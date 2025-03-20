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Новый купеобразный кроссовер Infiniti QX65: первые изображения

20.03.2025 221 0 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые фотографии прототипа нового кроссовера Infiniti, который получит индекс QX65. Каким он будет?

В 2012 году модельная гамма японского премиум-бренда пополнилась семиместным кроссовером QX60. Спустя 9 лет было представлено второе поколение паркетника, а в скором времени компанию ему составит купеобразная версия с индексом QX65. Её можно считать второй попыткой сделать своего рода наследника культовой модели компании FX/QX70, который продержался на конвейере до 2017 года (первой такой попыткой является младший QX55). Станет ли она более удачной?

Infiniti FX первого поколения
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Infiniti FX первого поколения
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Infiniti QX70 (он же FX второго поколения)
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Infiniti QX70 (он же FX второго поколения)
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Конечно, уже по пропорциям видно, что полноценной заменой того кроссовера QX65 не станет из-за пропорций: длинный передний свес и исчезающе малое расстояние между передней колёсной аркой и дверью достанутся новинке от родственного QX60, сделанного на переднеприводной платформе. При этом передняя часть будет полностью новой, выполненной в стилистике нового флагмана QX80. Здесь появится «двухэтажная» передняя оптика с аналогичными ходовыми огнями в виде выстроенных в ряд четырёхугольников, в то время как основные блоки фар расположены чуть ниже в бампере. Отличительной особенностью QX65 станет более покатая в задней части крыша и характерная форма бокового остекления, вызывающая ассоциации с теми самыми FX и QX70 . Корма получит оригинальные фонари несколько иной формы и со своим рисунком светодиодных огней.

Рендер нового Infiniti QX65

Новый QX65 будет сделан на той же платформе D, что и родственный QX60, а также многие другие среднеразмерные модели Nissan и Renault последних лет. Силовые установки у паркетников также наверняка будут общими. В прошлом году семиместный кроссовер лишился атмосферного мотора V6 3.5 (299 л.с., 366 Нм) серии VQ, на смену ему пришёл 4-цилиндровый турбомотор 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, развивающий в американской версии 272 л.с. и 388 Нм. Двигатель комплектуется 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод может быть передним или полным.

Рендер нового Infiniti QX65

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Infiniti QX60
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Infiniti QX60
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Infiniti QX60
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Напомним, в прошлом году завершилось производство единственной легковой модели компании — седана Q50. А в начале этого года стало известно о решении Infiniti попрощаться с кроссоверами QX50 и QX55.

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