Audi через месяц закроет завод, на котором выпускается кроссовер Q8 e-tron

Марка Audi входит в состав концерна Volkswagen, который не так давно принял решение о сокращении сотрудников и производственных мощностей на своих заводах в Германии. О проблемах, связанных с заводом Audi в Брюсселе (Бельгия), стало известно ещё минувшей осенью, а теперь в компании официально заявили о том, что руководство и профсоюзы согласовали «социальный план», касающийся сотрудников этого предприятия.

Как рассказали в Audi, последний экземпляр сойдёт с конвейера завода в Брюсселе ровно через месяц, 28 февраля. После этого предприятие будет закрыто, что лишит работы порядка 3 тыс. человек. «Социальный план» включает в себя выплату корпоративной премии, дополнительные меры поддержки для возрастных работников, а также услуги коучинга (переобучения) и услуги по аутплейсменту (помощь увольняемым сотрудникам в поиске новой работы).

Завод Audi в Брюсселе 1 / 3 Завод Audi в Брюсселе 2 / 3 Завод Audi в Брюсселе 3 / 3

Закрытие завода в Брюсселе, по сути, означает завершение производства полностью электрических кроссоверов Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron. Напомним, «зелёный» SUV с обычной крышей появился на рынке сравнительно недавно, в 2019 году, изначально у него было название e-tron, а вариант с покатым верхом присоединился к нему в 2020-м. Обновление обе версии пережили в 2022 году, тогда же в названии появился индекс Q8.

Стоит отметить, что многих производителей, в том числе концерн Volkswagen, не устаивает объём продаж «зелёных» моделей, из-за этого приходится сокращать их производство. Результаты кроссоверов Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron тоже оставляют желать лучшего. Так, по подсчётам Jato Dynamics, за январь-ноябрь 2024-го (данных за весь год пока нет) «обычный» SUV разошёлся в Европе тиражом 10 089 экземпляров, что на 40% меньше, чем годом ранее, а выбор в пользу электрического кросс-купе за тот же период сделали 4594 клиента (на 51% меньше).

На фото: Audi Q8 e-tron 1 / 2 На фото: Audi Q8 e-tron 2 / 2

Помимо недостаточного спроса на электромобили, на решение по закрытию завода Audi в Брюсселе повлияли и другие факторы. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эта площадка расположена между железнодорожным узлом и жилыми городскими кварталами, из-за чего нет возможности её расширить. При этом на предприятии нет своего кузнечного цеха, вся штамповка поступает с других заводов: это ведёт к увеличению себестоимости машин из-за затрат на логистику крупных комплектующих.

На фото: Audi Q8 Sportback e-tron 1 / 2 На фото: Audi Q8 Sportback e-tron 2 / 2

Ранее мы сообщали о том, что совокупный результат продаж моделей Audi на глобальном рынке по итогам прошлого года составил 1 671 218 экземпляров, что на 11,8% меньше по сравнению с показателем 2023 года. Стоит отметить, что продажи у Audi при этом сокращаются на всех ключевых для бренда рынках – в Китае (на 10,9%), США (на 14%), Германии (на 21,3%).

Тем не менее компания продолжает готовиться к премьере анонсированных новинок. Так, на текущий год намечена премьера новых A7 и Q3. Ожидается, что он станет одним из последних автомобилей немецкой марки, оснащённых двигателем внутреннего сгорания.