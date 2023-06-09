Porsche Mission X: предтеча нового, полностью электрического суперкара марки

В богатой истории Porsche было, по сути, всего три полноценных суперкара — 959, Carrera GT и 918 Spyder, выпуск последнего закончился в 2015 году, наследника пока нет, хотя мысли о нём не покидают дружный коллектив Porsche. В портфолио архивных концептов, которые Porsche сделала достоянием общественности в 2020 году, было несколько потенциальных кандидатов на звание флагманского спорткара, все они были пронизаны темой Ле-Мана, но ни один так и не стал серийным. В прошлом году Porsche материализовала виртуальный концепт Porsche Vision Gran Turismo, сделанный для компьютерной игры Gran Turismo 7, — тогда же стало ясно, что новому серийному суперкару быть: он стоит в плане Porsche, просто не на первом месте, а является, так сказать, вишенкой на торте полной электрификации модельного ряда, которая не затронет разве что культовую модель 911.

Porsche по-прежнему не называет точных сроков выхода нового флагманского суперкара, но представленный на этой неделе концепт Mission X точно приближает нас к нему, как в свое время Porsche Mission E стал прологом электрического семейства Taycan. В свою очередь концепт Porsche Mission R образца 2021 года предвещает новый, полностью электрический Porsche 718 — он должен выйти на рынок в 2025 году. Одним словом, если есть «миссия», то она должна быть выполнена.



Mission X приурочен к 75-летию первого серийного автомобиля Porsche, коим стал Porsche 356, выпускавшийся с 1948 по 1965 год (он, кстати, вдохновил компанию на представленный в начале года концепт Porsche Vision 357). Эстетика Mission X, как и его вышеупомянутых концептуальных предшественников, крутится вокруг темы Ле-Мана, тем более, что юбилейный марафон пройдёт в ближайшие выходные. Это значит, что форма и аэродинамика кузова подчинены в первую очередь функции, а не эстетике — Porsche Mission X подчёркнуто не агрессивен, чем как бы противопоставляет себя марке Lamborghini, которая, как и Porsche, является частью империи Volkswagen и играет в одной с Porsche лиге, но при этом имеет совсем другой дизайн-код, в котором сконцентрирована итальянская страсть.



По габаритам (длина около 4,5 м) и колёсной базе (2,73 м) Porsche Mission X близок к моделям Carrera GT и 918 Spyder, и, будучи полностью электрическим суперкаром, имеет сильно смещённую вперёд кабину, как будто за ней находится многолитровый бензиновый мотор. Вместо ДВС за кокпитом расположена батарея, то есть по компоновке Mission X близок к будущему Porsche 718, но если 718-й предназначен для относительно широкого круга потребителей, то серийный аналог Mission X будет очень дорогим и малотиражным, его задача — находиться на острие технического прогресса и предлагать покупателю беспрецедентные технические характеристики.



Porsche прямо заявляет, что новый суперкар должен стать самой быстрой серийной дорожной машиной на Северной петле Нюрбургринга (сейчас этот титул принадлежит гибридному суперкару Mercedes-AMG One), иметь каноническое соотношение мощности к массе 1 л.с./1 кг, генерировать бо́льшую аэродинамическую прижимную нагрузку, чем актуальный Porsche 911 GT3 RS и благодаря 900-вольтовой архитектуре тратить на зарядку батареи меньше времени, чем Porsche Taycan Turbo S.



В конструкции Mission X широко используется углепластик, но Porsche не стремится выставлять его напоказ, как это делает Lamborghini и другие конкуренты: аэродинамическое оперение гладкое, даже скульптурное, наиболее близкий аналог в этом смысле — суперкары Gordon Murray. Поднимающиеся вверх двери цитируют легендарный гоночный Porsche 917, а вертикальные фары — Porsche 906 и 908. Элегантные колёса (20-дюймовые спереди, 21-дюймовые сзади) спроектированы с расчётом на максимальную аэродинамическую эффективность и подачу воздуха для охлаждения тормозов. В кузов встроены несколько видеокамер, готовых начать запись заезда в любой момент.



Кокпит офромлен минималистично, но не аскетично: здесь есть большой вертикальный мультимедийный экран, а для единственного пассажира предусмотрен съёмный телеметрический модуль, через который можно следить за временем круга, здоровьем экипажа и техническим состоянием машины. Место пилота отделено от места штурмана не только высоким центральным тоннелем, но и контрастной цветовой гаммой — такое решение, к слову, давно использует Bugatti.



Насколько новый серийный суперкар Porsche будет похож на Mission X, пока можно только гадать, ведь его следует ждать ближе к концу десятилетия — к тому времени, возможно, электромобильные технологии шагнут далеко вперёд и внесут заметные коррективы в конструкцию флагманской модели.

