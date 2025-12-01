Новинки ×

Топовые Alfa Romeo Giulia и Stelvio c V6 обзавелись спецверсиями Collezione

01.12.2025 383 0 0
Топовые Alfa Romeo Giulia и Stelvio c V6 обзавелись спецверсиями Collezione

Немолодые среднеразмерные Альфы на платформе Giorgio теряют популярность среди массовой аудитории, но по-прежнему пользуются спросом среди ценителей и коллекционеров, любящих инвестировать денежки в различные раритеты. Свежепредставленные Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione как раз из таких — тираж каждой составит только 63 экземпляра.

Нынешняя Alfa Romeo Giulia выпускается с 2015 года, кроссовер Stelvio встал на конвейер в 2016-м, последний рестайлинг обе модели пережили в 2023 году. Предполагалось, что в этом году Giulia и Stelvio сменят поколение, но в прошлом месяце гендиректор итальянской марки Санто Фичили объявил, что выпуск нынешних Giulia и Stelvio продлён до 2027 года включительно, а преемники отправлены на реинжиниринг — в виде электромобилей они рынку не нужны, поэтому придётся «прикручивать» ДВС.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
1 / 3
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
2 / 3
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
3 / 3

Таким образом два ветерана платформы Giorgio остаются в строю, но завод Stellantis в итальянском Кассино пока не производит топ-версий Quadrifoglio с мощным 2,9-литровым бензиновым битурбомотором V6: их успели снять с производства до распоряжения об отмене, возобновление выпуска намечено лишь на весну 2026 года. Ну а пока, чтобы охотники за раритетами не скучали, им на «съедение» выпустили спецверсии Collezione — они, видимо, изготовлены из оставшихся в запасниках комплектующих, главным из которых является, собственно, V6.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
1 / 3
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
2 / 3
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
3 / 3

Спецверсии Collezione — это очередное обмусоливание четырёхлистного клевера, одного из главных символов Alfa Romeo. Гоночные Альфы украшаются им с 1923 года, а первый дорожный автомобиль Alfa Romeo — Giulia Ti Super — получил легендарный знак удачи в 1963 году, эту дату и отразили в тираже. Главная особенность спецверсий — уникальный красный цвет с чёрным отливом — Rosso Collezione Giulia для седана и Rosso Collezione Stelvio для кроссовера. У седана чёрной составляющей больше, поэтому он выглядит темнее, а кроссовер соответственно светлее.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
1 / 3
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
2 / 3
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione
3 / 3

Другие особенности спецверсий Collezione — углепластиковая крыша, расширенная отделка салона углепластиком, передние ковшеобразные кресла Sparco на углепластиковых каркасах, обивка салона чёрной кожей и алькантарой с красной прострочкой, памятная вышивка на подголовниках.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
1 / 2
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
2 / 2

Техника — та же, что была у юбилейных Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio образца 2023 года, тоже посвящённых четырёхлистному клеверу. Двигатель V6 выдаёт 520 л.с. и 600 Нм, он состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. У кроссовера полный привод, и у седана только задний, но в обоих случаях на задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал. Седан набирает первую «сотню» за 3,9 с, кроссовер — за 3,8 с, максимальная скорость — 307 и 285 км/ч соответственно. В стандартное оснащение входят карбон-керамические тормоза и сочно звучащая выхлопная система Akrapovič.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione

Цены на спецверсии Collezione пока не объявлены, но ясно, что каждая машина обойдётся покупателю в сумму, сильно превышающую 100 000 евро.

седан кроссовер спортивные авто новинки Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Stelvio

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно.... 838 5 0 01.12.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Changan CS55 Plus В общем рейтинге продаж легковых автомобилей в России марка Changan занимает пятое место, и на кроссовер CS55 Plus приходится почти треть общих продаж легковушек этой марки. Значит, этот авт... 4975 5 0 30.11.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Советы дизелистам: как с комфортом пережить зиму Предрассудки о дизельных двигателях как исключительно «грузовых» остались в прошлом. Современные агрегаты давно завоевали место и под капотами легковых автомобилей. Многие водители выбирают... 8706 0 0 29.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 73821 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 39009 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16320 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
5 5 причин покупать и не покупать Changan CS55 Plus
5 Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку
3 Мировая премьера Exlantix ES GT: новая модель в сегменте shooting brak...
Новые комментарии
Change privacy settings