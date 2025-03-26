Infiniti обозначила сроки появления посвежевшего QX60, кросс-купе QX65 и ещё одного нового SUV

Все три новинки японской марки появятся на североамериканском рынке в период с 2025 по 2028 финансовые годы. Кроме того, бренд намерен освежить свою линейку в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

Компания Nissan Motor сегодня рассказала о своих планах и новинках, которые должны выйти на различные рынки в течение ближайших четырёх финансовых лет (напомним, финансовый год длится с апреля по март). Моделям бренда Nissan мы посвятили отдельную заметку, а в этом материале речь идёт о том, какие новинки появятся в линейке премиальной японской марки Infiniti.

На фото: актуальный кроссовер Infiniti QX60 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Infiniti QX60 2 / 2

На 2025 финансовый год намечен дебют обновлённого трёхрядного кроссовера Infiniti QX60. Известно, что посвежевший SUV появится в США, Канаде, а также в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Напомним, актуальный QX60 второго поколения был представлен в 2021 году. По данным goodcarbadcar.net, в прошлом году продажи этой модели на основном для неё рынке, в Штатах, снизились на 5,4% до 27 808 экземпляров.

Тизеры обновлённого кроссовера Infiniti QX60 1 / 2 Тизеры обновлённого кроссовера Infiniti QX60 2 / 2

Пока что никакой официальной информации о том, какие изменения ждут рестайлинговый трёхрядный SUV, нет. Напомним, прошлым летом стало известно о том, что в текущем модельном году американский Infiniti QX60 лишили атмосферника V6 объёмом 3,5 литра (299 л.с., 366 Нм) серии VQ. Ему на смену пришла 2,0-литровая турбочетвёрка VC-Turbo мощностью 272 л.с. (максимальный крутящий момент – 388 Нм). Мотор работает в паре с девятиступенчатым автоматом, привод может быть передним или полным.

На фото: актуальный внедорожник Infiniti QX80 1 / 2 На фото: актуальный внедорожник Infiniti QX80 2 / 2

Кроме того, японский производитель готовит новый спортивный пакет для полноразмерного внедорожника QX80. Обновки, подробности о которых станут известны позже, достанутся модели на североамериканском и ближневосточном рынках в 2025 финансовом году. Отметим, актуальный большой SUV третьей генерации дебютировал в Штатах в марте 2024-го. У него под капотом находится бензиновый 456-сильный битурбомотор VR35DDT V6 объёмом 3,5 литра (698 Нм), идущий в комплекте с 9АКП.

Тизер нового купеобразного кроссовера Infiniti QX65

На 2026 финансовый год намечена премьера нового купеобразного кроссовера Infiniti QX65, слухи о котором появились ещё в конце 2022 года, когда марка зарегистрировала соответствующий индекс. Пока что бренд приоткрыл завесу тайны, касающейся внешности двухрядного среднеразмерного кросс-купе с помощью тизера, на котором можно разглядеть силуэт SUV с покатой крышей, раскосую головную оптику узкой формы со светодиодными штрихами и светящийся логотип. Кстати, на прошлой неделе дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предполагал, каким может оказаться экстерьер QX65. Эта новинка появится в Северной и Латинской Америках, а также на Ближнем Востоке.

Рендеры Infiniti QX65 1 / 2 Рендеры Infiniti QX65 2 / 2

Ещё одна новинка на данный момент анонсирована только для США и Канады, её появление намечено на 2028 финансовый год. Речь идёт о полностью электрическом кросовере, имя которого компания пока держит в секрете. Известно, что он будет создан по мотивам концепта Vision QXe, который был показан на тизере в октябре 2023-го. Сейчас на будущую новинку можно посмотреть на ещё одном тизере: в отличие от концепта, у нового прототипа нет светящихся «оквадраченных» элементов в нижней части переднего бампера, однако оптика оформлена схожим образом.

Тизер нового кроссовера Infiniti на базе концепта Vision QXe

Выпуск «зелёной» новинки будет налажен на заводе компании в Кантоне (штат Миссисипи, США), на конвейер которого в конце 2027 финансового года встанет и полностью электрический кроссовер марки Nissan. Известно, что обе модели оснастят тяговыми батареями американского производства.