Известны ближайшие планы Audi: премьера новых Q3 и A7 пройдёт в 2025 году

Результаты Audi по итогам 2024 года, как Kolesa.ru уже отмечал ранее, оставляют желать лучшего. Продажи машин марки на глобальном рынке составили 1 671 218 экземпляров, что на 11,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом на домашнем рынке, в Германии, результат составил 198 342 проданные машины, что на 21,3% меньше. Заметное снижение зафиксировано также в Китае (реализовано 649 434 шт., спад – 10,9%) и на североамериканском рынке (240 771 шт., спад – 13%).

На фото: логотип Audi

Кроме этого, не оправдала себя ставка компании на электромобили: несмотря на то, что немецкий производитель запустил новый Audi Q6 e-tron, глобальные продажи «зелёных моделей» бренда снизились на 8% (показатель превысил 164 тыс. единиц). При этом большинство покупателей сделали выбор в пользу более доступного по цене Q4 e-tron (он разошёлся тиражом около 108 тыс. экземпляров).

По словам генерального директора Гернота Деллнера, «2024 год являлся частью переходного этапа к новому ассортименту продуктов». Он отметил, что в общей сложности на 2024 и 2025 годы производитель наметил выпуск более 20 новых моделей. Отметим, в прошлом году немецкая марка представила новые лифтбек и универсал A5, кроссоверы Q5 и Q5 Sportback, а также лифтбек и универсал A6 e-tron, кроссоверы Q6 e-tron и Q6 Sportback e-tron.

Рендер Audi Q3 нового поколения

В компании подтвердили, что в 2025 году состоится премьера кроссовера Audi Q3 (его купеобразная версия с прибавкой Sportback, вероятно, появится позже), а также седана и универсала Audi A7. Предполагается, что перечисленные будущие новинки станут одними из последних автомобилей немецкой марки, оснащённых двигателем внутреннего сгорания.

Новый Q3 поборется за клиентов с BMW X1 и Mercedes-Benz GLA. В Ауди точную дату презентации паркетника назвать пока не готовы, однако зарубежные СМИ предполагают, что она уже не за горами. Ожидается, что часть решений для экстерьера будут перекликаться с теми, которые уже реализованы в актуальных Q5 и Q6 e-tron.

Рендер нового седана Audi A7

Официальной информации о «начинке» будущего паркетника нет. По предварительным данным, ему могут оставить 1,5- и 2,0-литровые бензиновые двигатели TSI, а также 2,0-литровый дизель TDI – в составе мягкогибридных силовых установок. Ещё в линейку наверняка войдут подзаряжаемые гибриды, а в дальнейшем семейство может расшириться за счёт мощной версии RS Q3 с турбомотором объёмом 2,5 литра.

Рендер нового универсала Audi A7 Avant

Обе модификации Audi A7, скорее всего, представят позже кроссовера Q3. Ранее мы уже публиковали тестовые прототипы седана и универсала немецкой марки, которые фотошпионы поймали в ходе дорожных тестов. Ожидается, что её моторная гамма будет включать в себя турбированные бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные установки.