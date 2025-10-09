Ferrari показала платформу первого электромобиля: цифры воображения не поражают

Компания Ferrari сегодня раскрыла ключевые технические характеристики и показала платформу своей первой электрической модели, известной на данный момент под рабочим названием Elettrica: это будет полноприводный четырёхместный GT массой около 2300 кг, максимальная совокупная мощность четырёх электромоторов превысит 1000 л.с., разгон до 100 км/ч будет занимать 2,5 с, запас хода на одной зарядке — более 530 км по циклу WLTP. Полноценная премьера Ferrari Elettrica состоится весной 2026 года.

Разработка Ferrari Elettrica ведётся уже минимум пять лет. В 2020-м многим казалось, что за электромобилями будущее, но жизнь показала, что чем ближе это будущее, тем сильнее рынок отторгает «электрички», причём его верхняя, элитарная часть отторгает особенно активно — состоятельные автолюбители сейчас, наоборот, в ультимативном порядке требуют от производителей возврата к традиционным автомобильным ценностям — ревущим ДВС, аналоговой механике, максимальной телесной и эмоциональной вовлечённости водителя в управление машиной.

Ferrari никогда рьяно не топила за электромобили, но всё же решилась ради диверсификации рисков заняться их разработкой, да и акционеры «капали на мозги». Первая «электричка» Ferrari выйдет на рынок в тот момент, когда она, по большому счёту, не очень-то и нужна, но денег и времени на её разработку потрачено много, так что руководство Судерии во главе с Бенедетто Винья решило довести дело до конца. Вторая электрическая модель Ferrari, как стало известно минувшим летом, отложена в долгий ящик. Дизайн и коммерческое имя первого электромобиля Ferrari будут рассекречены в начале следующего года, а весной состоится полноценная премьера. Что касается техники, то о ней уже почти всё известно.

Передняя подвеска

Сразу скажем, что Ferrari вряд ли сможет тягаться в динамике с китайским седаном Xiaomi SU7 Ultra — у итальянской модели не тот уровень технических характеристик. Нового рекорда Нюрбургринга от Ferrari Elettrica тоже не ждём, Скудерия вообще старается держаться подальше от этой намоленной немцами трассы.

Для Ferrari Elettrica разработана собственная платформа, на 75% состоящая из переработанного алюминия — дескать, это очень экологично и значительно снижает углеродный след при производстве. Тип кузова пока не раскрыт, известно только что он будет четырёхместный. Скорее всего, Ferrari Elettrica будет представлять собой нечто среднее между шутинг-брейком Ferrari FF и кроссовером Purosangue.

Колёсная база Ferrari Elettrica — 2960 мм, целевая снаряженная масса — 2300 кг, развесовка — 47/53 в пользу задней оси. Полностью независимая активная подвеска третьего поколения уходит корнями к кроссоверу Purosangue и флагманскому суперкару Ferrari F80, в которых, как известно используются регулируемые амортизационные стойки Multimatic с 48-вольтовыми актуаторами, но у Ferrari Elettrica своя архитектура и своя геометрия. Задняя подвеска Ferrari Elettrica вместе с задним силовым модулем крепятся к уникальному полому литому подрамнику, который в свою очередь крепится к кузову через резинометаллические шарниры или, проще говоря, сайлетнблоки — такое решение позволяет снизить уровень шума и вибраций в салоне. В заднюю подвеску вдобавок интегрирован рулевой мезанизм, чтобы сделать шасси полноуправляемым, максимальный угол поворота задних колёс — 2,15 градуса в любую сторону. Тормоза — карбон-керамические.

Синхронные электромоторы с постоянными магнитами Ferrari разработала сама, всего их четыре — по одному на каждое колесо. Передний силовой модуль, в сущности, такой же, как у гибридного суперкара Ferrari F80, максимальная совокупная мощность двух его электромоторов — 210 кВт (285,5 л.с.), пиковый крутящий момент на колёсах — 3500 Нм, весит этот модуль со всей силовой электроникой и редуктором 65 кг.

Масса заднего силового модуля в сборе — 129 кг, максимальная совокупная мощность двух его электромоторов — 620 кВт (843 л.с.), пиковый крутящий момент на колёсах — 8000 Нм. Задний силовой модуль является основным, а передний — вспомогательным, электромоторы переднего модуля могут полностью отключаться от колёс для снижения потерь.

Для силовой установки предусмотрены ездовые режимы Dry (сухо), Wet (мокро), Ice (лёд), Sport (спортивный) и ESC-Off (выключена система стабилизации), а расходование заряда батареи регулируется тремя режимами на выбор — Range (максимальный запас хода), Tour (сбалансированный режим) и Performance (максимальная производительность).

Батарея в сборе

Батарея у Ferrari Elettrica собственного производства, её максимальное напряжение — 880 В, максимальная мощность зарядки — 350 кВт. Полная ёмкость — 122 кВт·ч, запас хода на одной зарядке должен превысить 530 км по циклу WLTP. Масса батареи не указана. Конструкция довольно старомодная — никакой упаковки ячеек в общий корпус и уж тем более прямо в кузов. Батарея состоит из 15 модулей, в каждый из которых упакованы по 14 ячеек — итого получается 210 ячеек. Каждый модуль оснащён собственной системой охлаждения и блоком управления. Ради удобства ремонта или замены батарея сделана съёмной, вынуть её из кузова механикам не составит труда.

Не обошлось в конструкции Ferrari Elettrica и без свойственных многим современным электромобилям «свистелок» — генерируемого динамиками звука работы силовой установки, но Ferrari подчёркивает, что у неё звук не искусственный, а настоящий, снятый непосредственно с электромоторов и усиленный, как в электрогитаре.

До 100 км/ч Ferrari Elettrica сможет разогнаться за 2,5 с, максимальную скорость ограничат на отметке 310 км/ч. Пиковая мощность силовой установки указана как «более 1000 л.с.», то есть пока неясно, будет ли она суммой мощностей переднего и заднего силового модулей, а если и будет, то получится максимум 1128 л.с. Для сравнения скажем, что вышеупомянутый Xiaomi SU7 Ultra располагает мощностью в 1548 л.с., набирает первую «сотню» за 1,98 с и разгоняется до максимальных 350 км/ч.

Цена Ferrari Elettrica не указана даже приблизительно, но ясно, что она будет очень высокой, в этом смысле Xiaomi SU7 Ultra останется далеко позади...

