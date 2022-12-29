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  • Infiniti зарегистрировала новый индекс QX65: ждём купеобразный QX60?

Infiniti зарегистрировала новый индекс QX65: ждём купеобразный QX60?

29.12.2022 65 0 0

Скорее всего, разработка новинки японской премиальной марки пока находится на начальной стадии. Скорее всего, кроссовер дебютирует не раньше третьего квартала 2023 года.

Infiniti выпускает свой среднеразмерный трёхрядный кроссовер с 2012 года, изначально он назывался JX. Однако уже в 2013-ом модель переименовали в QX60. SUV второго поколения был представлен в июне 2021 года, его ближайшим родственником является Nissan Pathfinder пятого поколения. Выпуск актуального Infiniti QX60 налажен на мощностях американского завода японского производителя, расположенном в штате Теннесси.

На фото: Infiniti QX60

У QX60 в относительно скором будущем, вероятно, появится «брат» с купеобразным кузовом. Ожидается, что он получит наименование QX65: компания Infiniti на прошлой неделе подала заявку на регистрацию соответствующего индекса в американское управление по патентам и товарным знакам, первым это обнаружило издание CarBuzz.

Напомним, сейчас в модельном ряду Infiniti есть кроссовер QX55, который представляет собой QX50 с купеобразным кузовом. Можно предположить, что производитель сейчас занимается разработкой пятиместного кроссовера с покатой крышей на основе QX60: он получит собственное наименование – QX65. Очевидно, проект сейчас находится на начальной стадии: фотошпионы пока не ловили замаскированные прототипы будущей новинки на дорогах общего пользования. Скорее всего, модель дебютирует не раньше третьего квартала следующего года.

На фото: салон Infiniti QX60

Сейчас актуальный Infiniti QX60 предлагается в Штатах только с одной «начинкой»: речь идёт об «атмосфернике» V6 серии VQ объёмом 3,5 литра. Его отдача составляет 299 л.с., а максимальный крутящий момент – 366 Нм. Он работает в паре с гидромеханической девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод – передний или полный.

В CarBuzz считают, что вкупе с появлением новой купеобразной версии семейство ждёт и обновление моторной линейки. Так, у Infiniti QX65 в гамме может появиться и гибридная модификация. Подробностей о потенциальной «начинке» издание не приводит. Предполагается, что это позволит модели быть конкурентоспособной на рынке, который постепенно движется в сторону отказа от ДВС.

У нынешнего трёхрядного кроссовера QX60 габаритная длина равна 5034 мм, а расстояние между осями составляет 2900 мм. Дорожный просвет – 170 мм. Объём багажника за третьим рядом кресел равен 410 литрам, а если сложить все сидения, кроме передних, то он увеличится до 2135 литров. Допустимая масса буксируемого прицепа – 2722 кг. Как изменятся показатели купеобразного SUV, в компании расскажут позже.

Напомним, новый Infiniti QX60 так и не добрался до РФ. В середине февраля текущего года стало известно о том, что модель сертифицировали в стране, однако уже в марте поставки машин бренда были приостановлены. В начале ноября японская марка официально попрощалась с российским рынком.

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