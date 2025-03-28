Audi может выпустить глобальный кроссовер Q2 e-tron раньше, чем планировалось

О том, что Audi сейчас занимается разработкой новой модели, которая займёт место электрокара начального уровня, мы сообщали на прошлой неделе. Напомним, по словам генерального директора Audi Гернота Деллнера, производство Audi A1 и Q2 будет завершено в следующем году. По данным Jato Dynimics, за прошлый год «единичка» разошлась в Европе тиражом 56 239 экземпляров, что на 17% меньше, чем годом ранее; а продажи «ку второго» составили 54 605 шт. (спад – 10%).

На фото: актуальный кроссовер Audi Q2 35 TDI quattro S line

Как сообщалось ранее, в иерархии немецкого бренда новая «электричка» окажется на ступень ниже Audi Q4 e-tron. Ожидается, что такая новинка в некотором смысле заменит уходящие A1 и Q2, а также станет альтернативой хэтчбеку A3 и кроссоверу Q3. В компании пока не назвали имя новинки, но по данным зарубежных СМИ, маленький «зелёный» паркетник может получить название Audi Q2 e-tron.

Стоит отметить, что у бренда на сегодняшний день уже есть модель под названием Audi Q2 L e-tron с полностью электрической «начинкой» (в её основе лежит платформа MQB), однако этот паркетник предназначен только для китайского рынка. В свою очередь, предполагаемый новый кроссовер Audi Q2 e-tron должен стать глобальной моделью.

На фото: Audi Q2 L e-tron (кроссовер для рынка Китая)

Известно, что производство «электрокроссовера» начнётся на заводе в Ингольштадте (Германия) в следующем году. Ранее предполагалось, что в продажу он поступит только в 2027 году, однако по данным немецкого издания Sueddeutsche Zeitung, которое ссылается на Гернота Деллнера, срок выхода новинки на рынок решили ускорить и перенести на 2026-й.

Ожидается, что новый кроссовер начального уровня от Audi разделит платформу MEB Entry с пока ещё не представленным Volkswagen ID.2. Напомним, речь идёт о серийном хэтчбеке, созданном на основе концепта ID.2all, который был представлен в марте 2023 года. Его внешность немецкая марка пока держит в секрете, так же как и технические данные. Товарный электрокар должен добраться до дилеров в 2026 году.

Концепт Volkswagen ID. 2all

Как сообщалось ранее, цена базовой версии нового пятидверного хэтчбека VW не превысит 25 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу). Соплатформенный компактный кроссовер Audi, очевидно, будет дороже. По предварительным данным, его стартовая цена на европейском рынке составит примерно 35,9 тыс. евро (около 3,3 млн рублей).

Недавно стало известно о том, что Audi скорректировала свою стратегию развития. Теперь в планах не только дальнейшая разработка новых полностью электрических моделей, «но и следующего поколения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и подключаемых гибридов». В целом к концу текущего года производитель намерен в общей сложности выпустить десять новинок с PHEV-установками, часть из них уже представлена, в том числе Audi A5 e-hybrid.