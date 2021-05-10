Новый кроссовер Geely и Volvo: статус флагмана и XC90 в родственниках

Трехрядный паркетник марки Lynk & Co должен выйти на рынок до конца текущего года. По предварительным данным, у модели будет сразу несколько гибридных версий.

Бренд Lynk & Co создан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Сегодня в гамму входят пять моделей: паркетники 01, 05 (у «пятерки» купеобразный кузов) и 06, седан 03 и кросс-хэтч 02. А скоро клиентам предложат еще один кроссовер – самый крупный и дорогой в линейке. Несколько фирменных картинок грядущего трехрядного SUV, которому присвоили индекс 09, показали в апреле в рамках Шанхайского автосалона, теперь же опубликованы новые фотографии. К слову, судя по наименованию, в дальнейшем ряд Lynk & Co пополнится моделями 07 и 08, хотя данных о них пока нет («четверки», вероятно, не будет, ведь в Китае эта цифра считается несчастливой).

Lynk & Co 09

Флагман построен на вольвовской платформе SPA (Scalable Product Architecture), правда, пока неизвестно, доработали ли ее. Напомним, на исходной «тележке» базируются нынешние модели Volvo шестидесятой и девяностой серий, включая и кроссовер XC90, но при этом последний в текущем году должен сменить поколение, так вот в его основу якобы ляжет модернизированная версия SPA. Что же касается остальных Линков, то, за исключением кросса 06, все они созданы на «тележке» CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Джили и Вольво. А вот «шестерке» досталась платформа BMA (B-segment Modular Architecture) от Geely.



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Внешний облик Lynk & Co 09 выполнен в фирменном стиле марки, но есть и нововведения: кроссовер получил массивную радиаторную решетку со сдвоенными вертикальными клиньями, которая вместе с фарами (сверху расположены ходовые огни) образует «приплюснутую» букву Т. Кроме того, «девятка» стала первой серийной моделью бренда с выдвижными ручками дверей. Габариты еще не названы. Длина актуального Volvo XC90 равна 4953 мм, колесная база – 2984 мм.



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Полноценных фото интерьера пока нет. Не исключено, что внутри установили мультимедийную систему с вертикальным тачскрином, как у Вольво (остальным Линкам такой планшет не положен).



Кроссоверу Lynk & Co 09 прочат сразу несколько гибридных версий, все – с установками на основе турбомотора 2.0. Так, по информации китайских СМИ, модель предложат в виде «мягкого» гибрида c 48-вольтовой системой, «традиционного» HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) и подзаряжаемого PHEV. Суммарная отдача – от 252 до 431 л.с., для модели предусмотрен полный привод.

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На китайском рынке «девятка» появится до конца текущего года. В 2021-м же марка Lynk & Co выберется за пределы Поднебесной: начнут с Европы, там первенцем станет кроссовер под индексом 01. В будущем флагманский SUV тоже вполне может добраться до Старого Света.

