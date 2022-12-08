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  • Электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 сертифицирован в России: только полный привод

Электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 сертифицирован в России: только полный привод

08.12.2022 66 0 0

Батарея для корейской «пятидверки» заявлена одна, но дальнобойность при этом варьируется. Среди опций – солнечная панель.

Стильный электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 дебютировал в 2021-м, а в январе этого года российский офис марки официально объявил о планах вывести модель на наш рынок: старт был намечен на лето. Но после начала всем известных событий все проекты Хёндэ в РФ поставлены «на паузу». Тем не менее, компания все же сертифицировала Ioniq 5: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было оформлено 14 ноября, в силу оно вступило сегодня, 8 декабря, сертификат действует по 7 декабря 2025 года. К слову, минувшим летом в базе Росстандарта также появилось ОТТС на родственный «пятерке» Hyundai паркетник Kia EV6 (официально поставлять свой электрокар в РФ Kia сейчас тоже не планирует).

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Напомним, в основе «корейцев» лежит платформа E-GMP, созданная специально для «электричек» концерна Hyundai-Kia. Длина пятиместного Ioniq 5 равна 4635 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1605 мм, колесная база – 3000 мм. Родственный кросс Kia длиннее (4680 или 4695 мм в зависимости от версии), а вот расстояние между осями у него меньше (2900 мм).

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Если Kia EV6 сертифицирован в РФ с задним или полным приводом, то Hyundai Ioniq 5 у нас планировали продавать только в двухмоторной версии. Согласно ОТТС, «максимальная 30-минутная мощность» одного из электромоторов «пятерки» составляет 23 кВт (31 л.с.), второго – 53 кВт (72 л.с.). Батарея для Ioniq 5 заявлена одна (привычная емкость в кВт*ч не указана), тогда как у электрокросса Kia EV6 два варианта. При этом запас хода кросс-хэтча Hyundai варьируется: 430 или 460 км (паспортная дальнобойность EV6 – 500 или 543 км).

В списке оборудования предназначенного для России Hyundai Ioniq 5 значатся обогрев зеркал, электрорегулировки кресел, подогрев сидений и климат-контроль. А среди опций есть солнечная батарея – она встраивается в крышу.

В РФ электрический кросс-хэтч собирались поставлять из Кореи.

Между тем «зеленые» модели Hyundai и Kia все же могут добраться до России – по схеме параллельного импорта.

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