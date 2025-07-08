Бизнес ×
  • Спрос на новый Daihatsu Move значительно превзошёл ожидания компании

Спрос на новый Daihatsu Move значительно превзошёл ожидания компании

08.07.2025 74 1 0

Компания Daihatsu похвасталась первыми успехами кей-кара Move, который в новом поколении из «высокого хэтчбека» превратился в вэн с раздвижными задними дверями. Наиболее востребованными у клиентов стали самые богатые комплектации.

Запуск компакта Daihatsu Move новой, уже седьмой по счету генерации в Японии ожидался еще в 2023 году, но тогда производитель оказался участником скандала: принадлежащий Тойоте бренд обвинили в фальсификации результатов испытаний на безопасность. Так что премьеру пришлось отложить. В итоге, свежий кей-кар вышел на рынок лишь 5 июня текущего года. Кстати, если во всех предыдущих поколениях модель представляла собой хэтчбек с высокой крышей и распашными дверями, то «седьмой» Move является микровэном со сдвижными задними дверями. Теперь же выяснилось, что и ожидание, и трансформация стоили того. Как сообщили сегодня в Daihatsu, всего за месяц новый микровэн собрал примерно 30 000 заявок. И это при том, что ежемесячный план продаж – 6000 экземпляров.

В компании заявили о том, что новый Move пользуется спросом у покупателей разных возрастов. Среди преимуществ модели опрошенные клиенты выделили «стильный, качественный дизайн», те самые раздвижные двери, «разумную цену», оснащение и «сбалансированные ходовые качества». А самыми востребованными комплектациями стали предтоповая G и «оспортивленная» топ-версия RS.

1 / 2
2 / 2

Напомним, новый Daihatsu Move построен на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture), которая лежит в основе и других моделей марки. Длина осталась прежней (3395 мм), ведь этот показатель регламентирован японским законодательством для кей-каров. Зато увеличены высота и колесная база – 1655/1670 (в зависимости от версии) и 2460 мм против 1630 и 2455 мм у предшественника.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Для микровэна предусмотрены подогрев передних сидений, беспроводная зарядка, мультимедиа (это опция – традиционно для Японии), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. За доплату также можно заказать различные стайлинг-пакеты.

1 / 2
2 / 2

Daihatsu Move предложен с трехцилиндровым 660-кубовым мотором, который выдает 52 л.с. и 60 Нм. Move RS оснащен турбоверсией этого двигателя, ее отдача – 64 л.с. и 100 Нм. Все исполнения укомплектованы вариатором. Для каждой комплектации можно выбрать полный привод.

Цена Move седьмого поколения лежит в диапазоне от 1 358 500 до 2 024 000 йен, что эквивалентно примерно 741 000 – 1 104 000 рублей по текущему курсу.

компактвэн Япония авторынок новинки бизнес Daihatsu
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
08.07.2025 15:55
Ярослав

Кей-кары практичные. В Москве вижу их всё чаще. Хочу внедорожный кей-кар от Land Rover.

Новые статьи

Статьи / Обзор Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel Презентация новой Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме прошла довольно тихо. Это и понятно: основное внимание было приковано к Lada Azimut. На фоне этого крос... 1025 8 2 07.07.2025
Статьи / Популярные вопросы Раздаточная коробка: что это такое, зачем нужна и какие бывают виды В современном автомобильном мире, захваченном кроссоверами, водители иногда узнают, что в их машине есть раздатка. Точнее, раздаточная коробка. А зачастую – угловой редуктор, а не полноценна... 316 0 2 07.07.2025
Статьи / История Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово Есть такая категория людей, о которых говорят «родился с бензином в крови». Кто-то из них становится гонщиком, кто-то – конструктором или дизайнером, кто-то открывает связанный с автомобилям... 711 6 0 06.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27571 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 13028 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7180 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
8 Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel
7 Спасибо, что не кроссовер: первый тест-драйв Hongqi H6
6 Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово
Новые комментарии
Change privacy settings