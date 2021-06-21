Ещё один совместный кросс Geely и Volvo: самый дорогой в гамме, крупнее родственного XC90

Большой кроссовер Lynk & Co 09 засветили на фирменных картинках еще весной, а в минувшие выходные в Поднебесной состоялся публичный показ новинки, «живые» фото опубликовало издание Autohome. Напомним, бренд Lynk & Co появился в 2016-м, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам), ну а «девятка» — это первая модель марки, созданная на вольвовской платформе SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая и кроссовер XC90. Остальные Линки, за исключением компактного паркетника 06, построены на «тележке» CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Джили и Вольво. А вот «шестерке» досталась платформа BMA (B-segment Modular Architecture) от Geely.
Итак, длина Lynk & Co 09 составляет 5042 мм, ширина – 1977 мм, высота – 1780 мм. То есть новый Линк оказался крупнее родственного актуального Volvo XC90 (4953/1923/1776 мм). Размер колесной базы «девятки» официально пока не назвали, но некоторые «поднебесные» СМИ пишут, что он такой же, как у кроссовера Volvo (2984 мм). Дорогим версиям «китайца» положена пневмоподвеска.
Внешний облик выполнен в корпоративном стиле Lynk & Co, хотя есть и нововведения: у «девятки» массивная радиаторная решетка со сдвоенными вертикальными клиньями, которая вместе с адаптивными фарами (сверху расположены ходовые огни) образует «приплюснутую» букву Т. Головная оптика, к слову, матричная. Для кросса предусмотрены 20- или 21-дюймовые колеса. А еще Lynk & Co 09 стал первой серийной моделью компании с выдвижными ручками дверей.
Внутри установили сразу несколько дисплеев: один из них выполняет роль «приборки», по центру красуется крупный тачскрин мультимедийной системы, ниже – сенсорный блок управления «климатом», причем на нем имеются шайбы с встроенными небольшими экранчиками (такого блока ни у младших Линков, ни у «шведов» нет). Кроме того, Lynk & Co 09 положен проекционный дисплей на 12,8 дюйма. Кроссовер представлен с шестиместным салоном, но, как ожидается, будет и семиместный вариант. Объем багажника еще не раскрыли.
В списке оборудования также значатся: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений, панорамный люк в крыше.
По предварительной информации, Lynk & Co 09 предложат в трех гибридных версиях, все – с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E и полным приводом. Базовым станет «мягкий» гибрид с 48-вольтовой системой, у такого кросса якобы полный привод с муфтой BorgWarner. Также будут «традиционный» вариант HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) и подзаряжаемый PHEV, у них дополнительный электродвигатель на задней оси. Топ-версии прочат отдачу в 431 л.с.
На родине новый трехрядный кроссовер стартует до конца текущего года. Цены не объявлены, но 09, очевидно, окажется самым дорогим Линком. Пока это звание носит гибридная версия купеобразного паркетника Lynk & Co 05 (от 227 700 юаней или около 2 569 000 рублей по актуальному курсу).
В 2021-м же марка Lynk & Co выберется за пределы Поднебесной: начнут с Европы, там первенцем станет кроссовер под индексом 01. В будущем флагманский Lynk & Co 09 тоже вполне может добраться до Старого Света.
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