Топовые Alfa Romeo Giulia и Stelvio c V6 обзавелись спецверсиями Collezione

Немолодые среднеразмерные Альфы на платформе Giorgio теряют популярность среди массовой аудитории, но по-прежнему пользуются спросом среди ценителей и коллекционеров, любящих инвестировать денежки в различные раритеты. Свежепредставленные Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Collezione как раз из таких — тираж каждой составит только 63 экземпляра.

Нынешняя Alfa Romeo Giulia выпускается с 2015 года, кроссовер Stelvio встал на конвейер в 2016-м, последний рестайлинг обе модели пережили в 2023 году. Предполагалось, что в этом году Giulia и Stelvio сменят поколение, но в прошлом месяце гендиректор итальянской марки Санто Фичили объявил, что выпуск нынешних Giulia и Stelvio продлён до 2027 года включительно, а преемники отправлены на реинжиниринг — в виде электромобилей они рынку не нужны, поэтому придётся «прикручивать» ДВС.

Таким образом два ветерана платформы Giorgio остаются в строю, но завод Stellantis в итальянском Кассино пока не производит топ-версий Quadrifoglio с мощным 2,9-литровым бензиновым битурбомотором V6: их успели снять с производства до распоряжения об отмене, возобновление выпуска намечено лишь на весну 2026 года. Ну а пока, чтобы охотники за раритетами не скучали, им на «съедение» выпустили спецверсии Collezione — они, видимо, изготовлены из оставшихся в запасниках комплектующих, главным из которых является, собственно, V6.

Спецверсии Collezione — это очередное обмусоливание четырёхлистного клевера, одного из главных символов Alfa Romeo. Гоночные Альфы украшаются им с 1923 года, а первый дорожный автомобиль Alfa Romeo — Giulia Ti Super — получил легендарный знак удачи в 1963 году, эту дату и отразили в тираже. Главная особенность спецверсий — уникальный красный цвет с чёрным отливом — Rosso Collezione Giulia для седана и Rosso Collezione Stelvio для кроссовера. У седана чёрной составляющей больше, поэтому он выглядит темнее, а кроссовер соответственно светлее.

Другие особенности спецверсий Collezione — углепластиковая крыша, расширенная отделка салона углепластиком, передние ковшеобразные кресла Sparco на углепластиковых каркасах, обивка салона чёрной кожей и алькантарой с красной прострочкой, памятная вышивка на подголовниках.

Техника — та же, что была у юбилейных Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio образца 2023 года, тоже посвящённых четырёхлистному клеверу. Двигатель V6 выдаёт 520 л.с. и 600 Нм, он состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. У кроссовера полный привод, и у седана только задний, но в обоих случаях на задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал. Седан набирает первую «сотню» за 3,9 с, кроссовер — за 3,8 с, максимальная скорость — 307 и 285 км/ч соответственно. В стандартное оснащение входят карбон-керамические тормоза и сочно звучащая выхлопная система Akrapovič.

Цены на спецверсии Collezione пока не объявлены, но ясно, что каждая машина обойдётся покупателю в сумму, сильно превышающую 100 000 евро.