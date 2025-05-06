Infiniti может выпустить новый кроссовер на базе Nissan X-Trail

Nissan в конце марта 2025 года рассказал о том, какие новинки бренда в ближайшие годы появятся на североамериканском рынке. Известно, что уже в этом году в числе прочих местную линейку пополнит гибридная версия Rogue, то есть «штатного» брата X-Trail. Кроме того, на 2026 финансовый год намечена премьера Nissan Rogue следующего поколения. Известно, что у этой модели будут варианты как только с ДВС, так и с двумя гибридными установками: речь идёт о PHEV и о фирменной системе e-Power.

На фото: актуальный Nissan Rogue (Rock Creek)

Теперь стало известно о том, что следующий Nissan Rogue может лечь в основу некоего нового кроссовера, который, вероятно, будет выпускаться под брендом Infiniti. Об этом сообщает агентство Automotive News со ссылкой на представителей премиальной марки. Отмечается, что пока этот проект находится на стадии рассмотрения, предположительно решение по нему компания примет до конца текущего года.

Пока что потенциальная будущая новинка имеет только «внутренний» рабочий индекс – i33C. В случае если этому проекту всё-таки дадут «зелёный свет», новый кроссовер Infiniti, ближайшим родственником которого станет Nissan X-Trail следующей генерации, может выйти на рынок США в конце 2027 года.

На фото: салон Nissan Rogue (Rock Creek)

По данным агентства, у такого SUV премиальной японской марки будет электрифицированная «начинка», так что такую модель, скорее всего, оснастят либо plug-in гибридной установкой, либо принадлежащей Ниссану системой e-Power. Не исключено и появление полностью «зелёного» варианта. Никаких подробностей о технике пока, очевидно, нет.

Предполагается, что серийное производство модели Infiniti в случае одобрения проекта может быть налажено на заводе в Смирне (штат Теннесси, США), там же где будет выпускаться новый кроссовер Nissan Rogue. По предварительным подсчётам, такой паркетник Инфинити мог бы расходиться по Штатам тиражом около 50 тыс. экземпляров в год.

На фото: логотип Infiniti

Даже ориентировочного ценника потенциального SUV пока нет, однако ясно, что он окажется дороже, чем актуальный Rogue. Отметим, стартовый ценник нынешнего кроссовера Nissan на американском рынке составляет 28 590 долларов (эквивалентно примерно 2,33 млн рублей по текущему курсу). За топовый вариант здесь просят не менее 38 590 долларов (около 3,15 млн рублей).

В конце марта текущего года стало известно и о планах Infiniti на североамериканском рынке. Так, на 2025 финансовый год намечен дебют рестайлингового трёхрядного кроссовера QX60; в 2026 финансовом году пройдёт премьера нового купеобразного SUV, который получил название Infiniti QX65; а в 2028 финансовом году ожидается появление полностью электрического паркетника, в основу которого ляжет концепт Vision QXe.