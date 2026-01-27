Заводы ×
  • Пошлины влияют на автобизнес: Audi приостанавливает планы по запуску производства в США

Пошлины влияют на автобизнес: Audi приостанавливает планы по запуску производства в США

27.01.2026 180 0 0
Пошлины влияют на автобизнес: Audi приостанавливает планы по запуску производства в США

Продаваемые в Штатах автомобили немецкой марки сейчас выпускаются Мексике и Европе. Чтобы избежать уплаты повышенных пошлин, компании нужно локализовать производство.

На фоне падения прибыли и продаж марке Audi, входящей в состав немецкого концерна Volkswagen, в 2025 году пришлось объявить о масштабном сокращении сотрудников. Напомним, в конце февраля 2025-го закрылась производственная площадка в Бельгии, где был налажен выпуск полностью электрического кроссовера Audi Q8 e-tron. Изначально предполагалось, что выпуск этого SUV будет налажен на заводе в Мексике, откуда машины отправят на американский рынок. Однако этому помешали высокие пошлины, которые ввёл президент США Дональд Трамп.

На фото: Audi Q8 (версия для рынка США)

Позже в Audi задумались об организации производства кроссоверов на территории Штатов: это позволило бы компании сократить издержки. Как Kolesa.ru сообщал ранее, предполагалось, что выпуск Q8 e-tron могут наладить на строящемся заводе в городе Колумбия (штат Южная Каролина, США), с конвейера которого в 2027 году будут сходить пикапы Scout Terra и внедорожники Traveler.

Ещё ожидалось, что производство кроссовера Audi Q4 e-tron или его преемника в дальнейшем начнётся на заводе VW в Чаттануге (штат Теннесси), ведь именно здесь сейчас выпускается «зелёный» паркетник Volkswagen ID.4, с которым «ку четвёртый» делит модульную платформу MEB. Кстати, его в дальнейшем, после рестайлинга, планируется переименовать в VW ID. Tiguan. Третья модель, выпуск которой марка думала начать в Штатах, – кроссовер Audi Q6 e-tron.

На фото: Audi A6 (версия для рынка США)

Как сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на главу концерна Volkswagen Оливера Блюма, пока что марка далека от того, чтобы запустить собственное производство машин в США. Отчасти проблема в повышенных пошлинах, которые «истощают финансовые возможности» американского подразделения Ауди: большая часть «штатной» линейки бренда выпускается в Мексике и Европе.

При этом утверждается, что уплату пошлин компания берёт на себя, стараясь не перекладывать дополнительные издержки на покупателей. Но в итоге эти траты не позволяют Audi полноценно вкладываться в организацию собственного производства в стране. «При неизменном тарифном бремени крупные дополнительные инвестиции финансово неосуществимы», — пояснил изданию Оливер Блюм.

На фото: Audi Q3 (версия для рынка США)

Сейчас в Audi хотят, чтобы правительство США помогло марке развивать бизнес здесь, предложив субсидии. По мнению руководства компании, это можно считать справедливым, так как организация нового производства машин в стране приведёт к созданию дополнительных рабочих мест. Однако, по словам главы VW, пока что переговоры с министром торговли и президентом «не дали результатов, необходимых для принятия дальнейшего решения».

Недавно Kolesa.ru публиковал результаты продаж большой немецкой тройки в 2025 году. Как оказалось спад продолжается у всех трёх марок – Audi, BMW и Mercedes-Benz. Причём у всех брендов «больным местом» остаётся Китай: по итогам прошедшего года минус составил 5%, 12,5% и 19% соответственно.

США авторынок производство бизнес заводы Audi Volkswagen
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автосервис Как выбрать моторное масло и не ошибиться Когда встает вопрос выбора моторного масла, большинство автомобилистов идут по проторенному пути: изучают материалы в интернете, консультируются с друзьями или специалистами на СТО, а также... 138 0 0 27.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили Вот и утратила смысл крылатая фраза из «Золотого телёнка». В 2026 году машина – скорее роскошный аксессуар на колёсах: дорого, претенциозно, статусно. Ведь в России рост цен на автомобили да... 905 15 0 26.01.2026
Статьи / История Каков сан, таков и помёт: как был построен Brooke 25/30 HP Swan Car и чем он всех шокировал В мире всегда выпускались и будут выпускаться штучные автомобили для той категории автомобилистов, которые не хотят быть «как все». Несмотря на то, что штучные машины стоят не просто дорого,... 515 1 2 25.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76094 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46353 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18699 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
11 Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда...
7 Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это...
Новые комментарии
Change privacy settings