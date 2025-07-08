Спрос на новый Daihatsu Move значительно превзошёл ожидания компании

Компания Daihatsu похвасталась первыми успехами кей-кара Move, который в новом поколении из «высокого хэтчбека» превратился в вэн с раздвижными задними дверями. Наиболее востребованными у клиентов стали самые богатые комплектации.

Запуск компакта Daihatsu Move новой, уже седьмой по счету генерации в Японии ожидался еще в 2023 году, но тогда производитель оказался участником скандала: принадлежащий Тойоте бренд обвинили в фальсификации результатов испытаний на безопасность. Так что премьеру пришлось отложить. В итоге, свежий кей-кар вышел на рынок лишь 5 июня текущего года. Кстати, если во всех предыдущих поколениях модель представляла собой хэтчбек с высокой крышей и распашными дверями, то «седьмой» Move является микровэном со сдвижными задними дверями. Теперь же выяснилось, что и ожидание, и трансформация стоили того. Как сообщили сегодня в Daihatsu, всего за месяц новый микровэн собрал примерно 30 000 заявок. И это при том, что ежемесячный план продаж – 6000 экземпляров.

В компании заявили о том, что новый Move пользуется спросом у покупателей разных возрастов. Среди преимуществ модели опрошенные клиенты выделили «стильный, качественный дизайн», те самые раздвижные двери, «разумную цену», оснащение и «сбалансированные ходовые качества». А самыми востребованными комплектациями стали предтоповая G и «оспортивленная» топ-версия RS.

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Напомним, новый Daihatsu Move построен на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая лежит в основе и других моделей марки. Длина осталась прежней (3395 мм), ведь этот показатель регламентирован японским законодательством для кей-каров. Зато увеличены высота и колесная база – 1655/1670 (в зависимости от версии) и 2460 мм против 1630 и 2455 мм у предшественника.

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Для микровэна предусмотрены подогрев передних сидений, беспроводная зарядка, мультимедиа (это опция – традиционно для Японии), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. За доплату также можно заказать различные стайлинг-пакеты.

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Daihatsu Move предложен с трехцилиндровым 660-кубовым мотором, который выдает 52 л.с. и 60 Нм. Move RS оснащен турбоверсией этого двигателя, ее отдача – 64 л.с. и 100 Нм. Все исполнения укомплектованы вариатором. Для каждой комплектации можно выбрать полный привод.

Цена Move седьмого поколения лежит в диапазоне от 1 358 500 до 2 024 000 йен, что эквивалентно примерно 741 000 – 1 104 000 рублей по текущему курсу.