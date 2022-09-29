Флагманский кроссовер Geely и Volvo стал мощнее в новой топ-версии

Трехрядный паркетник Lynk & Co 09 обрел новый плагин-гибридный вариант. Такой кросс не только мощнее прежней версии PHEV, но и дальнобойнее.

Кроссовер с индексом 09 в линейке Lynk & Co, совместного бренда Geely и Volvo, появился в прошлом году, модель длиной 5042 мм занимает позицию флагмана. В основе SUV лежит вольвовская платформа SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая и Volvo XC90. В Китае паркетник Lynk & Co 09 бывает только в виде полноприводного гибрида, причем таких версий две: «мягкогибридная» и полноценная, с возможностью подзарядки от электросети. А теперь объявлено об изменениях в гамме модели.

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Базовый «мягкогибридный» Lynk & Co 09 MHEV остался прежним, у него бензиновая «турбочетверка» 2.0 серии Drive-E (254 л.с., 350 Нм) дополнена 48-вольтовым генератором, мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», кросс имеет полный привод с муфтой BorgWarner на задней оси. Подзаряжаемый же гибрид, во-первых, сменил обозначение PHEV на EM-P, а во-вторых, у такого паркетника отныне две модификации.



Самый дешевый плагин-гибрид зовется Lynk & Co 09 EM-P Performance Edition. Этот вариант сохранил первоначальную установку, в нее входят 254-сильный турбомотор 2.0 Drive-E, 177-сильный электродвигатель (на задней оси), 8АКП и батарея емкостью 18,83 кВт*ч. Совокупная отдача – 431 л.с. и 659 Нм. Только на электротяге такой кроссовер все так же может проехать до 60 км по циклу WLTC.



Ну а на вершине гаммы теперь Lynk & Co 09 EM-P Voyage Edition (он же запечатлен на всех фирменных фото), у него установка устроена иначе. В нее входит тот же турбодвигатель 2.0 Drive-E, мотор-генератор, два электродвигателя, трехступенчатая трансмиссия DHT Pro и батарея емкостью 40,1 кВт*ч. Суммарная мощность – 519 л.с. и 844 Нм, дальнобойность – 150 км только на электротяге и 1100 км с полными зарядкой и бензобаком (WLTC). Снаряженная масса Voyage Edition – 2470 кг против 2320 кг у Performance Edition. Заявлено, что топовый кроссовер может разогнаться с места до «сотни» за 5,9 секунды (младший подзаряжаемый гибрид это упражнение проделает за 5,6 секунды), максимальная скорость – 230 км/ч (как и у Performance Edition).



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От прочих версий Lynk & Co 09 EM-P Voyage Edition также слегка отличается внешне: на радиаторной решетке вместо сдвоенных вертикальных полосок красуются «штрихи» и пластины.



Список оборудования у всех модификаций в целом совпадает, в арсенале модели значатся виртуальная «приборка», мультимедиа-система с крупным экраном, проекционный дисплей, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, автопарковщик. Кроссовер Lynk & Co 09 доступен с шести- или семиместным салоном.

Марка пока объявила только предварительную цену Lynk & Co 09 EM-P Voyage Edition – примерно от 50 000 долларов. Младший подзаряжаемый гибрид – еще со старым названием 09 PHEV – сегодня стоит где-то от 45 000 долларов, цена «мягкогибридного» Lynk & Co 09 начинается с отметки в 37 000 долларов.



Ранее сообщалось о том, что компания Geely планирует вывести бренд Lynk & Co на российский рынок. Но точные сроки и прежде не были названы, теперь же и вовсе неизвестно, остались ли эти планы в силе.