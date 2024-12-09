Audi A7 Avant и его «горячая» версия готовятся к дебюту: универсалы проехались на камеру

О том, что в Audi решили изменить схему присваивания названий моделям бренда, мы уже сообщали ранее. Так, тем, кто получит полностью электрическую силовую установку, теперь достаются чётные индексы, а автомобилям с двигателями внутреннего сгорания – нечётные. Итогом этого процесса стало то, что Audi A6 при смене генерации сменил имя на А7, тогда как «шестёрка» отошла «электричке» с приставкой e-tron.

На фото: прототип Audi A7 Avant 1 / 2 На фото: прототип Audi A7 Avant 2 / 2

Осенью текущего года в объективы фотошпионов попался прототип будущего седана A7 (который по факту станет преемником лифтбека Audi A7 Sportback). Теперь в ходе дорожных испытаний были пойманы тщательно замаскированные прототипы двух универсалов семейства – речь идёт об Audi A7 Avant и его «горячей» версии S7 Avant.

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Порцией свежих снимков с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Судя по снимкам, у «обычного» универсала оформление передней части такое же, как и у ранее засветившегося седана. Так, у Audi A7 Avant есть крупный элемент с рисунком в виде крупной сетки, объединяющий в себе радиаторную решётку и центральный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Элемент поделён надвое широкой полосой, на которой есть место для крепления автономера.

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Ещё у такой пятидверки есть светодиодная головная оптика сравнительно простой узкой формы, а внизу по бокам интегрированы узкие вертикальные воздухозаборники. По бокам можно увидеть традиционные зеркала на отдельных чёрных ножках и утопленные дверные ручки, а на крыше – рейлинги и антенну «акулий плавник». Фонари, очевидно, получат более сложную форму по сравнению с фарами (они пока видны лишь частично).

На фото: прототип Audi S7 Avant

В списке отличий «заряженного» варианта Audi S7 Avant уже сейчас можно разглядеть другой узор крупноячеистой сетки, а также иначе оформленные узкие воздухозаборники, расположившиеся по бокам в переднем бампере. Ещё такому универсалу достался новый дизайн колёсных дисков, а нижней части кормы на обозрение выставлены четыре круглых патрубка выхлопной системы (по два слева и справа).

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Официальной информации о «начинке» Audi A7 Avant и S7 Avant пока нет. Ожидается, что в линейке пятидверок будут четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, работающие в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG (такая же есть у нового A5); а также шестицилиндровые моторы, идущие в комплекте с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода quattro. Позже гамму пополнят несколько гибридных модификаций.

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Как сообщает издание, презентация Audi A7 Avant пройдёт в начале следующего года, европейские дилеры начнут собирать заказы в конце февраля 2025-го. Модификаций с PHEV-установками, вероятно, придётся подождать до 2026 года, более точного срока пока нет. Цены новинок станут известны позже.