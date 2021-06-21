Ещё один совместный кросс Geely и Volvo: самый дорогой в гамме, крупнее родственного XC90

Марка Lynk & Co готовится вывести на рынок новый трехрядный SUV. По предварительным данным, для модели предусмотрено сразу несколько гибридных версий, причем полный привод якобы уже «в базе».

Большой кроссовер Lynk & Co 09 засветили на фирменных картинках еще весной, а в минувшие выходные в Поднебесной состоялся публичный показ новинки, «живые» фото опубликовало издание Autohome. Напомним, бренд Lynk & Co появился в 2016-м, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам), ну а «девятка» — это первая модель марки, созданная на вольвовской платформе SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая и кроссовер XC90. Остальные Линки, за исключением компактного паркетника 06, построены на «тележке» CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Джили и Вольво. А вот «шестерке» досталась платформа BMA (B-segment Modular Architecture) от Geely.

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Итак, длина Lynk & Co 09 составляет 5042 мм, ширина – 1977 мм, высота – 1780 мм. То есть новый Линк оказался крупнее родственного актуального Volvo XC90 (4953/1923/1776 мм). Размер колесной базы «девятки» официально пока не назвали, но некоторые «поднебесные» СМИ пишут, что он такой же, как у кроссовера Volvo (2984 мм). Дорогим версиям «китайца» положена пневмоподвеска.

Внешний облик выполнен в корпоративном стиле Lynk & Co, хотя есть и нововведения: у «девятки» массивная радиаторная решетка со сдвоенными вертикальными клиньями, которая вместе с адаптивными фарами (сверху расположены ходовые огни) образует «приплюснутую» букву Т. Головная оптика, к слову, матричная. Для кросса предусмотрены 20- или 21-дюймовые колеса. А еще Lynk & Co 09 стал первой серийной моделью компании с выдвижными ручками дверей.

Внутри установили сразу несколько дисплеев: один из них выполняет роль «приборки», по центру красуется крупный тачскрин мультимедийной системы, ниже – сенсорный блок управления «климатом», причем на нем имеются шайбы с встроенными небольшими экранчиками (такого блока ни у младших Линков, ни у «шведов» нет). Кроме того, Lynk & Co 09 положен проекционный дисплей на 12,8 дюйма. Кроссовер представлен с шестиместным салоном, но, как ожидается, будет и семиместный вариант. Объем багажника еще не раскрыли.



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В списке оборудования также значатся: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений, панорамный люк в крыше.



По предварительной информации, Lynk & Co 09 предложат в трех гибридных версиях, все – с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E и полным приводом. Базовым станет «мягкий» гибрид с 48-вольтовой системой, у такого кросса якобы полный привод с муфтой BorgWarner. Также будут «традиционный» вариант HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) и подзаряжаемый PHEV, у них дополнительный электродвигатель на задней оси. Топ-версии прочат отдачу в 431 л.с.

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На родине новый трехрядный кроссовер стартует до конца текущего года. Цены не объявлены, но 09, очевидно, окажется самым дорогим Линком. Пока это звание носит гибридная версия купеобразного паркетника Lynk & Co 05 (от 227 700 юаней или около 2 569 000 рублей по актуальному курсу).



В 2021-м же марка Lynk & Co выберется за пределы Поднебесной: начнут с Европы, там первенцем станет кроссовер под индексом 01. В будущем флагманский Lynk & Co 09 тоже вполне может добраться до Старого Света.