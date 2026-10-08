Планы Porsche: сокращение сотрудников, рост цен и новый среднемоторный суперкар

Компания Porsche представила вчера стратегию развития до 2035 года, получившую название Sportwagenschmiede '35, что переводится на русский как «Кузница спорткаров '35». Основное внимание в ней уделено разработке новых моделей с ДВС.

Porsche переживает кризис вместе с материнским концерном Volkswagen. У этого кризиса много причин, одна из главных — завышенные ожидания от электромобилей в начале текущего десятилетия. Сейчас Porsche занята разработкой новых топливных моделей, в том числе гибридных. Вместе с тем Porsche 718 Boxster и Cayman в новом поколении, как оказалось, будут только электромобилями — разработка топливных версий из соображений экономии прекращена.

Электрические Porsche 718 Boxster и Cayman выйдут на рынок в 2028 году. В том же году в продаже появится новый младший топливный кроссовер Porsche с бензиновыми и plug-in гибридными силовыми установками. По сути этот кроссовер является наследником бензинового Macan, снятого с производства летом этого года, однако новому кроссоверу присвоят другое имя, чтобы не было путаницы с электрическим Macan, что выпускается с 2024 года. Новый младший топливный кроссовер Porsche получит платформу PPC (Premium Platform Combustion) и по многим компонентам будет унифицирован с Audi Q5 третьего поколения.

Также в планах Porsche значится новый флагманский топливный кроссовер, стоящий на ступеньку выше Cayenne, но сроки его появления пока не названы, да и само появление пока носит вероятностный характер. Если этому проекту дадут добро, то новый флагманский кроссовер Porsche, скорее всего, станет роднёй представленного летом этого года Audi Q9.

Гендиректор Porsche Михаэль Ляйтерс

15 октября Porsche представит концепт топливного среднемоторного суперкара Mission S, который станет прологом к появлению нового семейства спорткаров, стоящих в модельном ряду над семейством Porsche 911. По данным британского журнала Autocar, этот суперкар не будет производной от одной из моделей Lamborghini, но может использовать некоторые комплектующие Lamborghini.

Напомним, что в 2023 году Porsche представила вполне товарный на вид концепт суперкара Mission X, но серийным он так и не стал, потому что имел электрическую силовую установку — сегодня на рынке такие машины мало кого интересуют.

Porsche Mission X

Судьба резко растерявшего популярность электроседана Porsche Taycan в новой стратегии развития никак не обозначена. Ранее от инсайдеров стало известно, что эту модель чуть было не сняли с производства, но в итоге продлили её жизненный цикл до 2030 года. Прямого наследника у Taycan, скорее всего, не будет.

Продажи Porsche продолжают снижаться после рекордного 2023 года (320 221 шт.), в первой половине 2026 года компания реализовала только 122 306 автомобилей, что на 16% меньше, чем в январе-июне 2025-го. Хуже всего дела у Porsche идут в Китае: здесь в первом полугодии продажи сократились сразу на 32% до 14 501 шт.

Новая стратегия развития не предусматривает возвращения к прежним объёмам продаж: поставлена цель сделать бизнес прибыльным при продажах менее 200 000 машин в год, при этом операционная маржа должна составить 10-15% против 1,1% по итогам 2025 года. Чтобы улучшить прибыльность, придётся повышать цены. Средняя цена на топливные модели Porsche в среднесрочной перспективе должна вырасти на 20%. А чтобы покупатели охотнее тратили денежки на спорткары, Porsche обещает больше спецверсий модели 911 и будет расширять программу глубокой кастомизации Sonderwunsch для всего модельного ряда.

Производство электрического Macan на заводе Porsche в Лейпциге (Германия)

До 2035 года Porsche намерена сократить персонал в различных сферах бизнеса на 30%, при этом уже согласована программа постепенного увольнения 9000 человек.

Затраты на разработку новых моделей Porsche планируется сократить на 20%, в том числе за счёт кооперации с Audi и другими структурами концерна Volkswagen. Затраты на дистрибуцию также должны сократиться на 20% за счёт более точного фокусирования на основных рынках сбыта, сокращения персонала и внедрения различных мер экономии.

Примечательно, что в новой стратегии развития Porsche, в отличие от новой стратегии развития BMW, вообще не упомянут искусственный интеллект. То есть пока поднимать бизнес Porsche будут всё-таки люди, пусть и в несколько сокращённом количестве.

