Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером (если он есть), потери в постоянном полном приводе, хронически подкусывающие тормоза… В общем, сомнительный вариант. Однако сделать из Нивы бодрый городской микро-SUV, не потеряв попутно ее внедорожных свойств, вполне возможно.

Классическая Нива и ее тюнинг – это целый мир. Порой – волшебный, порой – страшный. Когда в машину вкладывают три ее заводские цены ради сомнительного удовольствия от внедорожных приключений – это с трудом, но можно понять. Когда это делается с серьезным лицом и для непонятных целей – становится страшно. Впрочем, есть и варианты, которые можно назвать неплохими компромиссами по цене и результативности в плане устранения заводских недостатков любимого народом внедорожничка.

Владелец: Павел Жуков, 42 года, инженер, предприниматель, житель Люберец.

Автомобиль: ВАЗ-21214 2017 года выпуска, приобретен в 2021 году с пробегом 21 000 километров за 800 тысяч рублей.

– Покупка была относительно спонтанной, – вспоминает Павел.

– У нас преобладают короткие городские поездки, на которые было как-то жалко каждый раз «запрягать» семейный автомобиль – дизельный Pajero Sport. Захотелось какую-то компактную разъездную машинку. Тот факт, что основная машина – вполне взрослый полноприводный внедорожник, к которому я привык, обусловил и не вполне разумный и логичный на первый взгляд выбор Нивы в качестве вспомогательного городского автомобиля. После некоторых вялых поисков, которые пришлись на ковидные времена, и просмотра нескольких машин нам с женой приглянулся вот этот оранжевый красавец в трейд-ине одного из крупных мультибрендовых дилеров. Прежний владелец ухаживал за машиной, как за игрушкой – это было хорошо видно. Наверное, поэтому и цена за четырехлетнюю Ниву-трехдверку была не вполне гуманной – 800 тысяч. Но, как говорится, радость была недолгой: удручающая динамика быстро потребовала вмешательств. Нива, как известно, сильнее человека и обстоятельств, и если она требует тюнинга, то желания и возможности владельца отходят на второй план. Тем не менее переходить в доработках грань разумного не хотелось, поэтому было решено ограничиться установкой турбины, заменой пружин и усилением тормозов.

Снаружи

Описывать внешность Нивы – неблагодарное дело. Образ этого автомобиля уверенно входит в состав набора сэмплов, образующих русский социокультурный код.

Конкретно наша машина относится к выпускавшейся в 2017 году так называемой серии «Orange Edition» и характерна новым на тот момент для вазовского конвейера цветом оранжевый металлик («апельсин»), некоторыми намеками на те же нотки в отделке салона, а также богатой по меркам Нивы комплектацией.

Диски колес с необычным дизайном – кованые 16-дюймовые Slik MS52. Шины 205/70 чуть шире, чем стандартные 185-е, но увереннее держат дорогу. Как многие считают, это оптимальный для Нивы размер.

Ну и, конечно же, при всем современном LED-изобилии было трудно удержаться и не воткнуть в классическую «старушку» диодную оптику.

Внутри

Комплектация «апельсиновой» серии – максимальная для Нивы. Имеются кондиционер, ГУР, ABS, электростеклоподъемники, обогревы передних сидений. При этом в салоне, согласно известному клише, замерло время. Тут и натяжной потолок на проволочных прутьях с белым винилом в мелкую «дырдочку», и жуткие подрулевые переключатели от «копейки», и замок зажигания под левую руку, и привычно заедающие рычажки отопителя, и все прочее. Да, с годами появились кнопочки включения обогревов сидений, кнопка и ручка кондиционера, для которых едва нашли место, крошечные вспомогательные дисплейчики на приборке – но это все та же Нива. Все новые элементы интерьера строго выдерживают классическую стилистику (чужеродным имплантом смотрится только блок клавиш стеклоподъемников от Гранты), что, с одной стороны, и неплохо, а с другой – кровь из глаз. До серьезного рестайлинга салона, произошедшего в 2019 году, эта Нива не дотянула всего два года.

Интерьер подогнан под цвет кузова контрастной обивкой кресел и оранжевой прострочкой.

Чуть уменьшенный по диаметру руль – неплохая по качеству китайская копия MoMo

Крошечный багажник можно увеличить, опустив подушку заднего дивана и наклонив его спинку

Железо

Штатно на машине стоял типовой для Нивы атмосферный мотор объемом 1,7 литра и мощностью 82 л.с., характеристики которого едва устраивают даже самых непритязательных нивоводов. Поэтому владелец достаточно быстро взялся за доработки. Среди множества вариантов было выбрано оснащение заводского двигателя наддувом. Причем по максимально простому сценарию – установкой турбины небольшого диаметра и невысокого давления, чтобы обойтись без интеркулера.

Турбина – китайский аналог Garrett GT17. Давление наддува – до 0,5 бара, что дало на выходе 120 лошадиных сил и 200 ньютон-метров момента на 2700 оборотов. Для работы с турбиной были заменены форсунки на более производительные, перепрошит ЭБУ и удален нейтрализатор. Машина поехала, появилась адекватная современному потоку динамика. Обошлись такие работы в сумму около 230 тысяч рублей.

Еще тысяч 30 стоила замена передних тормозов. Это насущный вопрос, порожденный не только возросшей мощностью мотора, но и частым подклиниванием штатных нивовских трехпоршневых суппортов, которого не миновала и эта машина. Были поставлены одноцилиндровые суппорты с плавающей скобой и 298-миллиметровые вентилируемые диски. Все это было в составе готового кит-комплекта для Нивы. Также из значимых доработок стоит отметить замену пружин по кругу на чуть более жесткие с прогрессивной навивкой. С ними машина стала чуть менее валкой, хотя радикально ничего не изменилось.

С момента покупки Нива проехала около 20 тысяч километров. Серьезных ремонтов за это время не потребовалось, хотя и пришлось два раза заменить трос ручника, который ржавеет и заедает, и сальники полуосей заднего моста. Из более неприятного – типичная для Нивы коррозионная нестойкость. Уже пришлось красить рамку ветрового стекла, на которой начала вспучиваться краска, а сейчас просятся в покраску двери: под боковым зеркалами появились очаги коррозии.

В движении

После установки турбины из Нивы получился в некотором смысле компактный универсальный полноприводный хот-хэтч, на котором можно достаточно быстро ездить по асфальту, а за городом – без опасений за машину дубасить по любым грейдерам. При необходимости она по-прежнему способна преодолевать участки бездорожья, полностью соответствующего штатному потенциалу Нивы и ограниченному фактически возможностями шоссейных или МТ шин. «Турбонива» больше не слышит постоянного бибикания сзади, издаваемого нервными водителями городских машин, которым не повезло оказаться за ней на светофоре однополосной дороги: в городском трафике она чувствует себя, как рыба в воде, и уходит с перекрестка, удивляя тех, кто знаком с Нивой лишь по ее заводским характеристикам.

Турбина начинает работать примерно с 2500 оборотов, и задор тяги длится где-то до 4500. Управление тягой очень комфортное – машина бодро и без задержек реагирует на газ, в том числе благодаря короткой воздушной магистрали простой турбины с невысокой степенью наддува. В цифрах прибавка выглядит так: до установки турбины разгон до ста километров в час занимал 19 секунд, максимальная скорость составляла 145 км/ч. Теперь разгон занимает 11,7 секунд, а «максималка» достигает около 160 км/ч. Да, в чистом виде хот-хэтчем, если брать за образец какую-нибудь 180-сильную Fabia RS, машина, безусловно, не стала, но преобразилась радикально. Отдельно нужно отметить ставшее гораздо более комфортным использование кондиционера, которое перестало влиять на динамику. Ну и, разумеется, тормоза – они четкие, мощные, прогнозируемые. И избавленные от риска прикусывания.

Однако нельзя промолчать и о грустном. Главная проблема Нивы, известная уже без малого полвека, – слабоватый мотор, которому не хватает тяги в первую очередь на низах. И эта проблема сохранилась на «Апельсине» в полной мере. Турбина, естественно, низов не добавила, ибо требует для работы раскрутки. Так что у «Турбонивы» на низких оборотах как было маловато момента, так и осталось, и до 2000 об/мин машина ведет себя точно так же, как на стандартном заводском моторе. И это, разумеется, ощущается и в грязи, и в песке, и в снежной целине – малооборотной тяги явно недостаточно, и внатяг особо не поездишь. Труднопроходимые участки, как велит полувековой опыт нивоводства, приходится преодолевать ходом. В плане рулежки машина тоже далеко не хот-хэтч: она в целом достаточно четко следует за рулем, обладающим неплохой обратной реакцией благодаря традиционному ГУРу, но крены длинноходной подвески в крутых поворотах очень значительные, и с этим ничего не поделать. Нет, подвеску-то можно зажать как угодно, но делать это на Ниве – абсурд. Все же доработки в данном случае проводились не ради чистого фана, а для осязаемого улучшения характеристик повседневного автомобиля. И кажется, что получилось не так уж плохо!

История модели



Рассказывать историю Нивы – ещё одно неблагодарное занятие. Описана она со всеми мыслимыми подробностями бесчисленное количество раз. Неоднократно – и у нас. Применительно конкретно к этому экземпляру разве что стоит еще раз вспомнить про год его выпуска – 2017-й. Это юбилейный год для Нивы, производство которой стартовало в 1977 году. К знаковой дате завод выпускал немало разных спецсерий для развлечения и взбадривания потенциальных покупателей, и хорошо оснащенная Нива «Orange Edition» была одной из них. Хотя ключевым юбилейным мероприятием стал все же выпуск в том же 2017 году серии Нивы под названием «40-th Anniversary» в характерном количестве 1977 штук. Правда, она опять-таки ничем существенным от обычных рядовых трехдверок в максимальной комплектации не отличалась и разве что была снабжена соответствующими шильдиками на кузове, табличками с номером машины в серии (от 0001 до 1977), логотипами серии на ковриках и креслах. И имела довольно широкую цветовую палитру: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий и три варианта камуфляжа.