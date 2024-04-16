Недавно в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии будущей новинки немецкой компании, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о внешнем виде флагманского кроссовера.

Нишу кроссоверов компания Porsche впервые открыла для себя в 2002 году, именно тогда был представлен среднеразмерный паркетник Cayenne первого поколения, построенный на общей с Volkswagen Touareg платформе. Спустя 11 лет компанию ему составил более компактный Macan, сделанный на базе Audi Q5. Теперь же Порше вывела на тесты образцы будущего флагманского кроссовера с тремя рядами сидений. Каким он будет?

Рендер нового флагманского кроссовера Porsche

У нас в распоряжении есть несколько фотографий закамуфлированных прототипов. На них видно, что кроссовер получит весьма легковые пропорции, которые ближе к универсалам, нежели полноразмерным кроссоверам. Спереди будущий флагман очень похож на новый электрический Macan, премьера которого состоялась в январе этого года: здесь практически такие же фары (точнее, их верхние сегменты со светодиодными ходовыми огнями) и общие очертания передней части. От него же взяты и традиционные дверные ручки, при этом выштамповки в нижней части дверей будут выполнены несколько по-другому. Судя по шпионским фотографиям, кроссовер получит восходящую подоконную линию, а двери будут сделаны безрамочными, как и на новом Макане. Самой же интересной в плане дизайна станет задняя часть: здесь обращают на себя внимание очень высоко расположенные фонари (впритык к заднему окну), выполненные в традиционном для последних моделей компании стиле. Ниша номерного знака находится в бампере, а погрузочная высота багажника выглядит существенно более высокой по сравнению с другими кроссоверами компании.

Рендер нового флагманского кроссовера Porsche

Флагманский трёхрядный кроссовер будет построен на новой платформе SSP Sport, разработкой которой сейчас и занимается Porsche. Автомобиль получит полностью электрическую силовую установку. Она наверняка будет представлена в различных вариантах, самый мощный из которых может выдавать более 1000 л.с.

Электрический Porsche Macan 1 / 3 Электрический Porsche Macan 2 / 3 Электрический Porsche Macan 3 / 3

Премьера новинки ожидается ближе к 2027 году, производство будет налажено на заводе компании в немецком городе Лейпциг, где сейчас собирают модели Panamera и Macan (включая электрический).

Напомним, в прошлом месяце был представлен Porsche Taycan Turbo GT мощностью 1108 л.с.