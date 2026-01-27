Пошлины влияют на автобизнес: Audi приостанавливает планы по запуску производства в США

Продаваемые в Штатах автомобили немецкой марки сейчас выпускаются Мексике и Европе. Чтобы избежать уплаты повышенных пошлин, компании нужно локализовать производство.

На фоне падения прибыли и продаж марке Audi, входящей в состав немецкого концерна Volkswagen, в 2025 году пришлось объявить о масштабном сокращении сотрудников. Напомним, в конце февраля 2025-го закрылась производственная площадка в Бельгии, где был налажен выпуск полностью электрического кроссовера Audi Q8 e-tron. Изначально предполагалось, что выпуск этого SUV будет налажен на заводе в Мексике, откуда машины отправят на американский рынок. Однако этому помешали высокие пошлины, которые ввёл президент США Дональд Трамп.

На фото: Audi Q8 (версия для рынка США)

Позже в Audi задумались об организации производства кроссоверов на территории Штатов: это позволило бы компании сократить издержки. Как Kolesa.ru сообщал ранее, предполагалось, что выпуск Q8 e-tron могут наладить на строящемся заводе в городе Колумбия (штат Южная Каролина, США), с конвейера которого в 2027 году будут сходить пикапы Scout Terra и внедорожники Traveler.

Ещё ожидалось, что производство кроссовера Audi Q4 e-tron или его преемника в дальнейшем начнётся на заводе VW в Чаттануге (штат Теннесси), ведь именно здесь сейчас выпускается «зелёный» паркетник Volkswagen ID.4, с которым «ку четвёртый» делит модульную платформу MEB. Кстати, его в дальнейшем, после рестайлинга, планируется переименовать в VW ID. Tiguan. Третья модель, выпуск которой марка думала начать в Штатах, – кроссовер Audi Q6 e-tron.

На фото: Audi A6 (версия для рынка США)

Как сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на главу концерна Volkswagen Оливера Блюма, пока что марка далека от того, чтобы запустить собственное производство машин в США. Отчасти проблема в повышенных пошлинах, которые «истощают финансовые возможности» американского подразделения Ауди: большая часть «штатной» линейки бренда выпускается в Мексике и Европе.

При этом утверждается, что уплату пошлин компания берёт на себя, стараясь не перекладывать дополнительные издержки на покупателей. Но в итоге эти траты не позволяют Audi полноценно вкладываться в организацию собственного производства в стране. «При неизменном тарифном бремени крупные дополнительные инвестиции финансово неосуществимы», — пояснил изданию Оливер Блюм.

На фото: Audi Q3 (версия для рынка США)

Сейчас в Audi хотят, чтобы правительство США помогло марке развивать бизнес здесь, предложив субсидии. По мнению руководства компании, это можно считать справедливым, так как организация нового производства машин в стране приведёт к созданию дополнительных рабочих мест. Однако, по словам главы VW, пока что переговоры с министром торговли и президентом «не дали результатов, необходимых для принятия дальнейшего решения».

Недавно Kolesa.ru публиковал результаты продаж большой немецкой тройки в 2025 году. Как оказалось спад продолжается у всех трёх марок – Audi, BMW и Mercedes-Benz. Причём у всех брендов «больным местом» остаётся Китай: по итогам прошедшего года минус составил 5%, 12,5% и 19% соответственно.