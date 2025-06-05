Daihatsu Move нового поколения: теперь микровэн со сдвижными дверями

Компания Daihatsu наконец-то вывела на домашний рынок кей-кар Move новой, уже седьмой по счету генерации. Как водится в Японии, у модели несколько вариантов дизайна внешности.

Модель Move в линейке Daihatsu присутствует с 1995 года. Всего за 30 лет, по данным самой компании, было выпущено более 3,4 млн кей-каров шести поколений. И вот в Японии дебютировал компакт седьмой генерации. К слову, новый Daihatsu Move должны были представить еще в 2023-м, однако в том же году производитель оказался участником скандала: принадлежащий Тойоте бренд обвинили в фальсификации результатов тестов на безопасность. Так что премьеру пришлось отложить.

Daihatsu Move предыдущих поколений

В предыдущих поколениях Daihatsu Move был хэтчбеком с высокой крышей и распашными дверями. Новая же модель является микровэном со сдвижными задними дверями. Как отметили в компании, такое решение стало ответом на выросший в последние годы среди японцев спрос на подобные автомобили.

Базовый новый Daihatsu Move L 1 / 6 Базовый новый Daihatsu Move L 2 / 6 Следующая по старшинству версия X 3 / 6 Следующая по старшинству версия X 4 / 6 Предтоповый Daihatsu Move G 5 / 6 Предтоповый Daihatsu Move G 6 / 6

В основе «седьмого» Move лежит платформа DNGA (Daihatsu New Global Architecture), на которой построены и другие модели марки. Длина – прежние 3395 мм, ведь этот показатель регламентирован японским законодательством для кей-каров. Прежней осталась и ширина (1475 мм). Зато высота и колесная база увеличены – 1655/1670 (в зависимости от версии) и 2460 мм против 1630 и 2455 мм у предшественника.

Топовый Daihatsu Move RS 1 / 3 Топовый Daihatsu Move RS 2 / 3 Топовый Daihatsu Move RS 3 / 3

У модели несколько вариантов дизайна экстерьера – разнятся радиаторная решетка и прочий декор. Как водится, самые дорогие версии – с уклоном «под спорт». Кроме того, за доплату предусмотрены различные стайлинг-пакеты. Микровэну положены 14- или 15-дюймовые колеса. Все версии, за исключением базовой, имеют электропривод сдвижных дверей.

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В четырехместном салоне нет центрального тоннеля. Спинки задних сидений можно не только сложить вперед, но и откинуть назад, тогда вместе с разложенными спинками передних кресел получится «кровать». Виртуальная приборка Daihatsu Move не досталась, а за мультимедиа, традиционно для Японии, придется доплачивать. Для кей-кара также предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних кресел, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

Сверху — Daihatsu Move с опциональным пакетом Dandy Sport Plus, внизу — с пакетом Noble Chic

Новый Daihatsu Move оснащен трехцилиндровым 660-кубовым мотором, который выдает 52 л.с. и 60 Нм. У топового Move RS турбоверсия этого двигателя, ее отдача – 64 л.с. и 100 Нм. Все исполнения имеют вариатор. Для каждой комплектации можно выбрать полный привод.

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За Daihatsu Move седьмого поколения просят 1 358 500 – 2 024 000 йен, что эквивалентно примерно 750 000 – 1 122 000 рублей по текущему курсу. Компания рассчитывает продавать по 6000 микровэнов ежемесячно.