Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее $500 000, за ним последует ещё один

Компания Ferrari готовится вступить в эру электромобилей и её клиенты дорого за это заплатят: дебютная модель, по данным инсайдеров, будет стоить не менее полумиллиона долларов, при этом мало кто сомневается в том, что даже с таким ценником модель станет дефицитом — во всяком случае, в первые годы продаж.

Два года назад гендиректор Ferrari Бенедетто Винья объявил о том, что свой первый электромобиль Скудерия представит в 2025 году и что к 2030 году на долю «электричек» должно приходиться 40% объёма продаж автомобилей Ferrari. Электромобили Ferrari, а также plug-in гибридные модели следующего поколения будут производиться на новом заводе в Маранелло, торжественное открытие которого состоится завтра. Как сообщает Reuters со ссылкой на инсайдеров, этот завод позволит увеличить производственные мощности Ferrari до 20 000 машин в год, тогда как в 2023 году компания продала в мире 13 663 автомобиля (на 3,34% больше по сравнению с продажами в 2022 году).

Запуск нового завода не означает, что Ferrari будет сразу выдавать на гора по 20 000 машин в год, гонка за тиражами — не её путь, её путь — эксклюзивность и поддержание высокого интереса к марке, в том числе с помощью искусственного дефицита. Один только дебютировавший в 2022 году кроссовер Purosangue мог бы позволить Ferrari продавать по 20 000 машин в год, но Ferrari не хочет, чтобы на долю кроссовера приходилось более 20% объёма продаж компании, так что Purosangue ещё до премьеры стал дефицитом, а очередь на него растянулась на два с лишним года.

С электромобилями Ferrari вступает на скользкую дорожку: начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили затронуло в том числе лакшери-сегмент. Мате Римац недавно жаловался, что не может продать все запланированные к выпуску 150 экземпляров электрического суперкара Nevera, поэтому следующие модели Rimac будут какими угодно, но точно не традиционными электромобилями. Новые модели Bugatti, разработку которых курирует Rimac, сохранят верность ДВС.

По данным инсайдеров, дебютная «электричка» Ferrari будет стоить не менее полумиллиона долларов США за экземпляр — такая цена с одной стороны должна подчеркнуть эксклюзивность новинки, с другой — окупить огромные затраты на её разработку. На данный момент неизвестен даже форм-фактор первой электрической модели. Скорее всего, это будет традиционный на вид суперкар, а вот вторая электрическая модель, разработка которой уже тоже идёт полным ходом, вполне может оказаться кроссовером или кросс-купе — её можно будет сосватать тем, кто не хочет стоять в длиннющей очереди за Purosangue.

Ferrari любят не только за классный дизайн и превосходные технические характеристики, но и за бесподобный рёв двигателей, даже если это относительно простенький V6. У электромобилей со звуком, как известно, большие проблемы — решаются они искусственным саундтреком, но истинные ценители с большими кошельками не горят желанием ездить на подобных «свистелках» и предпочитают всё натуральное. В общем, Ferrari придётся очень сильно постараться, чтобы её электромобили котировались на равных с «углеводородными» моделями.

