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Ferrari представит в этом году шесть новинок, электромобиль дебютирует 9 октября

05.02.2025 270 0 0

Компания Ferrari отчиталась о работе в прошлом году и рассказала о своих планах на этот год. Если вкратце, то у Ferrari всё хорошо и будет ещё лучше.

В 2024 году Ferrari реализовала в мире 13 752 автомобиля, что всего на 89 машин или 0,65% больше, чем в 2023 году. Положительная динамика продаж зафиксирована на всех ключевых рынках, за исключением китайского (к нему Ferrari относит также Гонконг и Тайвань): здесь продажи Ferrari просели сразу на 22% до 1162 автомобилей — это единственное тёмное пятно на сверкающем фоне работы Скудерии.

Чистая прибыль итальянской компании за прошлый год выросла на 21% до 1,526 млрд евро — это выдающийся результат с учётом того, что у Ferrari довольно большой и быстро обновляющийся модельный ряд. На исследования и разработки Ferrari потратила в прошлом году 1,039 млрд евро, на строительство нового завода в Маранелло и его оснащение — 989 млн евро. Окупать такие расходы позволяет постоянно растущая средняя цена автомобилей Ferrari, компания хорошо зарабатывает на эксклюзивных, в том числе штучных моделях из программы One-Off, и на индивидуализации серийных моделей.

Ferrari 12Cilindri

В прошлом году Ferrari представила новую базовую 12-цилиндровую модель 12Cilindri и новый флагманский суперкар — гибридный F80. В этом году дебютирует долгожданный первый электромобиль Ferrari и ещё пять новинок, официальной информации о которых пока нет. Одной из них, по слухам, будет гибридная версия кроссовера Ferrari Purosangue.

Ferrari F80

Каким будет первый электромобиль, тоже толком неясно: замеченный на дорогах тестовый мул (на заглавном фото — сделанный из него Никитой Чуйко рендер) выглядит довольно неказисто и напоминает смесь кроссовера и компактвэна, а серийный электромобиль вполне может быть выполнен в форм-факторе кросс-купе, кросс-седана или чего-нибудь в этом роде.

Первый электромобиль Ferrari, рендер Никиты Чуйко

В официальном отчёте Ferrari сказано, что премьера электромобиля состоится в четвёртом квартале 2025 года, а зарубежные СМИ в один голос утверждают, что премьера состоится конкретно 9 октября во время очередной презентации для инвесторов. Эту же информацию приводит британский журнал Autocar, сотрудник которого лично пообщался к гендиректором Ferrari Бенедетто Винья.

Ferrari Purosangue

Интересно, что Винья больше не ставит никаких KPI по продажам — мол, сколько клиенты купят «электричек», столько и купят, это их дело, мы никого заставлять не будем, наше дело — предложить классную машину. Новый завод в Маранелло, построенный как раз под электрические модели, увеличил производственный потенциал компании до 20 000 машин в год, но это совсем не значит, что Ferrari будет стремиться к такому объёму: цель — больше зарабатывать, а не больше производить.

Ferrari 296 GTS

Сейчас 51% объёма продаж Ferrari составляют гибридные модели семейств 296 и SF90, в ближайшие годы общая доля гибридов и электромобилей, очевидно, вырастет, но отказываться от чисто бензиновых моделей Ferrari пока не собирается.

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