Infiniti зарегистрировала новый индекс QX65: ждём купеобразный QX60?

Скорее всего, разработка новинки японской премиальной марки пока находится на начальной стадии. Скорее всего, кроссовер дебютирует не раньше третьего квартала 2023 года.

Infiniti выпускает свой среднеразмерный трёхрядный кроссовер с 2012 года, изначально он назывался JX. Однако уже в 2013-ом модель переименовали в QX60. SUV второго поколения был представлен в июне 2021 года, его ближайшим родственником является Nissan Pathfinder пятого поколения. Выпуск актуального Infiniti QX60 налажен на мощностях американского завода японского производителя, расположенном в штате Теннесси.

На фото: Infiniti QX60

У QX60 в относительно скором будущем, вероятно, появится «брат» с купеобразным кузовом. Ожидается, что он получит наименование QX65: компания Infiniti на прошлой неделе подала заявку на регистрацию соответствующего индекса в американское управление по патентам и товарным знакам, первым это обнаружило издание CarBuzz.



Напомним, сейчас в модельном ряду Infiniti есть кроссовер QX55, который представляет собой QX50 с купеобразным кузовом. Можно предположить, что производитель сейчас занимается разработкой пятиместного кроссовера с покатой крышей на основе QX60: он получит собственное наименование – QX65. Очевидно, проект сейчас находится на начальной стадии: фотошпионы пока не ловили замаскированные прототипы будущей новинки на дорогах общего пользования. Скорее всего, модель дебютирует не раньше третьего квартала следующего года.



На фото: салон Infiniti QX60

Сейчас актуальный Infiniti QX60 предлагается в Штатах только с одной «начинкой»: речь идёт об «атмосфернике» V6 серии VQ объёмом 3,5 литра. Его отдача составляет 299 л.с., а максимальный крутящий момент – 366 Нм. Он работает в паре с гидромеханической девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод – передний или полный.



В CarBuzz считают, что вкупе с появлением новой купеобразной версии семейство ждёт и обновление моторной линейки. Так, у Infiniti QX65 в гамме может появиться и гибридная модификация. Подробностей о потенциальной «начинке» издание не приводит. Предполагается, что это позволит модели быть конкурентоспособной на рынке, который постепенно движется в сторону отказа от ДВС.

У нынешнего трёхрядного кроссовера QX60 габаритная длина равна 5034 мм, а расстояние между осями составляет 2900 мм. Дорожный просвет – 170 мм. Объём багажника за третьим рядом кресел равен 410 литрам, а если сложить все сидения, кроме передних, то он увеличится до 2135 литров. Допустимая масса буксируемого прицепа – 2722 кг. Как изменятся показатели купеобразного SUV, в компании расскажут позже.



Напомним, новый Infiniti QX60 так и не добрался до РФ. В середине февраля текущего года стало известно о том, что модель сертифицировали в стране, однако уже в марте поставки машин бренда были приостановлены. В начале ноября японская марка официально попрощалась с российским рынком.