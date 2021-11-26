Анонсирован новый Suzuki Alto: округлые формы и лёгкая гибридизация

Alto — одна из самых маленьких и дешевых моделей в линейке Suzuki и вообще в мире, при этом не стоит путать японский оригинал и совсем уж бюджетный и «голенький» индийский Alto, что выпускает компания Maruti Suzuki, — в своём нынешнем втором поколении индийский Alto не имеет с японским тёзкой ничего общего. Кроме того, в Европе под именем Alto до 2015 года включительно предлагался другой индийский хэтчбек — Suzuki Celerio, недавно сменивший поколение.

Японский Alto актуального восьмого поколения выпускается с 2014 года. В начале 2019 года ходили слухи, что «девятый» Alto представят осенью того же года, чтобы приурочить новинку к 40-летнему юбилею модели («первый» Alto дебютировал в 1979 году), но они не подтвердились. Лишь на прошлой неделе в Сети всплыли мутные картинки из брошюры по новому Alto, а вчера появились более-менее чёткие официальные фотографии.



Новый Alto сохранил лупоглазые фары с прищуром, какие были одной из характерных черт предшественника, но их форма, равно как формы кузова Alto стали более округлыми. Задние фонари переехали с бампера на традиционное место по бокам от багажной двери. Габаритная высота увеличилась с 1475 до 1525 мм. В целом новый Alto выглядит более олдскульным, чем предшественник восьмого поколения, так что неискушённый автолюбитель не сразу поймёт, кто из них, собственно, более современный.



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В салоне преемственность в дизайне двух поколений Alto более очевидна: передняя панель с круглыми дефлекторами вентиляции скомпонована так же, как и прежде, блок микроклимата не изменился, а над ним по-прежнему находится вещевая щель для мелочей. Кнопка аварийки сместилась повыше, к экрану мультимедийной системы, уступив место USB-порту. Главное новшество — округлые цветные наплывы слева и справа от мультимедийного блока, призванные сделать интерьер более уютным, и новый, мотоциклетный дизайн щитка приборов с большим аналоговым спидометром.



Подробностей о технике пока нет — известно лишь, что малокубатурные (658 см3) бензиновые двигатели Alto получат мягкогибридный довесок в виде стартер-генератора и небольшой буферной батареи. В оснащении появятся современные электронные ассистенты водителя, в том числе система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов. Опциональный полный привод наверняка сохранится.



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Добавим, что пока ещё продающийся в Японии «восьмой» Alto доступен с двигателем мощностью от 49 до 64 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП, вариатором либо 5-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением. У модели есть спортивная модификация Works с 64-силльным мотором и максимальным в гамме крутящим моментом (100 Нм), более жёсткой, чем у других версий, подвеской, особым декором и креслами Recaro в салоне. Вариатор версии Works не положен — только «механика» или «робот», причём «робот» идёт только в сочетании с полным приводом. Диапазон цен — от 863 500 до 1 686 300 иен (от 560 тысяч до 1,1 млн рублей в переводе по текущему курсу).



Актуальный Suzuki Alto Works

﻿В сегменте кей-каров японского рынка Suzuki Alto — крепкий середнячок: за первую половину этого года реализовано 36 359 шт., тогда как лидер сегмента — микровэн Honda N-Box — разошёлся тиражом 110 551 шт. Второе место занимает его главный конкурент — кубышка на колёсах Suzuki Spacia: продано 78 698 шт.

