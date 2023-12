Фото: Lynk & Co и autohome.com.cn

Кроссовер Lynk & Co 09 от Geely и Volvo стал быстрее и получил необычную фишку

Трехрядный кроссовер Lynk & Co 09 в гамме совместного бренда Geely и Volvo появился в 2021 году (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Напомним, в основе модели лежит вольвовская платформа SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая Volvo XC90. Так вот теперь марка решила освежить «девятку», правда, обновки достались не всем версиям: доработке подвергся топовый подзаряжаемый гибрид Lynk & Co 09 EM-P, «живые» фото опубликовало издание Autohome. Гибрид PHEV попроще (у него другая начинка) и «мягкогибридный» вариант MHEV, видимо, обновят позже, если, конечно, Lynk & Co и вовсе не решит отказаться от этих исполнений.

Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 1 / 2 Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 2 / 2

Внешне Lynk & Co 09 EM-P мало изменился. Так, другой стала радиаторная решетка: в частности, вертикальные полоски отныне одинарные, а не двойные, плюс они потемнели. Кроме того, в переднем бампере появились вставки в виде буквы Y. Габариты прежние: длина – 5042 мм, ширина – 1977 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2984 мм.



Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 1 / 3 Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 2 / 3 Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 3 / 3

В салоне – более крупный планшет мультимедийной системы, причем он теперь возвышается над передней панелью. Отдельного блока управления «климатом» с шайбами больше нет: все настройки «вшиты» в новый тачскрин. Центральные дефлекторы обдува перенесли под экран (прежде были по бокам от него). Lynk & Co 09 EM-P также досталась необычная фишка – в пассажирский солнцезащитный козырек встроен еще один дисплей (удобно ли это – судить покупателям). Наконец, у кресел второго ряда теперь есть не только подогрев, но также вентиляция и функция массажа.



Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 1 / 4 Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 2 / 4 Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 3 / 4 Обновленный Lynk & Co 09 EM-P 4 / 4

В состав установки полноприводного кроссовера по-прежнему входят бензиновый турбомотор 2.0 (254 л.с.), мотор-генератор, пара электродвигателей и батарея емкостью 40,1 кВт*ч. Суммарная отдача пока не раскрыта (показатель дореформенного Lynk & Co 09 EM-P – 519 л.с. и 844 Нм), при этом «поднебесные» профильные СМИ пишут, что кросс стал быстрее: первую «сотню» он наберет где-то за 4 секунды, тогда как прежний трехрядный SUV разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды.



Дореформенный Lynk & Co 09 EM-P 1 / 3 Дореформенный Lynk & Co 09 EM-P 2 / 3 У прежнего кроссовера бывает и такая решетка 3 / 3

Полноценную презентацию обновленного Lynk & Co 09 EM-P проведут 20 декабря, тогда же в Китае откроют прием заказов. Цен еще нет. Дореформенный гибрид 09 EM-P стоит от 339 800 юаней, что эквивалентно примерно 4 263 000 рублей по актуальному курсу.



В России марка Lynk & Co официально не представлена, хотя до начала всем известных событий Geely планировала вывести этот бренд на наш рынок. Впрочем, российские дилеры уже давно наладили поставки «параллельных» Линков.