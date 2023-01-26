«Горбатый» нашего времени: купе Vision 357 по мотивам первой массовой модели Porsche

Главная икона Porsche — это конечно же модель 911, но многие поклонники Porsche больше любят её предшественницу, модель 356, история которой началась в далёком 1948 году. В этом году Porsche 356 отмечает 75-летие, ей посвящён представленный сегодня концепт Vision 357.

Porsche 356 выпускался с 1948 по 1965 год в кузовах купе и кабриолет, всего было произведено около 78 000 экземпляров, бо́льшая часть которых благополучно дожила до наших дней. Принципиальная компоновка Porsche 356 с задним расположением двигателя — такая же, как у более поздней модели 911, но первый образец 356 Nr. 1 Roadster, который Ферри Порше построил в 1948 году и получил для него разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования, имел среднемоторную компоновку. Таким образом компания Porsche обосновывает тот факт, что в основе юбилейного концепта Vision 357 лежит современный среднемоторный Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Porsche Vision 357 и Porsche 356 Nr. 1 Roadster 1 / 3 Porsche Vision 357 и Porsche 356 Nr. 1 Roadster 2 / 3 Porsche Vision 357 и Porsche 356 Nr. 1 Roadster 3 / 3

Между тем форма кузова Vision 357, особенно нарочито горбатая корма, отсылают именно к серийному заднемоторному купе Porsche 356, ключевые стилистические элементы так же позаимствованы у него. Например, узкая вентиляционная решётка на корме отсылает к моделям ранней серии А (у более поздних была широкая сдвоенная решётка), в верхнюю часть этой решётки интегрирован центральный стоп-сигнал.



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Монолитный кузов Porsche Vision 357 на первый взгляд, кажется, вообще не имеет светотехники, но на самом деле она есть: светодиоды прячутся за высверленными в обшивке маленькими отверстиями. Круглые фары и прямоугольные задние фонари состоят из четырёх групп таких отверстий, что рифмуется со светодиодной «оптикой» современных Porsche, при этом скрытый характер светотехники способствует более чистому восприятию классических пропорций машины.



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Дверные ручки Porsche Vision 357 закамуфлированы под центральные стойки кузова, вместо наружных зеркал используются камеры на тонких ножках. Передние стойки зачернены, чтобы лобовое стекло и стёкла дверей образовывали единый контур, напоминающий забрало гоночного шлема. В задние боковые окошки врезаны воздуховоды двигателя, они помечены наклейками в виде облачка с надписью Air. Наружные панели кузова изготовлены из композита на основе растительных волокон.



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Техническая начинка — такая же, как у исходного Porsche 718 Cayman GT4 RS: атмосферный 4,0-литровый 6-цилиндровый оппозитный мотор выдаёт максимальные 500 л.с. и 450 Нм, он состыкован с 7-ступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями, вся мощность передаётся на задние колёса. В пресс-релизе сказано, что двигатель переведён на питание синтетическим топливом, разработкой которого сейчас активно занимается компания Porsche. Динамические характеристики Porsche Vision 357 не объявлены, но для ориентира скажем, что Cayman GT4 RS разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, максимальная скорость — 315 км/ч.

Porsche 356 Nr. 1 Roadster, Porsche 911 и Porsche Vision 357

Porsche Vision 357 был презентован как разовый концепт, но в теории ничто не мешает компании изготовить лимитированную партию таких машин для коллекционеров — она разлетелась бы в момент за любые деньги.

