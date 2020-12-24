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  • Самую популярную Honda обновили на фоне оттока покупателей: обошлись декором

Самую популярную Honda обновили на фоне оттока покупателей: обошлись декором

24.12.2020 164 0 0

Японская марка представила модернизированный микровэн N-Box. Модели чуть подправили дизайн экстерьера, еще появилась новая особая серия. Техника же прежняя.

 

Кей-кар N-Box в гамме Хонды появился в 2011-м, а три года назад он сменил поколение. Сегодня в семейство входят стандартный вэн и «молодежная» модификация с приставкой Custom. Модель до сих пор остается не только самой популярной в линейке марки, но и самой продаваемой на японском рынке в целом. Однако спрос снижается: по итогам января-ноября 2020-го реализовано 182 557 таких машин, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Взбодрить интерес призван рестайлинг, правда, обновок оказалось не так уж много.

Обновленные Honda N-Box и N-Box Custom
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Обновленные Honda N-Box и N-Box Custom
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Обновленные Honda N-Box и N-Box Custom
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Обновленные Honda N-Box и N-Box Custom
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Обновленные Honda N-Box и N-Box Custom
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Обновленные Honda N-Box и N-Box Custom
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Итак, и у стандартного N-Box, и у N-Box Custom заменили радиаторную решетку: у первого теперь две блестящие полоски вместо одной широкой плашки, а у второго нижняя часть решетки раздалась вширь. Кроме того, у «молодежного» вэна подретушировали передний бампер, противотуманки отныне обрамляют хромированные «скобы», а номерной знак расположен по центру (у обычного N-Box он все так же смещен в сторону). Габариты прежние, ведь они регламентированы сегментом кей-каров: длина – 3395 мм, колесная база – 2520 мм.

В новом модельном году микровэн также обрел особую версию Coordinate Style. У «просто» N-Box в этом варианте исполнения крыша, корпуса наружных зеркал и колеса окрашены в коричневый цвет, а у N-Box Custom – затемненный хром и черные диски.

Honda N-Box Custom Coordinate Style и N-Box Coordinate Style
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Honda N-Box Custom Coordinate Style и N-Box Coordinate Style
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Honda N-Box Custom Coordinate Style и N-Box Coordinate Style
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Honda N-Box Custom Coordinate Style и N-Box Coordinate Style
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В салоне без реформ, разве что расширена цветовая гамма материалов отделки. Как и прежде, передние сиденья в N-Box могут быть в виде единого дивана или же в виде традиционных отдельных кресел. Из нового оборудования – лишь два дополнительных датчика парктроника сзади (всего их теперь четыре). Уже в «базе» есть комплекс систем безопасности Honda Sensing, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоматического переключения света фар, автоторможения (с функцией распознавания пешеходов) и удержания в полосе движения.

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Моторчик прежний – трехцилиндровый 660-кубовый S07B. Атмосферная версия выдает 58 л.с., мощность турбированного варианта составляет 64 л.с. Микровэн комплектуется вариатором, привод – передний или полный.

Обновленный Honda N-Box стоит от 1 769 900 до 2 233 000 йен (около 1 291 000 – 1 628 000 рублей по текущему курсу), за посвежевший N-Box Custom просят 1 989 000 – 2 230 000 йен (примерно 1 451 000 – 1 626 000 рублей). Продажи стартуют завтра, 25 декабря.

Япония авторынок новинки рестайлинг Honda

 

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