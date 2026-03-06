Страсти вокруг Alfa Romeo: продажи в 2025 году выросли, но оптимизма пока мало

Итальянская марка Alfa Romeo, входящая в состав корпорации Stellantis, на этой неделе отчиталась о продажах в 2025 году: зафиксирован рост на 20,1%, всего реализовано 73 000 автомобилей. Пресс-служба Stellantis, глядя на такие цифры, бодро рапортует о том, что «Alfa Romeo вернулась в гонку», но на самом деле будущее итальянской марки на данный момент представляется довольно туманным.

После многолетнего спада рост продаж в 2025 году на 20,1% — это, конечно, хорошая новость для Alfa Romeo, с какой стороны на неё не посмотри. Рост этот обеспечил в основном младший кроссовер Junior, для которого 2025 был первым полным годом продаж, причём в течение этого года была расширена гамма модификаций — например, появилась версия Junior Q4 с гибридным полным приводом.

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo не раскрывает статистику продаж по моделям, открытых данных за 2025 год из независимых источников у нас на данный момент нет, а пресс-служба Stellantis лишь сообщает, что Alfa Romeo получила на Junior более 60 000 заявок с момента его выхода на рынок осенью 2024 года, из чего можно сделать вывод, что Junior обеспечивает примерно половину объёма продаж Alfa Romeo. Любопытно, что только 17% желающих купить Junior выбирают электрическую версию.

Alfa Romeo Tonale

Вторая по популярности модель — это компактный кроссовер Tonale, переживший в прошлом году рестайлинг и лишившийся после этого американского клона — Dodge Hornet.

В арьергарде — стареющие среднеразмерные седан Giulia и кроссовер Stelvio на платформе Giorgio с продольным расположением силового агрегата, жизненный цикл которых продлён до 2027 года включительно, поскольку преемники, изначально задуманные как электромобили, отправлены на реинжиниринг, к ним будут «прикручивать» ДВС.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio в спецверсии Oro для рынка Германии

В минувшем феврале Giulia и Stelvio вновь стали доступны по всей Европе с топовым мотором V6, такие версии стоят дорого (более 100 000 евро), а в различных спецверсиях ещё дороже. Спецверсий у Giulia и Stelvio в последние годы стало как-то совсем уж много, особенно у Giulia, но, судя по всему, по-другому эти модели просто не продаются — интерес к ним сохраняется только у коллекционеров и энтузиастов, им приятно иметь машину не такую, как у других.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione

Главным рынком для Alfa Romeo была и остаётся Европа. По ней у нас есть объективная статистика от ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), основанная на данных регистраций: в 2025 году Alfa Romeo реализовала 59 532 автомобиля, что на 32,5% больше продаж в 2024 году. Однако уже в январе 2026 года кривая спроса на машины Alfa Romeo в Европе пошла вниз: на учёт встали 4278 автомобиля, что на 10,8% меньше, чем в январе 2025 года.

Пресс-служба Stellantis отмечает, что в 2025 году продажи Alfa Romeo значительно выросли на некоторых рынках за пределами Европы — например, в Японии (+71,4%), в Марокко (+65%), в Турции (+38,7%), в Африке и на Ближнем Востоке (+16,3%), однако надо понимать, что в целом это всё пока очень небольшие объёмы. В США в прошлом году продажи Alfa Romeo просели сразу на 36% до 5652 автомобилей.

У Stellantis пока нет внятной программы развития Alfa Romeo, но, возможно, какая-то ясность появится в мае, когда гендиректор Stellantis Антонио Филоса представит долгожданную новую стратегию развития корпорации. Проблема в том, что прошлая стратегия, разработанная при прошлом гендиректоре Карлосе Таваресе и ориентированная на электромобили, обернулась для Stellantis многомиллиардными убытками, из-за которых корпорация теперь сильно ограничена в средствах и возможностях. Не исключено, что от части брендов корпорации Stellantis придётся избавиться. Не исключено, что в списке на избавление окажется и Alfa Romeo.

