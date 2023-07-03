«Хотите движок помощнее? Считаете, что настоящий BMW должен быть с рядной "шестеркой"? Готовьтесь выложить 2 510 000 рублей за версию X4 xDrive35i с 306-сильным 3,0 TwinPower Turbo». Нет-нет, это не сон и не бред. Это цитата из нашего материала, вышедшего летом 2014 года. Чувствуете, как подкатывает ностальгия по старым добрым временам?

Теперь к новеньким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC-Class Coupe без добрых девяти-десяти миллионов не подойти, при этом об официальной гарантии можно забыть. Так что «готовьте ваши денежки» для совсем другого ассортимента, если спите и видите себя за рулем кросс-купе. Не считая «параллельных» и бэушных вариантов, выбор отныне сводится к китайской технике. Из относительно новенького ̶ Changan CS85 Coupe по недетской цене в 3 479 900 кровно заработанных.

Хорошо забытое

По факту новенькая эта машина только для нас. В Китае она дебютировала еще в 2019-м и пока добиралась до России, успела претерпеть пару модернизаций. Правда, внешние изменения коснулись лишь радиаторной решетки, а в интерьере доработана только мультимедиа.

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Не сказать, чтобы CS85 устарел по пути к российским дилерам, но на фоне последних достижений Changan дизайн экстерьера не то чтобы архаичен, но… скажем так, «не в тренде». Загуглите модель Changan Deepal SL03 и все поймете: разработка дизайнерского центра бренда в Турине на днях получила престижную международную премию Red Dot Award 2023, обогнав 7000 претендентов в области промышленного дизайна из 60 стран.

Впрочем, и без этого сравнения есть спорные моменты. Конечно, о вкусах не спорят, но броские алые молдинги по бокам и перегруженная черным пластиком передняя часть, на мой взгляд, не дали бы шансов CS85 в конкурсах элегантности. А вот сзади и в профиль автомобиль смотрится здорово и действительно навевает ассоциацией с баварской «четверкой». К слову, сдвоенные патрубки выхлопной системы тут не бутафорские, как у большинства современных именитых «европейцев». Плюсик в карму.

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Пока в Китае вовсю тиражируют модификацию с мотором 1,5 л, к нам приехала единственная версия с 2-литровым наддувным 224-сильным двигателем, агрегатированным с 8-ступенчатым японским автоматом Aisin и безальтернативным передним приводом. Круто? На бумаге – да. По факту от разгона ждешь большего, особенно с учетом несколько «нервной» настройки акселератора: чуть прикоснулся к правой педали, и «купе» уже прыгает вперед. Однако если утопить тапку в пол, то взрыва эмоций не получите – машина уверенно, но неэмоционально продолжит набор скорости. Не поэтому ли в официальных технических данных о времени набора первой сотни – молчок?

Вооружился секундомером: CS85 кладет виртуальную стрелку тахометра цифровой приборки на отметку 100 км/ч спустя девять секунд. В принципе, неплохо. Вот только паузы в кик-дауне и периодически возникающие при переключениях вниз при подъезде к светофору рывки, свойственные более преселективным роботам, а не классическим гидротрансформаторным коробкам, – это не здорово.

Противоречивый

Вот из таких противоречий и двусмысленностей и соткан CS85. Распахиваешь дверь и видишь переднюю панель в классическом стиле – без доминанты дисплеев, с так любимыми многими физическими кнопками, подсмотренным у тех же баварцев рулем и слизанным с продукции из Ингольштадта селектором автомата. Но к чему тут бесконечные глянцевые просторы на центральной консоли? И бог с ними, с отпечатками пальцев, так ведь панель климат-контроля (две зоны и ионизация воздуха) нещадно бликует просто на дневном свету, не говоря уж про солнце. Так что мчать приятнее в темноте, благо тут нарядная фоновая подсветка с 64 оттенками.

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Консоль, кстати, спроектирована странно. Вместо того, чтобы сделать модную «парящую» конструкцию и высвободить нишу для мелочей или USB-портов, тут по бокам все наглухо заколочено пластиком. И ладно бы на консоли нашлось место для смартфона, но гаджет просто некуда пристроить и приходится его пихать в подстаканник. Непонятно и почему в менее дорогих моделях Changan беспроводная зарядка есть, а во флагманском «купе» – нет.

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Бордовая экокожа? Ярко. На любителя. Подгонка панелей и качество материалов? Неплохой, местами податливый пластик и кожзам, скроено все ладно, никаких скрипов и неравномерных зазоров нет. Эргономика? При росте 178 см я отодвинул водительское сиденье до упора назад. Если вы выше – тест перед покупкой обязателен. Кстати, подушка сиденья по древней восточной традиции короткая, и тут не спасет даже электрорегулировка в 10 направлениях. Зато есть не только обогрев, но и вентиляция.

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Комфорт пассажиров? Для машины длиной 4,7 м сзади могло быть и просторнее, хотя, справедливости ради, места для ног достаточно, и пол абсолютно ровный. Вот только ни вентиляция, ни обогрев сидений не предусмотрены. Багажник правильной формы, пятая дверь с электроприводом. Но полезный объем не так уж велик (418 л), а полка смотрится кустарно – она не поднимается вместе с дверью и не фиксируется в приподнятом положении.

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Похожая картинка и с точки зрения управляемости и ездового комфорта. С одной стороны, кренов в поворотах почти нет, и подвеска производит впечатление плотной и хорошо настроенной. Но изюминки при входе в вираж не ждите: искусственное усилие на руле, недостаточная поворачиваемость сочетаются со стремлением спрыгнуть с траектории, если под колесами неидеально ровное покрытие.

Плавность хода поначалу понравилась: нет ни раскачки, ни утомительного пересчета заплаток и стыков. Но первый же лежачий полицейский сообщил: жестко! Кроме того, подвеска довольно короткоходна и может замкнуться на пересеченной местности на ходе отбоя.

Шумоизоляция на гладком асфальте хороша: при крейсерских 100 км/ч я намерил чуть больше 70 dB. Однако на грубом покрытии шины уже досаждают, а при бодром разгоне в салон врывается голос мотора.

Единственное, к чему не возникло никаких вопросов, так это многочисленные электронные помощники. В списке – ассистенты предупреждения о лобовом столкновении, автоматического торможения, мониторинга слепых зон, предупреждения о выезде из полосы движения, подъеме и спуске с горы, защита от опрокидывания, предотвращение боковых столкновения при движении задним ходом, а во главе всего этого изобилия стоит активный круиз-контроль. Работает он блестяще, адекватно удерживая дистанцию без резких ускорений или замедлений. Процесс сопровождает визуализация окружающей обстановки с демонстрацией водителю попутных транспортных и указанием расстояния до них на цифровом дисплее. Очень даже в стиле Tesla!

Мультимедийные плюшки

Мультимедийная составляющая у «китайцев» традиционно на высоте, и «восемьдесят пятый» – не исключение. Графика центрального монитора диагональю 10,25 дюйма хороша, есть встроенный видеорегистратор. Архитектура меню интуитивно понятна, так что мне не пришлось привыкать к нему, хотя тестовая машина не русифицирована. Но где же Apple CarPlay и Android Auto? Вместо него здесь интерфейс CarbitLink, так себе альтернатива.

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Интегрированный видеорегистратор – классная вещь. Не только придает уверенности, но и дисциплинирует. Система кругового обзора тоже на высоте и позволяет комфортно парковаться в стесненных пространствах и в темноте. Тут тоже есть интересная функция: комплекс камер сам активируется в нестандартной ситуации. Если будет зафиксировано резкое торможение, ускорение или любая другая нетипичная активность, система автоматом сохранит видео с разных ракурсов за полминуты до и после событий. И отправит все данные в ГИБДД для вынесения вам постановления. Спокойствие, это шутка – до социального рейтинга мы, слава богу, пока не дожили! Но касательно записи нетипичных ситуаций – чистая правда.

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Наконец, и вовсе диковинная для «китайца» фишка: вы можете припарковать CS85, будучи от него в 15 метрах. Все управление происходит с ключа. Заводите двигатель, активируете функцию дистанционной парковки и удерживаете кнопки вперед/назад. Отпускаешь кнопку, и машина останавливается. Баловство, конечно, но эффектно. А может, и пригодится раз в году, когда вас подожмут на парковке в торговом центре. Все лучше, чем лезть через пассажирскую дверь или багажник или протискиваться, царапая лак себе и соседу.

Несравненный?

Как вы уже поняли, проводить параллели между CS85 и немецкими кроссоверами с точки зрения ездовых дисциплин, разницы в культуре инжиниринга и породе сложно. Но и со стороны китайских братьев конкуренция нешуточная. На пятки Changan CS85 наступает Geely Tugella, которая хоть и дороже (4 миллиона рублей), но по умолчанию оснащена полным приводом и успела снискать репутацию одного из лучших представителей китайского автопрома. В зеркалах заднего вида маячит и Haval F7X: машинка попроще и помедленнее, но и цена вопроса от 2 349 000 рублей, и бренд тоже давно раскручен.

Да и в модельном ряду Changan есть на что посмотреть: например, более современный UNI-K с теми же силовым агрегатом и коробкой и за те же деньги, а если доплатить еще пару сотен – то и с полным приводом. Так что главный железный аргумент в пользу CS85 – то самое пресловутое визуальное сходство со снятой с производства в 2018 году BMW в кузове F26.