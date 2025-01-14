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Известны ближайшие планы Audi: премьера новых Q3 и A7 пройдёт в 2025 году

14.01.2025 95 0 0

Ожидается, что грядущий «ку третий» станет одним из последних автомобилей немецкой марки, оснащённых двигателем внутреннего сгорания.

Результаты Audi по итогам 2024 года, как Kolesa.ru уже отмечал ранее, оставляют желать лучшего. Продажи машин марки на глобальном рынке составили 1 671 218 экземпляров, что на 11,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом на домашнем рынке, в Германии, результат составил 198 342 проданные машины, что на 21,3% меньше. Заметное снижение зафиксировано также в Китае (реализовано 649 434 шт., спад – 10,9%) и на североамериканском рынке (240 771 шт., спад – 13%).

На фото: логотип Audi

Кроме этого, не оправдала себя ставка компании на электромобили: несмотря на то, что немецкий производитель запустил новый Audi Q6 e-tron, глобальные продажи «зелёных моделей» бренда снизились на 8% (показатель превысил 164 тыс. единиц). При этом большинство покупателей сделали выбор в пользу более доступного по цене Q4 e-tron (он разошёлся тиражом около 108 тыс. экземпляров).

По словам генерального директора Гернота Деллнера, «2024 год являлся частью переходного этапа к новому ассортименту продуктов». Он отметил, что в общей сложности на 2024 и 2025 годы производитель наметил выпуск более 20 новых моделей. Отметим, в прошлом году немецкая марка представила новые лифтбек и универсал A5, кроссоверы Q5 и Q5 Sportback, а также лифтбек и универсал A6 e-tron, кроссоверы Q6 e-tron и Q6 Sportback e-tron.

Рендер Audi Q3 нового поколения

В компании подтвердили, что в 2025 году состоится премьера кроссовера Audi Q3 (его купеобразная версия с прибавкой Sportback, вероятно, появится позже), а также седана и универсала Audi A7. Предполагается, что перечисленные будущие новинки станут одними из последних автомобилей немецкой марки, оснащённых двигателем внутреннего сгорания.

Новый Q3 поборется за клиентов с BMW X1 и Mercedes-Benz GLA. В Ауди точную дату презентации паркетника назвать пока не готовы, однако зарубежные СМИ предполагают, что она уже не за горами. Ожидается, что часть решений для экстерьера будут перекликаться с теми, которые уже реализованы в актуальных Q5 и Q6 e-tron.

Рендер нового седана Audi A7

Официальной информации о «начинке» будущего паркетника нет. По предварительным данным, ему могут оставить 1,5- и 2,0-литровые бензиновые двигатели TSI, а также 2,0-литровый дизель TDI – в составе мягкогибридных силовых установок. Ещё в линейку наверняка войдут подзаряжаемые гибриды, а в дальнейшем семейство может расшириться за счёт мощной версии RS Q3 с турбомотором объёмом 2,5 литра.

Рендер нового универсала Audi A7 Avant

Обе модификации Audi A7, скорее всего, представят позже кроссовера Q3. Ранее мы уже публиковали тестовые прототипы седана и универсала немецкой марки, которые фотошпионы поймали в ходе дорожных тестов. Ожидается, что её моторная гамма будет включать в себя турбированные бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные установки.

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