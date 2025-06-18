Ferrari отложила дебют второй «зелёной» модели из-за слабого спроса на люксовые «электрички»

Ожидается, что второй электромобиль итальянской марки увидит свет не раньше 2028 года. При этом «батарейный» первенец появится на рынке согласно плану – в 2026-м.

Марка Ferrari по итогам прошлого года реализовала в мире 13 752 автомобиля, что на 0,65% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль итальянской компании в 2024-м выросла заметнее – на 21% – и составила 1,526 млрд евро. Как стало известно минувшей зимой, Феррари в 2025 году представит несколько новинок, одной из них должен стать первый электромобиль бренда.

На фото: Ferrari SF90 XX Stradale

По предварительным данным, «зелёный» первенец Ferrari, название которого по-прежнему держится в секрете, дебютирует 9 октября 2025-го в ходе очередной презентации для инвесторов. Выпуск этой модели, согласно плану марки, начнётся весной 2026-го, правда, как оказалось, «батарейную» новинку отправят в мелкосерийное производство.

Судя по всему, первый электромобиль Ferrari, выпуск которого наладят на заводе в Маранелло (Италия), станет эксклюзивом для обеспеченных поклонников итальянского бренда. Как Kolesa.ru сообщал ранее, ценник анонсированной новинки превысит 500 000 долларов, что эквивалентно примерно 39,4 млн рублей по текущему курсу.

На фото: Ferrari 296 Speciale A

Изначально предполагалось, что за первым электромобилем Ferrari практически сразу последует второй. Теперь стало известно о том, что производитель внёс изменения в свои планы: компания решила отложить дебют второй полностью «зелёной» модели на несколько лет. Как сообщает агентство Reuters, ещё один итальянский электрокар увидит свет не раньше 2028 года.

По данным издания, руководство Ferrari приняло это решение из-за слабого спроса на роскошные электромобили. Это повлияло и на других производителей. Так, ранее стало известно о том, что марка Lamborghini отложила выход своей первой «электрички» с 2028-го на 2029 год, глава Aston Martin рассказал о том, что покупатели не заинтересованы в электромобилях марки, а в Maserati решили остановить разработку полностью «зелёной» версии суперкара MC20.

На фото: Ferrari Purosangue

Как мы отмечали ранее, на сегодняшний день доля в размере 51% от общего объёма продаж Ferrari приходится на гибридные модели семейств 296 и SF90. В 2024 году марка представила новую базовую 12-цилиндровую модель 12Cilindri и новый флагманский суперкар, роль которого исполнил гибридный F80.

Не исключено, что в текущем году итальянцы представят гибридную версию кроссовера Ferrari Purosangue. Актуальный SUV, оснащённый 725-сильным атмосферным двигателем V12 объёмом 6,5 литра (716 Нм), был представлен в сентябре 2022 года.