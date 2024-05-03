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Преемник Ferrari 812 Superfast: рассекречен спорткар 12Cilindri

03.05.2024 176 0 0

Отдача двигателя, модернизированного для соответствия актуальным эконормам Euro 6E, составляет прежние 830 л.с., а максимальный крутящий момент уменьшился до 678 Нм.

Несмотря на то, что массовые производители пытаются с переменным успехом войти в «зелёную» эру, компании, занимающиеся выпуском в основном спорткаров, не торопятся отказываться от мощных двигателей внутреннего сгорания, хотя на некоторые жертвы приходится идти и им. Сегодня итальянская марка представила свой новый суперкар в двух модификациях – купе Ferrari 12Cilindri и 12Cilindri Spider.

На фото: Ferrari 12Cilindri и 12Cilindri Spider

Новинка пришла на смену модели Ferrari 812 Superfast, которая появилась в 2017 году. Ferrari 12Cilindri оснащается модернизированной версией атмосферного двигателя V12 объёмом 6,5 литра с непосредственным впрыском топлива. Мотор F140HD получил титановые шатуны вместо стальных (их вес на 40% меньше), а также более лёгкие поршни и коленвал.

Мощность мотора модернизированного для соответствия актуальным эконормам Euro 6E, осталась на уровне Ferrari 812 Competizione 2021 года: она составляет 830 л.с. при 9250 об/мин (пиковый показатель – 9500 об/мин). При этом крутящий момент сократился до 678 Нм при 7250 об/мин; для сравнения, у Ferrari 812 показатель составлял 718 Нм, у исполнения Competizione – 692 Нм. У Ferrari 12Cilindri этот двигатель V12 работает в паре с восьмиступенчатым роботом DCT от Magna.

Как рассказал производитель, максимальная скорость спорткаров превышает 340 км/ч. Cухая масса купе равна 1560 кг, такой автомобиль способен набрать первую «сотню» за 2,9 секунды, от 0 до 200 км/ч разгоняется за 7,9 секунды. Ferrari 12Cilindri Spider тяжелее за счёт иной конструкции, его сухая масса равна 1620 кг. Такой спорткар разгоняется с места до «сотни» за 3,0 секунды, а до 200 км/ч – за 8,3 секунды.

Модель получила тормозную систему с управлением по проводам, а также новую версию электронного ассистента управления в скольжениях SSC (Side Slip Control). Длина итальянского спорткара 12Cilindri равна 4733 мм, ширина – 2176 мм, высота – 1292 мм, а расстояние между осями составляет 2700 мм (на 20 мм короче по сравнению с колёсной базой Ferrari 812). Жёсткость на кручение кузова была увеличена на 15%.

Разработчики дизайна Ferrari 12Cilindri вдохновлялись историческим наследием бренда. В частности, передняя часть стала отсылкой к легендарной 365 GTB/4 Daytona с визуально «острыми» фарами с глянцевым чёрным элементом между ними. Купе снабдили стеклянной панелью крыши, а 12Cilindri Spider получил складной жёсткий верх, на трансформацию которого уходит 14 секунд.

Корму оснастили активными аэродинамическими элементами по бокам, они поднимаются на скорости от 60 до 300 км/ч, что способствует увеличению прижимной силы (это даёт дополнительные 50 кг на скорости 280 км/ч). Ещё у нового спорткара имеются жалюзи за передними колесами, они используются для снижения избыточного давления в моторном отсеке.

На фото: салон Ferrari 12Cilindri

Салон Ferrari 12Cilindri многое позаимствовал у кроссовера Purosangue, хотя у суперкара не два дисплея, а три. Диагональ виртуальной приборки равна 15,6 дюйма, у тачскрина информационно-развлекательной системы – 10,25 дюйма, а переднему пассажиру достался экран на 8,8 дюйма. В списке оборудования есть беспроводная зарядка для смартфонов, а также акустическая система Burmester мощностью 1600 ватт с пятнадцатью динамиками.

В компании уже обнародовали стартовые ценники новинок в Италии. За купе Ferrari 12Cilindri просят не менее 395 000 евро (эквивалентно примерно 38,9 млн рублей по текущему курсу), а стоимость 12Cilindri Spider начинается с 435 000 евро (около 42,9 млн рублей).

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