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Лучший автомобиль Японии: им может стать Renault Arkana или BMW iX

04.11.2022 38 0 0

Среди финалистов конкурса, разумеется, есть и модели японских марок – их большинство. Победителя объявят в декабре.

 

Полный список участников конкурса Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) сезона 2022-2023 опубликовали в начале этой недели: всего в нем 48 моделей (без учета близнецов и различных модификаций). Теперь же организаторы премии огласили шорт-лист. Причем в финал на этот раз попали 11 машин, хотя их должно было быть 10: судя по всему, пара моделей набрала одинаковое количество баллов (результаты после первого отсева не публикуются). Ну и напомним, что конкурс проводят с 1980 года, в состав жюри входят местные журналисты и автоэксперты (в этом году их 60 человек). Согласно актуальным правилам, главное условие для участия – присутствие автомобиля на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Suzuki Alto, Toyota Crown, Nissan X-Trail, Nissan Sakura/Mitsubishi eK, Nissan Fairlady Z, Honda Civic и Mazda CX-60
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Suzuki Alto, Toyota Crown, Nissan X-Trail, Nissan Sakura/Mitsubishi eK, Nissan Fairlady Z, Honda Civic и Mazda CX-60
2 / 7
Suzuki Alto, Toyota Crown, Nissan X-Trail, Nissan Sakura/Mitsubishi eK, Nissan Fairlady Z, Honda Civic и Mazda CX-60
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Suzuki Alto, Toyota Crown, Nissan X-Trail, Nissan Sakura/Mitsubishi eK, Nissan Fairlady Z, Honda Civic и Mazda CX-60
4 / 7
Suzuki Alto, Toyota Crown, Nissan X-Trail, Nissan Sakura/Mitsubishi eK, Nissan Fairlady Z, Honda Civic и Mazda CX-60
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Suzuki Alto, Toyota Crown, Nissan X-Trail, Nissan Sakura/Mitsubishi eK, Nissan Fairlady Z, Honda Civic и Mazda CX-60
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Suzuki Alto, Toyota Crown, Nissan X-Trail, Nissan Sakura/Mitsubishi eK, Nissan Fairlady Z, Honda Civic и Mazda CX-60
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Итак, среди финалистов семь «японцев»: на звание «самого-самого» авто претендуют сразу три Ниссана (плюс клон от Mitsubishi), а также по одной модели Suzuki, Toyota, Honda и Mazda. «Иностранцы» — премиальный электрокар BMW iX, люксовый Range Rover, электричка попроще Hyundai Ioniq 5 и почти «народный» купеобразный кросс Renault Arkana. Сразу уточним, что «их» Аркана с нашим почившим паркетником (компания Рено покинула рынок РФ) имеет мало общего: в Японии продают так называемую евроверсию, на платформе CMF-B, к тому же кросс-купе там представлено в виде гибрида.

Автомобиль года в Японии 2022-2023, финалисты:

Из «родных» брендов за бортом конкурса остались Subaru, Daihatsu и Lexus. Иномарки, которым не удалось пробиться в финал: Audi, Citroen, DS, Ferrari, Fiat, Jeep, Maserati, Mercedes-Benz, Peugeot, Tesla, Volkswagen и Volvo (к слову, модели шведской Вольво признавали лучшими в Японии два сезона подряд – 2017/2018 и 2018/2019). Но не будем забывать, что у премии есть и сопутствующие категории, они варьируются от года к году, то есть кто-то из первоначального списка вполне может стать «самым красивым» или «самым технологичным» авто.

BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Range Rover и Renault Arkana
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BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Range Rover и Renault Arkana
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BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Range Rover и Renault Arkana
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BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Range Rover и Renault Arkana
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Следующий этап – тест-драйв машин из шорт-листа, он стартует 24 ноября. Победителя объявят 8 декабря. Автомобилем года в Японии сезона 2021-2022 стал Nissan Note.

Япония авто и общество новинки конкурс Nissan Suzuki Toyota Honda Mazda Renault

 

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