (его только что сертифицировали в РФ, но не факт, что «пятидверка» выйдет на наш рынок) – за «инновационный дизайн», приличную дальнобойность и богатые комплектации.

Hyundai Ioniq 5

Самым красивым автомобилем второй год подряд признают модель BMW: в прошлом сезоне награду за дизайн забрала «четверка» с огромными «ноздрями» (участвовало все семейство), в сезоне 2022-2023 – электрический паркетник iX, у которого этот элемент и вовсе имеет гипертрофированные размеры. Между тем именно «ноздри» электрокросса и пришлись по нраву японцам, ну и еще жюри отметило «совершенно другое мировоззрение» по сравнению с предыдущими разработками BMW, плюс «элегантный интерьер».



BMW iX

Самым технологичным автомобилем Японии стал кроссовер Nissan X-Trail с гибридной установкой e-Power. Тут интересно то, что в прошлом году эта награда досталась брату Икс-Трейла – Mitsubishi Outlander. Ниссан же победил из-за «сочетания инновационного ДВС и технологий электромобиля» («традиционный» мотор в системе e-Power не связан с колесами, он работает только как генератор).

Nissan X-Trail и Honda Civic e:HEV/Civic Type R 1 / 2 Nissan X-Trail и Honda Civic e:HEV/Civic Type R 2 / 2

Награду «Высокопроизводительный автомобиль года» отдали семейству Honda Civic, причем это, по сути, разные машины: стандартный гибрид e:HEV и действительно «горячий» хэтч Civic Type R. Ну а лучшими кей-карами признали все те же Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV.

